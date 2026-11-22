바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲차 마시기 직전에 어쩌면 나의 기대감은 가장 최고조일지도 모르겠다. 이 차는 다구와 어떤 조합일까, 마련한 티푸드는 잘 어울릴까.....많은 것이 아직은 정해지지 않은 미지의 상황. ⓒ 노시은 관련사진보기

'소설 추위는 빚을 내서라도 한다.'

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큰사진보기 ▲중국 후난성 안화(安化)의 전통 흑차인 천량차(千兩茶, 왼쪽)와 백량차(百兩茶, 오른쪽). 찻잎을 원통형으로 압축한 뒤 대나무 띠로 엮어 포장한다. 천량차는 약 36.25kg, 백량차는 약 3.625kg으로 무게가 열 배 차이 난다. 실물의 형태와 크기를 참고해 재구성한 삽화. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲천량차든 백량차든 너무 덩어리가 크고 통째로 사려면 가격도 만만치 않지만 이렇게 소분해서 팔아주니 얼마나 다행인지! ⓒ 노시은 관련사진보기

老驥伏櫪,志在千里。

烈士暮年,壯心不已。

늙은 준마는 마구간에 엎드려 있어도 천 리를 달릴 뜻을 품고,

뜻있는 사람은 늙어서도 웅대한 마음을 거두지 않는다.

큰사진보기 ▲백량차의 일부. 그야말로 나뭇조각 하나를 잘라놓은 듯하다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲더더욱 본격적 추위가 시작되기 전에 몸에 좋은 기운을 차곡차곡 쌓아두어야 한다. ⓒ 노시은 관련사진보기

