난향 사흘 품고 석 달 기다려 만나는 명인의 차 한 잔

〈충청명인의 혼과 결〉은 충청 명인 16인의 작품 제작 과정과 손기술을 기록합니다. 세 번째 주인공은 김병희 명인입니다.
앞선 <충청명인의 발자취>가 명인들의 삶의 궤적을 기록했다면, <충청명인의 혼과 결>은 작품 하나가 태어나는 과정을 따라간다. '혼'은 작품에 담긴 생각과 정신이고, '결'은 오랜 시간 몸에 밴 기술과 손의 흔적이다.
김병희 명인의 삶과 꽃차를 시작하게 된 이야기는 앞선 기사 <한국 자연이 담긴 꽃차... 저는 꽃차 전도사입니다>에서 소개했다. (관련기사 : 한국 자연이 담긴 꽃차... 저는 꽃차 전도사입니다
)
이번에 들여다본 작품은 김 명인의 대표작 <선비사군자차>다. 매화와 난, 국화와 대나무에 '선비나무'라 불리는 회화나무꽃을 더했다. 다섯 재료를 준비해 한 잔의 차로 완성하기까지 걸리는 시간은 약 1년 2개월이다. 계절마다 가장 좋은 때의 꽃과 잎을 기다려야 하기 때문이다. 지난 11일 김 명인을 만났다.
사군자에 '선비나무'를 더하다
김 명인은 꽃차를 연구하기 시작한 초기부터 사군자의 정신을 한 잔의 차에 담아보고 싶었다고 했다. 매화·난·국화·대나무는 그에게 단순한 네 종류의 식물이 아니라 기품과 절개를 상징하고, 차를 하는 사람이 지녀야 할 덕목과도 맞닿아 있는 존재였다.
구상을 현실로 옮기는 데 가장 어려웠던 재료는 난이었다. 꽃이 귀하고 충분한 양을 구하기 쉽지 않았는데, 그의 뜻을 알게 된 지인이 난꽃을 기증하면서 제작을 시작할 수 있었다.
여기에 회화나무꽃을 더했다. 김 명인은 오래전 향교와 서원 등에 심어 '선비나무'로 불린 회화나무에 주목했다. 직접 꽃으로 차를 만들어보니 맑은 맛과 향이 사군자가 가진 이미지와도 잘 어울렸다고 한다.
"사군자는 차인의 덕목이고, 선비사군자차는 우리의 숨결입니다."
꽃마다 '가장 좋은 순간'이 다르다
선비사군자차는 재료를 고르는 단계부터 까다롭다. 매화는 수정되기 직전의 봉오리를 고르고, 난은 피어난 생화를 사용한다. 국화는 꽃송이 전체가 아니라 꽃잎만 쓰며, 대나무에서는 꽃 대신 새순이 올라오는 시기의 어린 잎을 고른다.
회화나무꽃 역시 아무 때나 따지 않는다. 너무 덜 피거나 완전히 만개한 상태보다 맛과 향이 좋은 개화 정도를 살핀다. 김 명인은 오래된 향교와 서원 등에 남아 있는 회화나무를 찾아 꽃을 채취하기도 한다.
국화를 꽃잎만 사용하는 데에도 이유가 있다. 꽃받침과 중심부까지 함께 넣으면 국화 향이 지나치게 강해져 매화나 난, 회화나무꽃의 섬세한 향을 덮을 수 있다고 판단했기 때문이다. 어느 하나의 향이 혼자 앞서지 않도록 하는 것이 이 차를 만드는 중요한 원칙이다.
난의 향을 사흘 동안 '가둔다'
제작 과정에서 김 명인이 가장 예민하게 살피는 것은 난향이다. 난꽃은 생화일 때 향이 뛰어나지만 열을 만나면 향이 쉽게 약해졌다. 그는 이 향을 차 안에 어떻게 남길 것인지 몇 년 동안 방법을 연구했다.
먼저 매화·국화·댓잎·회화나무꽃을 각각의 특성에 맞게 따로 제다한다. 네 종류의 차가 완성되면 난의 향이 가장 짙어지는 시기를 기다렸다가 생 난꽃을 넣고 약 사흘 동안 향을 흡착시킨다.
문제는 생화를 넣는 순간 다시 수분이 생긴다는 점이다. 온도와 상태를 제대로 관리하지 않으면 이미 만들어놓은 차가 상할 수도 있다. 사흘 동안 난향을 충분히 입힌 뒤에는 난꽃을 걷어내고 다시 제다한다.
꽃을 직접 섞어 마시는 것이 아니라 생 난꽃의 향을 다른 재료 속에 머물게 한 뒤 다시 차로 완성하는 것이다. '난향 흡착'과 그 뒤의 '재제다'가 김 명인이 꼽는 가장 까다로운 공정이다.
한 번 더 제다하고, 다시 석 달을 기다린다
재제다를 마쳤다고 바로 완성되는 것도 아니다. 매화와 난, 국화와 어린 댓잎, 회화나무꽃은 저마다 향과 맛의 세기가 다르다. 한 재료가 너무 많으면 다른 향이 묻히고, 지나치게 적으면 그 재료를 넣은 의미가 희미해진다.
김 명인은 비율을 달리해 차를 만들어보며 다섯 재료 각각의 향은 살아 있으면서 한 잔에서는 조화를 이루는 지점을 찾았다. 그에게 중요한 것은 상징만 그럴듯한 차가 아니다. 사군자가 가진 의미와 함께 실제 차의 맛과 향도 좋아야 한다.
혼합을 마친 차는 약 3개월간 다시 숙성한다. 서로 다른 계절에 얻은 재료의 향과 맛이 한데 어우러져 안정될 때까지 기다리는 시간이다.
재료를 얻는 첫 계절부터 마지막 숙성까지 약 1년 2개월. 매화가 피는 때와 대나무의 어린잎이 돋는 때, 난과 국화가 피는 계절, 회화나무꽃을 채취하는 시간이 한 찻잔 안에서 만난다.
한 잔에 담으려 한 것은 '선비의 정신'
김 명인에게 <선비사군자차>는 여러 꽃과 잎을 한데 섞은 차에 그치지 않는다. 매화와 난, 국화와 대나무가 상징해온 사군자의 정신에 선비나무인 회화나무를 더하고, 이를 실제 향과 맛으로 풀어낸 작품이다.
그가 생각하는 전통도 과거의 방법을 그대로 되풀이하는 것만을 뜻하지 않는다. 선조들이 어떤 식물을 가까이 두고 그 안에 어떤 정신을 담았는지 이해한 뒤 오늘의 차 문화 속에서 다시 살리는 것 역시 전통을 이어가는 방법이라고 본다.
김 명인은 자신의 작업을 '영원한 라이벌이자 분신'이라고 표현한다. 한 번 완성했다고 끝내는 것이 아니라 더 나은 맛과 향을 찾기 위해 계속 자신과 겨뤄야 하기 때문이다. 그 과정은 그에게 "최고의 선물이자 아름다운 노동과 고민"이기도 하다.
계절을 기다려 꽃을 고르고, 각 재료를 따로 차로 만든 뒤 난향이 스며드는 사흘을 기다린다. 다시 차를 만들고 혼합한 뒤에는 석 달을 더 숙성한다.
그렇게 사계절의 꽃과 잎이 한 잔에서 만난다.
김병희 명인이 그 긴 시간을 거쳐 우려내고 싶었던 것은 차의 향만이 아니다. 사군자의 정신과 우리 꽃, 그리고 우리 차의 이야기도 그 한 잔에 함께 담겨 있다.