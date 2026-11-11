정명근 "108만 시민 염원 모아 돔구장 반드시 유치"… K-MARS 아레나 밑그림 구체화

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 열린 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(앞줄 왼쪽 일곱번째)이 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 열린 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’를 개최한 가운데, 이민상 화성시연구원 원장직무대행이 기조강연을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화성특례시가 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’를 개최한 가운데, 참석자가 ‘돔이 화성을 바꾼다’ 손팻말을 촬영하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 11일 동탄LH인큐베이팅센터 3층 다목적홀에서 열린 ‘K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스’에서 토론자들의 발표를 경청하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 108만 시민의 염원을 앞세워 돔구장 유치전에 본격적으로 나섰다. 야구 경기만을 위한 체육시설이 아니라 스포츠와 대형 공연, 문화·국제행사가 어우러지는 복합 아레나를 조성해 화성을 경기 남부의 대표적인 스포츠·문화 거점으로 육성하겠다는 구상이다. 유치 의지를 선언하는 데 그치지 않고 전문가와 시민의 의견을 모아 구체적인 조성 방향과 운영 전략을 마련하는 작업에도 속도를 내고 있다.화성특례시는 11일 동탄LH인큐베이팅센터에서 화성시연구원과 공동으로 'K-MARS Arena(Dome) 비전 컨퍼런스'를 개최했다. '돔이 화성을 바꾼다'를 주제로 열린 행사에는 정명근 시장과 이계철 시의회 의장, 안상교 화성상공회의소 회장을 비롯해 도·시의원, 대학 교수와 전문가, 유관기관 관계자, 시민 등 150여 명이 참석했다.정 시장은 이날 페이스북을 통해 "108만 화성시민의 염원을 모아 돔구장을 반드시 유치하겠다"고 밝혔다. 그는 "화성은 대한민국을 대표하는 경제·산업도시로 성장했지만, 아직 돔구장은 없다"며 돔구장을 화성의 새로운 랜드마크이자 스포츠·공연·문화가 어우러지는 복합공간으로 만들겠다는 뜻을 강조했다.이날 컨퍼런스에서는 돔구장의 필요성과 화성의 입지 경쟁력, 구체적인 조성 방향 등이 논의됐다.기조강연에 나선 이민상 화성시연구원 원장직무대행은 국내외 돔구장과 아레나 운영 사례를 소개하며 시설 건립 이후의 활용 전략이 중요하다고 강조했다. 그는 "돔은 짓는 것보다 채우는 것이 더 어렵다"며 핵심 콘텐츠 확보와 다양한 수익구조, 효율적인 운영체계를 설계 단계부터 함께 마련해야 한다고 제언했다.차민태 한양대 교수는 'K-MARS Arena 7대 추진 방향'을 발표했다. 프로야구 관람 수요 증가와 폭염·우천에 따른 경기 취소, 대중음악 공연 수요의 수도권 집중 등을 배경으로 날씨와 관계없이 스포츠와 공연을 개최할 수 있는 복합시설의 필요성을 설명했다.구체적으로 ▲멈추지 않는 야구(SPORTS) ▲중부권 공연 거점(K-CONTENTS) ▲AI·6G 스마트 돔(TECH) ▲젊은 도시의 평일(FAMILY) ▲기업이 찾는 돔(WORKATION) ▲자립하는 돔(REVENUE) ▲모두의 돔(SHARE)을 7대 전략으로 제시했다. 야구와 대형 공연 외에도 가족 단위 여가, 기업 행사와 워케이션 등 다양한 수요를 끌어들여 평일과 주말 모두 활용도가 높은 시설을 만들겠다는 구상이다.두 번째 주제발표에서는 화성의 지리적 경쟁력과 광역 수요가 다뤄졌다. 염민규 화성시연구원 연구위원은 지리정보시스템(GIS) 분석을 토대로 화성과 인접 도시를 아우르는 시설 이용 수요와 문화·여가 접근성 확대 가능성을 설명했다. 화성시민뿐 아니라 인근 도시 주민들도 함께 이용하는 '모두의 돔'을 조성해야 한다는 방향이다.이어진 종합토론에서는 김성연 화성시연구원 도시환경연구실장이 좌장을 맡고 이재명 해안건축 소장, 이종성 한양대 스포츠매니지먼트전공 교수, 도의원과 시민대표 등이 참여했다. 참석자들은 돔구장의 지속 가능한 운영 방안과 교통·안전 대책, 인접 도시와의 광역 협력 방안 등을 놓고 의견을 나눴다.이 같은 논의는 돔구장을 단순히 대규모 시설을 건립하는 사업이 아니라 경기 남부의 문화·스포츠 수요를 흡수하고 지역경제와 연계하는 도시 성장 전략으로 접근하고 있다는 점에서 의미가 있다.화성시는 지난 10월 공고된 문화체육관광부의 스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 공모에 참여하기 위해 같은 달 26일 경기도에 유치의향서를 제출했다. 이번 컨퍼런스에서 제시된 전문가와 시민 의견을 반영해 오는 13일까지 사업제안서를 제출할 계획이다.정명근 시장은 "전국 여러 도시와 치열한 경쟁이 예상되지만, 108만 시민의 열망과 화성의 경쟁력을 바탕으로 철저히 준비한다면 충분히 해낼 수 있다고 믿는다"고 밝혔다. 이어 시민과 인접 도시 주민이 함께 누리고 다양한 콘텐츠를 즐기기 위해 꾸준히 찾는 공간이 될 수 있도록 사업의 실현 가능성과 운영 방안을 면밀히 검토하겠다고 강조했다.