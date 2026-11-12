로봇의 미래 만드는 아이들, 한 학교 두 팀의 엇갈린 하루

큰사진보기 ▲영마이스터 학술제 전시장제17회 전국 마이스터고등학교 제전(영마이스터 학술제)'이 열린 국립중앙과학관 미래기술관 3층. 전국 41개 마이스터고가 작품 68개를 출품했다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

AD

"1등은, 올라운더!"

큰사진보기 ▲NAVER OGQ마켓 AI Competition 1등 '올라운더'11일 대전 국립중앙과학관에서 열린 '제4회 NAVER OGQ마켓 AI Competition'에서 1등을 차지한 서울로봇고 '올라운더' 팀. 팀 대표 강성준 학생(3학년)은 지난해 영마이스터 학술제 전기·전자·메카트로닉스 분야 대상 수상자다. ⓒ 올라운더 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲OGQ 대상 '소마어스'딥페이크 문제를 다룬 서비스로 대상을 받은 광주소프트웨어마이스터고 '소마어스' 팀 ⓒ 소마어스 팀 제공 관련사진보기

"IT·SW 분야 대상, ZCV!"

큰사진보기 ▲학술제 IT·SW 대상 'ZCV'서울로봇고 3학년 졸업작품 'ZCV(Zero Crew Vehicle)'가 IT·SW 분야 대상을 받았다. ⓒ ZCV 팀 제공 관련사진보기

