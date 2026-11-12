추미애 감사패 '작업' 의혹에 노조·경기도 "요청 없었다"

큰사진보기 ▲11월 9일 소방의 날을 맞아 미래소방연합노동조합이 추미애 지사에게 전달한 감사패 ⓒ 미래소방연합노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스춘추에도 실립니다.

추미애 경기도지사가 소방노조로부터 감사패를 받은 것을 두고 '작업' 의혹이 제기됐다. "소방 망언 나왔을 때 김어준 방송 나와서 쉴드친 노조", "작업친 건가 아닌가 파 봐야 한다"는 음모론까지 나왔다. 하지만 노조와 경기도 모두 "요청은 없었다"라고 부인했다.앞서 지난 9일 미래소방연합노조는 제64주년 소방의 날을 맞아 추미애 경기도지사에게 감사패를 전달했다. 감사패에는 국가직이 된 후에도 지방 재정에 의존하고 있는 구조적 문제를 추 지사가 지속적으로 제기한 점을 높게 평가하고 있다.그러자 10일 유튜브 채널 이동형TV에서 이동형 작가가 "오늘 모든 기사에 소방 노조가 추미애한테 감사패를 전달했다고 반명 사이트 이런 데서 난리가 났다"며 "소방 노조가 여덟 개나 있다. 여긴 그중 하나다. 추미애 지사 소방 망언 나왔을 때 나머지 일곱 개 노조가 다 규탄 성명 냈는데 여기는 김어준 방송 나가서 그 맥락을 살펴봐야 한다고 쉴드 쳐 준 거야"라고 말했다.같은 방송에서 서용주 맥 정치사회연구소장(전 더불어민주당 상근부대변인)은 "더 심각한 건 망언했을 때 끼지도 않은 노조에게 상을 받았다. 요거 작업 친 거 아닌가 파 봐야 된다"라고 의혹을 제기했다.이동형씨는 "오늘 이런 걸 쓴 기자가 없다. 전부 다 소방 노조에서 줬다 이걸로 끝이다. 소방 노조가 전국에 여덟 개나 된다든가 이런 게 없다. 경기도에서 보도자료 내니까 받아쓰기 아닌가"라고 추정했다.같은 방송에서 <한겨레> 김완 기자는 "도청 출입 기자들이 소방 노조랑 이런 데서 받아 쓴 건데 그러면 이 작업을 누가 했겠느냐를 생각해 보면 이제 명확하게 나오는 거죠"라고 했고, 이어 서용주 소장은 "미래소방노조에서 감사패 받았다고 해서 물타기 하려는 추미애 지사의 그 어떤 뒷면을 오늘 경기도 언론은 취재하셔라"라고 조언했다.그러나 미래소방연합노조 정용우 노조위원장은 해당 의혹을 일축했다. 정용우 위원장은 11일 "소방이 무늬만 국가직인 채로 6년 반 정도 방치돼 있었다. 추미애 지사가 여기에 목소리를 내줬다. 그 과정에서 욕도 먹었지만 그래도 일이 조금씩 진행돼 가고 있다. 그리고 감사패는 지금의 성과보다 앞으로를 위해, 끝까지 관철시켜달라는 의미로 드렸다"라고 했다.정 위원장은 "재정 빨대 그 편집된 영상이 소방 내부적으로 빠르게 확산되면서 추 지사가 집단 린치당하듯 맞았다. 그런데 그 사건 3일 뒤 제가 현장 직원들과 이야기해 보니 직원들은 내용을 전혀 모르고 있었다. '우리를 빨대라고 했으니 나쁜 사람이죠' 정도였다. 그래서 전체 영상을 보라고 했다. 전체 영상을 보면 빨대는 단어 하나뿐이었고 앞뒤 내용은 재정구조 문제를 말하고 있다"라고 했다.이어 "계속 비난 받으면서도 추 지사는 소방을 위해서 목소리를 계속 냈다. 뚝심 있게 소방 재정 문제를 관철했고 그래서 제가 욕먹을 각오를 하고 드리게 된 것"이라고 덧붙였다.경기도에서 감사패를 받기 위해 작업이 있지 않았겠냐는 의혹이 제기되고 있다고 하자 정 노조위원장은 "경기도가 요청한다고 해드리고 할 정도로 보이나. 저희는 소방관이다"라며 부인했다.경기도의 입장도 동일했다. 경기도 홍은광 대변인은 11일 "그런 건 없었다. 요청은 처음 듣는 얘기"라고 밝혔다.미래소방연합노조는 전국 8개 소방 노조 중 하나로 양대 노총에 소속되지 않았고 설립 시기는 가장 늦다. 다만 경기도 안에서는 가장 먼저 출범한 노동조합이다. 노조위원장에 따르면 "경기도 소방 공무원들의 어려운 근무 환경 개선을 위해 노력하는 노조"다. 고용노동부에는 노조원이 3000여 명 정도로 신고 돼 있다.