우리나라에는 소설(小雪, 11월 22일)과 관련해 이런 속담이 전해집니다.아니, 추위를 빚까지 내서 사야 한다고요? 공짜로 준대도 사양할 판인데 말입니다. 알고 보니 소설 무렵 날씨가 추워야 이듬해 보리 농사가 잘 된다고 여겼답니다. 농부에게는 반가운 추위였겠지만, 추위를 유난히 싫어하는 저로서는 선뜻 동의하기 어렵습니다.소설(小雪)은 입동과 대설 사이에 드는 스무 번째 절기입니다. 작은 눈이라는 이름처럼 눈이 내리기 시작하는 때이지요. 예전에는 이맘때면 김장을 마치고, 시래기를 엮어 달고, 무와 호박을 썰어 말리며 겨울을 준비했습니다. 먹을거리를 차곡차곡 쌓아두는 일이 곧 추위를 이겨낼 힘을 비축하는 일이었겠지요.그렇다면 저도 겨울을 준비해야겠습니다. 두툼한 옷을 꺼내고, 따뜻한 이불을 덮고, 좋아하는 차를 넉넉히 마련해 두는 겁니다. 아무래도 추운 날에는 집 안에서 웅크리고 있는 게 최고니까요.이번 소설에 꺼낸 차는 얼마 전 얻어둔 백량차(百兩茶)입니다. 중국에서 대나무로 감싼 거대한 기둥 같은 차를 본 기억이 있습니다. 차라기보다는 작은 통나무를 세워놓은 것 같았지요.그것을 천량차(千兩茶)라고 합니다. 중국 후난성 안화(安化)에서 만드는 흑차로, 길이가 약 1.5m에 무게는 무려 36kg이 넘습니다. 그런데 오늘 마실 백량차가 바로 천량차의 선배 격입니다. 청나라 시대에 백 냥 무게로 만들던 차를 이후 열 배로 키운 것이 천량차이니까요.백량차도 한 통에 약 3.6kg이나 됩니다. 이렇게 기둥처럼 차를 만든 것은 먼 곳까지 운송하기 위해서였습니다. 말이나 노새 등에 싣고 나르기 편하도록 찻잎을 단단하게 압축했던 겁니다.만드는 과정도 독특합니다. 찻잎을 쪄서 대나무 바구니에 담은 다음, 여러 사람이 발로 밟고 기다란 막대로 조이면서 압축합니다. 이후에는 낮에는 햇볕을 쬐고 밤에는 이슬을 맞히며 천천히 말립니다. 전통적인 제조법에서는 이 과정에 약 49일이 걸린다고 합니다. 그야말로 시간과 정성을 꾹꾹 눌러 담은 차입니다.이 차의 역사를 살펴보다 재미 있는 이야기를 발견했습니다. 한 차 연구자가 후난성의 천량차 공장을 방문했을 때였습니다. 공장장이 30년 동안 소중하게 보관해 온 천량차를 꺼내 대접했는데, 그 차에는 '노기차(老驥茶)'라는 이름이 붙어 있었답니다. 노기란 늙은 준마를 뜻합니다. 중국의 조조가 쓴 <귀수수(龜雖壽)>에 이런 구절이 있습니다.공장장은 천량차가 바로 그런 차라고 생각했던 모양입니다. 수십 년을 묵히면서 비로소 깊고 부드러운 맛을 드러내는 차 말입니다. 그런데 저는 이 이야기를 읽다가 엉뚱하게도 제 모습이 떠올랐습니다. 추워지면 바깥에 나가기 싫어지고, 따뜻한 방 안에서 책이나 읽고 차나 마시며 시간을 보내고 싶어집니다.하지만 마음속에는 여전히 하고 싶은 일이 한가득입니다. 가보고 싶은 곳도, 쓰고 싶은 이야기도 많고요. 그렇다고 당장 천 리를 달려야 하는 건 아니잖아요. 오랫동안 묵힌 차가 그동안 아무 일도 하지 않은 것은 아니듯, 집 안에서 보내는 시간에도 무언가는 조금씩 무르익고 있을지 모릅니다.그야말로 나무 한 조각을 떼어낸 것처럼 압축된 백량차 한 조각을 우려서 마시기로 합니다. 포장에 적힌 생산일은 2023년 3월 1일입니다.원료 찻잎을 가공한 날짜인지, 압축해 완성한 날짜인지는 확실하지 않지만 맛에서는 아직 젊은 기운이 팍팍 느껴집니다. 오랫동안 묵힌 흑차의 둥글고 깊은 맛과 달리, 어딘가 덜 익은 듯 푸릇한 느낌이 남아 있거든요. 그러면서도 특유의 힘 있는 풍미는 분명합니다.곁들인 다식은 겉에 검은깨가 뿌려진 빵입니다. 반으로 가르니 찹쌀떡과 밤이 숨어 있네요. 어쩌다 보니 소설에 먹으면 딱 좋을 재료들이 한데 모였습니다.우리나라의 <동의보감>에서도 검은깨와 밤을 몸을 보하는 식재료로 소개합니다. 검은깨는 기력을 돕고 오장을 윤택하게 하며, 밤은 성질이 따뜻해 기운을 북돋고 속을 든든하게 한다고 여겼지요. 여기에 예부터 약식과 유과를 만드는 데 사용해 온 찹쌀까지 더해졌으니, 본격적인 겨울을 앞두고 몸을 든든하게 챙기기에 제법 그럴듯한 조합입니다.한입 베어 물면 고소한 검은깨에 쫀득한 찹쌀떡, 밤의 은근한 단맛이 차례로 느껴집니다. 푸릇하면서도 강한 백량차의 풍미와도 잘 어울립니다. 겨울을 앞두고 몸과 마음을 든든하게 채워주는 티타임입니다.생각해 보면 겨울을 준비한다는 것은 꼭 먹을 것을 쌓아두는 일만은 아닐 겁니다. 봄에 하고 싶은 일들을 하나씩 마음속에 갈무리하는 것도 월동 준비가 될 수 있겠지요.소설은 작은 봄이라고도 부릅니다. 겨울을 향해 가는 계절이지만 아직 따뜻한 햇볕이 간간이 남아 있기 때문이지요. 그 이름이 꽤 마음에 듭니다. 겨울의 문턱에서 벌써 봄을 이야기하다니, 저처럼 성질 급한 사람이 지은 이름 같달까요.하지만 올겨울은 조금 느긋하게 지낼 생각입니다. 차를 마시고, 책을 읽고, 따뜻한 방바닥에 배를 깔고 봄에 펼칠 계획을 세우면서요. 그리고 마침내 봄이 오면 마구간 문을 활짝 열고 천 리를 달려볼 생각입니다.