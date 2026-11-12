풀잎이 악기가 되다니

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큰사진보기 ▲수강생이 풀피리 음악을 들으며 다양한 나뭇잎으로 화난 얼굴과 슬픈 얼굴, 웃는 얼굴을 표현하고 있다. 무엇보다 자연에서 얻은 재료로 감정을 표현하고 식물의 모양과 색을 살펴보며 자연과 교감하는 시간을 가졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲김충근 강사가 풀잎을 악기 삼아 자연의 소리를 풀피리 연주로 들려주고 있다. 이어 우리가 주변에서 흔히 만나는 식물이 아름다운 소리로 탄생하며 수강생들에게 자연의 소중함과 색다른 즐거움을 전했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수강생들은 풀잎으로 직접 소리를 내는 방법을 익히고, 집에서도 풀피리를 연습할 수 있도록 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

풀잎 하나를 입술에 대고 불면 어떤 소리가 날까. 어릴 적 풀잎을 꺾어 소리를 내며 놀던 기억을 떠올리게 하는 시간이 당진에서 열렸다. 흔히 길가에서 마주치는 풀꽃과 나뭇잎을 관찰하고, 풀잎에서 소리를 찾아 음악으로 표현하는 환경교육으로 진행됐다. 자연을 보호해야 한다는 말을 듣는 데서 한 걸음 더 나아가, 직접 만지고 소리를 내며 자연과 교감하는 경험을 통해 주변의 작은 생명도 새롭게 바라보게 했다.지난 11일 오전 10시 당진시탄소중립지원센터에서 '2026 시민과 함께하는 환경 인문학 강좌'의 세 번째 강연인 '초록 자연 환경 콘서트'가 열렸다. 이날 강연은 풀피리 연주자이자 그림책 작가인 김충근 강사가 맡았다. '풀잎으로 초록 자연을 만나다'를 주제로 풀피리 연주와 그림책, 자연 이야기를 접목해 주변 식물의 가치와 생태 감수성의 중요성을 전했다.김충근 강사가 손에 든 것은 특별한 악기가 아닌 산책길에서 흔히 만나는 풀잎이었다. 잎의 모양과 생김새에 따라 저마다 다른 소리가 만들어지면서 무심코 지나치던 산책길의 풀잎과 나뭇잎이 어느새 음악이 되고 이야기가 됐다. 평범한 자연도 잠시 발걸음을 멈추고 들여다보면 새로운 즐거움과 만남으로 이어질 수 있음을 보여줬다.무엇보다 자연을 만나는 방법은 그림책으로도 이어졌다. 김 강사는 자신의 그림책 <풀피리 부는 도깨비, 풀깨비>를 소개하며 풀잎과 풀꽃에 담긴 이야기를 들려줬다. 주변의 작은 식물 하나에도 관심을 기울이고 상상력을 더하면 자연을 이해하는 또 다른 길이 열린다는 것이다.풀잎은 더 이상 스쳐 지나가는 식물이 아니라 소리와 이야기를 품은 자연의 일부였다. 강연은 자연을 눈으로 살펴보고 귀로 듣고 손으로 만지는 경험이 환경에 대한 관심으로 이어질 수 있다는 점을 전했다.풀잎 하나를 관찰하고, 떠오르는 이야기를 나누며 음악으로 표현하는 과정에서 환경은 멀리 있는 어려운 문제가 아닌 우리 일상 가까이에 있는 삶의 이야기로 다가왔다. 아울러 음악과 그림책을 매개로 자연을 만난 수강생들에게는 평소 무심코 지나쳤던 주변의 생명과 자연을 새로운 시선으로 바라보는 시간이 됐다.기후위기와 탄소중립을 일상과 연결하는 내용도 다뤘다. 발표 자료에는 환경교육과 자연 체험, 생활 속 실천이 서로 이어져야 한다는 점이 담겼다. 깨끗한 물과 생태계를 뜻하는 '물길', 지속 가능한 먹거리를 의미하는 '밥길', 맑은 공기와 숲을 가리키는 '숨길'을 통해 우리가 먹고 마시고 숨 쉬는 모든 일이 자연의 순환과 맞닿아 있음을 설명했다. 환경을 보호해야 한다는 당위적인 메시지를 전달하는 데 그치지 않고, 자연을 눈으로 살피고 귀로 듣고 손으로 만지는 경험을 통해 환경의 가치와 생명의 소중함을 느끼도록 한 강연이었다.김충근 강사는 경기도 신곡초등학교 교장을 역임한 뒤 퇴직한 지 3년이 됐다. 현재 서울시무형문화유산 초적 전수자로 활동하면서 풀피리의 전통을 잇는 한편, 자연의 소리를 통해 환경의 가치를 알리는 일에도 힘쓰고 있다.김 강사는 "기후위기를 심각하게 받아들이려면 자연이 우리 삶과 얼마나 밀접하게 연결돼 있는지 먼저 느껴야 한다"며 "풀피리 소리를 통해 사람들이 주변의 풀꽃과 나무를 다시 바라보고, 자연을 아끼는 마음을 갖게 되길 바란다"고 말했다.김수정 수강생은 "어릴 적에는 풀잎을 꺾어 소리를 내며 놀곤 했는데, 오늘 강연을 들으니 그때 기억이 새록새록 떠올랐다"며 "늘 주변에 있던 풀잎에서 이렇게 아름다운 소리가 난다는 사실이 새삼 신기하고 즐거웠다"고 말했다.당진시 지속가능발전협의회 유난영 사무국장은 "풀피리 연주와 식물을 매개로 자연과 소통할 수 있다는 점에서 무척 유익하고 즐거운 시간이었다"며 "일상에서 흔히 만나는 식물을 새로운 시선으로 바라보고, 자연과 교감하는 경험이 환경을 이해하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.한편 '2026 시민과 함께하는 환경 인문학 강좌'는 당진시민을 대상으로 지난 9일부터 12일까지 나흘간 당진시탄소중립지원센터에서 진행됐다. 쓰레기의 발생과 처리, 생태 인문학, 초록 자연 환경 콘서트 등 생활·문화·예술을 통해 환경을 살펴보는 네 차례 강좌로 구성됐다. 마지막 날인 12일에는 유하나 강사의 '인생은 플라워' 강좌가 열렸다.