"두 번 연속 대상은 안 되는군요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

지난 11일 새벽, 승합차 한 대가 작품을 싣고 서울을 떠나 대전으로 향했다. 차에는 내가 교장으로 있는 서울로봇고의 출전 동아리 두 팀의 학생과 지도교사 두 명이 타고 있었다. 나도 승용차로 뒤따랐다. 전국 마이스터고등학교 제전에 가는 길이었다. 제전은 학술제와 예술제로 나뉜다. 우리 학교는 예술제 예선에서 떨어져 올해도 학술제에만 나섰다.오전 9시, 대전 국립중앙과학관 미래기술관 3층. 행사장 문이 열리자 학생들이 각자의 부스로 흩어졌고, 부스마다 하나둘 전원이 들어왔다. 올해 '제17회 전국 마이스터고등학교 제전(영마이스터 학술제)'에는 전국 58개 마이스터고 가운데 41개 학교가 작품 68개를 냈다. 작품 수는 지난해(52개)보다 16개 늘었다. 행사장 왼쪽 가장자리의 무대는 소박했지만, 부스마다 학생들의 열기가 가득했다.수도전기공업고 부스에서는 비스듬히 세운 태양광 패널 위로 손바닥만 한 청소 로봇이 움직이고 있었다. 3학년 이태준 학생은 "패널을 청소하지 않으면 발전 효율이 13% 정도 떨어지고, 지역에 따라서는 최대 80%까지 떨어진다"고 설명했다. 로봇은 센서 반응 시간으로 턱과 허공을 구분한다. 턱은 넘고 허공 앞에서는 멈춘다. 30도는 물론 45도 경사에서도 움직인다.그런데 패널에 줄 하나가 매달려 있었다. 센서가 가끔 오작동해 로봇이 떨어지는 일을 막으려고 단 추락 방지선이다. 로봇은 배터리만으로 움직이지만, 보는 사람 눈에는 이 줄이 전원선처럼 보였다. 나는 "이 선부터 먼저 설명해야 완전 무선으로 움직인다는 걸 보여 줄 수 있겠다"고 조언했다. 작품의 가장 큰 장점이 줄 하나에 가려질 뻔했다.여수석유화학고 2학년 홍의현 학생의 팀은 정해진 길을 돌며 빛의 세기와 온도, 습도를 재는 로봇을 만들었다. "사람이 측정하기 어렵고 위험한 곳을 로봇이 대신 측정해 산업재해를 막자"는 생각에서 출발했다. 고전압 설비 주변 공기가 이온화되며 희미한 빛을 내는 '코로나 방전'을 잡아내려고 광센서도 달았다. 나는 화면에 알림을 띄우는 데서 그치지 말고 현장에서 바로 조치할 수 있게 해 보라고 권했다.부스를 돌던 발걸음이 10시 30분 개막식 무대 앞에서 잠시 멈췄다. 주관학교인 아산스마트팩토리마이스터고 조동현 교장(전국마이스터고등학교교장협의회장)은 개회사에서 올해 처음으로 제전을 NAVER OGQ마켓과 함께 연다고 소개했다. 그는 OGQ가 상금 1000만 원을 내놓았다며, 학생들이 기업과 직접 이어질 수 있는 기회라고 강조했다.장홍재 교육부 학교정책실장은 "2016년 알파고가 등장한 뒤 불과 10년 사이에 AI가 산업 전반을 뒤흔들고 있다"며 "이제는 많이 배우는 것보다 창의적으로 고민하고 만들어 내는 일이 중요하고, 마이스터고는 그런 데 강점이 있다"고 말했다.오후 1시, 심사가 시작됐다. 심사위원이 부스를 돌면 학생 한 명이 5분 동안 작품을 설명한다. 질의응답까지 합쳐 한 팀에 7~8분이다. 몇 달을 매달린 작품을 그 시간 안에 증명해야 한다. 평가 기준은 활용성, 독창성, 완성도, 전문성이다.구미전자공업고 '골든타임 키퍼'는 아파트 단지 모형 위에서 화재 감지와 진화, 소방차 진입로 확보까지 로봇과 AI로 해내는 시스템을 선보였다. 학생들은 차량 사진 300장가량으로 객체 인식 프로그램 '욜로(YOLO)'를 학습시켰다. 소방차 길을 막는 불법 주정차를 찾아내게 하기 위해서다. 심사위원들은 날카롭게 물었다. 현실에서도 작동할 수 있느냐고, 비싼 차를 로봇 팔로 치우다 문제가 생기면 어떻게 하느냐고. 학생들은 몇몇 질문에는 심사위원을 설득했지만 끝내 답하지 못한 질문도 있었다. 주어진 시간은 모든 질문에 답하기에 짧았다. 답하지 못한 질문들이 대회장에 흩어졌다.오후 2시 30분, 같은 행사장에서 '제4회 NAVER OGQ마켓 AI Competition' 본선이 열렸다. 인천전자마이스터고와 함께해 오던 이 대회는 4회째인 올해 전국 58개 마이스터고로 문을 넓혔다. 아이디어만으로는 참가할 수 없다. GitHub 저장소와 실제로 접속되는 서비스 주소를 내야 한다. 본선 다섯 팀은 1차 심사를 통과한 30팀 가운데 8주 동안 OGQ 시니어 엔지니어에게 1:1 코칭을 받고 살아남은 팀들이다. 우리 학교 '올라운더'는 로봇 부품을 3D 프린터로 뽑다가 부딪힌 불량 문제를 모방 학습과 비전 검사로 풀었다.원래 상은 세 팀에만 주기로 되어 있었다. 하지만 이날 Framework와 Glocalizer에 특별상이 더해져 다섯 팀 모두 상을 받았다. 미림마이스터고 1학년 네 명으로 꾸린 Glocalizer 팀의 대표 김래원 학생은 "중학교 때는 전공 지식이 하나도 없었는데, 기술을 같이 공부하면서 친구들끼리 더 가까워졌다"고 말했다.2등은 충남반도체마이스터고 'SemiGuard Duo'였다. 이어 1등이 발표됐다.눈을 꼭 감고 손을 맞잡고 있던 팀원들이 환호성을 지르며 무대로 달려 나갔다. 그 맨 앞에 3학년 강성준 학생이 있었다. 지난해 이 행사장에서 원격의료용 다관절 로봇 팔로 전기·전자·메카트로닉스 분야 대상을 받은 학생이다. 지금은 로봇 관련 회사에서 현장실습을 하고 있는데, 이날 하루 휴가를 내고 대전에 왔다.대상은 딥페이크 문제를 다룬 광주소프트웨어마이스터고 '소마어스'가 받았다. 2학년 유세연 학생은 "서비스를 만들면 끝이라고 생각했는데, 이번에는 우리가 만든 서비스를 실제 사용자에게 내놓는 경험을 했다"고 말했다. 대회 구호인 '학교에서 시장으로'가 학생에게 그대로 전해진 셈이다.OGQ 신철호 대표는 "마이스터고의 잠재력을 기업도 사회도 잘 모른다"고 말했다. OGQ에는 마이스터고 출신 직원이 여섯 명쯤 있다. 그중 한 명은 지난해 2학년 때 이 대회에 나왔다가 올해 졸업도 하기 전에 입사했다. 신 대표는 "30년 경력인 제가 그 고3 직원과 완전히 대등하게 토론한다"고 했다.오후 4시, 학술제 시상식이 시작됐다. 우리 학교에서는 두 팀이 나섰다. 올라운더는 20팀이 몰린 전기·전자·메카트로닉스 분야에, ZCV(Zero Crew Vehicle)는 IT·SW 분야에 출품했다. ZCV는 3학년 졸업작품이다. 팀 리더 백은솔 학생이 일찍 취업하는 바람에 작품을 더 손보지 못해 큰 기대는 하지 않았다.특별상부터 금상까지 우리 학교 이름은 불리지 않았다. 분야별 대상의 첫 순서는 IT·SW 분야였다.객석에서 함성이 터졌다. 우리 학교 지도교사였다.이어 전기·전자·메카트로닉스 분야 대상으로 인천전자마이스터고 '윤덕 없는 윤덕' 팀이 불렸다. 올라운더의 이름은 끝내 나오지 않았다.두 시간 전 같은 작품으로 OGQ 1등 상을 받은 강성준 학생이 쓴웃음을 지었다. 더 손보지 못해 기대하지 않았던 졸업작품은 대상을 받았고, 8주 동안 현업 엔지니어의 코칭을 받으며 다듬은 작품은 빈손으로 돌아섰다. OGQ는 긴 과정을 따라가며 실제로 쓰일 프로덕트인지를 봤고, 학술제는 7~8분 안에 완성도와 전문성을 물었다. 어느 쪽이 옳다는 이야기가 아니다. 같은 날, 같은 행사장에서, 같은 작품이 어떤 자로 재느냐에 따라 1등이 되기도 하고 빈손이 되기도 했다.우리 학교가 예선에서 아쉽게 떨어졌던 예술제는 같은 날 사이언스홀에서 열렸다. 대상은 한국에너지마이스터고 '두둥탁' 팀이 받았다.오후 5시, 작품들이 다시 상자에 담겼다. 새벽에 작품과 긴장을 싣고 내려왔던 승합차는 1등 상장 한 장과 대상 상장 한 장, 그리고 쓴웃음 한 번을 싣고 서울로 향했다.지난해 강성준 학생은 "이 로봇 팔이 제가 대학 갈 능력이 없어서 이 길을 택한 게 아니라는 걸 증명한다"고 말했다. 올해 그는 그 증명을 일터에서 이어 가고 있다. 중학교 때 전공 지식이 하나도 없었다던 1학년, 서비스를 만들면 끝이라고 생각했다던 2학년, 일터에서 하루 쉬고 달려온 3학년이 있었다. 모두 같은 질문에 답하고 있었다. 자신이 만든 것이 전시장의 '작품'에서 끝나지 않고 세상에 쓰이는 '제품'이 될 수 있느냐는 질문이다. 상장 한 장이 그 답을 다 담지는 못한다.그 승합차에 오늘의 추억이 가득 담겼기를 바란다. 각자의 학교로 돌아가는 모든 마이스터고의 안전한 귀갓길을 빈다. 그리고 내년 제전은 올해보다 더 풍성하기를.