국토위 축조심사 마친 '행정수도특별법'... 세종 지역사회 "연내 결단을"

큰사진보기 ▲11일 국회 국토법안심사소위에 앞서 김종민 의원과 조상호 세종시장이 정동만 국민의힘 간사, 복기왕 국토법안심사소위원장, 정일영 더불어민주당 의원 등 여야 위원들을 만나 행정수도특별법 통과를 설득했다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 열린 국토법안심사소위에서 발언하고 있는 황운하 의원 ⓒ 황운하 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲11일 국토소위 회의장을 오가며 여야의원들에게 행정수도특별법 연재 제정의 시급성을 알린 김종민 국회의원과 조상호 세종시장, 행정수도특별법 제정 범국민대책위 임원진 ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲행정수도특별법 제정 범국민대책위가 추진하는 릴레이 캠페인에 참여한 정우진 국민의힘 세종시당위원장과 이준배 세종을 당협위원장. 이날 더불어민주당 소속 조상호 세종시장도 함께 해 큰 주목을 받았다. ⓒ 행정수도특별법 제정 범국민대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

국회 국토교통위원회 국토법안심사소위원회가 11일 '행정수도특별법' 5개 발의안에 대한 조문별 축조심사를 마치고 하나의 '대안'으로 통합·조정하는 핵심 실무 절차를 완수했다. 비록 이날 최종 의결에는 이르지 못했으나 여야 간 치열한 위헌·정당성 공방 속에서도 5개 법안을 하나로 묶어내는 조율 작업을 매듭지음에 따라 오는 12월 1일 차기 소위에서 대안 반영 및 최종 의결을 위한 발판을 마련하게 됐다.이에 세종 지역 정치권과 시민사회는 축조심사 및 대안 통합 마무리에 대해 "의미 있는 진전"이라 환영하면서 정기국회 회기 내 처리를 위한 여야의 전향적인 합의와 속도감 있는 입법 결단을 강력히 촉구했다.이날 오전 회의에서는 법안 제정의 정당성과 절차적 당위성을 두고 여야 간 시각차가 뚜렷이 갈렸다.야당인 국민의힘 김종양 의원은 "국민적 합의를 거치지 않고 국회의원이 정하는 점과 2004년 헌법재판소의 위헌 결정이 있음에도 특별법으로 추진하는 것이 맞는지 의문"이라며 "대한민국 미래를 위해 절차와 정당성을 확보하는 것이 우선"이라고 밝혔다.같은 당 김은혜 의원 역시 "행정 비효율을 극복하기 위한 세종시 평가도 없는 상태"라며 개헌안을 통한 정면돌파 가능성을 물었고, 김미애 의원도 "비효율 개선이라는 취지와 달리 비효율을 극대화시키는 꼴"이라며 원점에서의 신중한 논의를 요구했다.반면 여당인 더불어민주당과 야당인 조국혁신당 측은 변화된 여건과 전문가 법리 검토를 바탕으로 조속한 심사의 필요성을 강조했다. 조국혁신당 황운하 의원은 "헌재 결정이 있었지만 입법적으로 전혀 문제가 없다는 다수 전문가의 견해가 있다"며 축조심사 진입을 주장했다.더불어민주당 소속 복기왕 국토법안심사소위원장은 "폭넓은 국민적 합의가 필요하지만 논의 자체를 안 할 수는 없다"며 "국회와 대통령실 이전까지 포함된 만큼 실무적 축조심사를 통해 내용을 보강하자"고 제시했다.같은 당 모경종 의원도 "헌재 결정을 불변의 진리처럼 생각할 필요는 없으며 시대 변화에 맞춰 바뀐 사례도 많다"고 거들었고, 허영 의원은 "개헌은 수천억 원의 혈세가 들며, 국회가 해야 할 일을 입법정책적으로 판단해야 한다"고 맞섰다.이어 진행된 본 심사에서는 행정수도의 법적 성격과 법안 명칭, 사법부 이전 범위 등 구체적인 조문을 둘러싼 토론이 이어졌다.국민의힘 측에서 "국회와 대통령실을 이전하는 것은 사실상 수도 이전이므로 국민 혼란을 막기 위해 법명도 '수도 이전을 위한 특별법'으로 명확히 해야 한다"고 지적하자, 법안을 발의한 조국혁신당 황운하 의원 역시 법명 변경에 반대하지 않는다는 뜻을 밝혔다.또한 대법원, 헌법재판소 등 사법 기관의 세종 이전과 관련해 법원조직법 개정과의 연계성이 지적되자, 소위 내에서는 사법부를 입법부에서 강제하는 모양새를 피하기 위해 법률 간 관계를 신중히 정리하기로 가닥을 잡았다.오후 속개된 회의에서는 정부 기능의 일괄 이전 여부와 국회 이전의 법적·절차적 쟁점을 집중적으로 심사했다. 위원들은 국회 이전 사안을 국토위 소관 특별법에서 직접 강제하는 적정성을 논의한 끝에, 국회 이전 관련 사안은 <국회법>에서 별도로 다루고 행정수도특별법 관련 조항은 기술적으로 보완·정리하기로 의견을 모았다.이와 함께 계획 수립, 특별관리구역 지정, 개발사업 시행 및 인·허가 의제 등 주요 조문에 대해서는 복기왕·엄태영 의원안과 전문위원 검토의견을 바탕으로 정부 측(김이탁 국토부 1차관)과 대체적인 동의를 이루며 심사를 마쳤다.이날 축조심사 완료 소식이 전해지자 세종 지역 정치권과 시민사회는 일제히 환영의 뜻을 표하며 차기 소위에서의 최종 의결을 강력히 촉구했다.이날 종일 국토소위 회의장을 오가며 여야 의원들에게 행정수도특별법 연내 제정의 시급성을 설득하고, 법안 처리에 속도를 내줄 것을 요청한 김종민 의원(세종시갑)은 "법안 축조심의 마무리는 행정수도특별법 연내 제정을 위한 의미 있는 진전"이라며 "행정수도는 여야 모두의 정치적 약속이자 국가균형발전과 국토대전환을 위해 반드시 필요한 과제인 만큼, 강준현 국회의원, 조상호 세종시장과 함께 여야 의원 설득과 공감대 형성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.법안을 발의한 조국혁신당 황운하 의원도 회의 상황을 실시간 문자 중계로 공유하며 시민들과 소통했다. 황 의원은 "오픈채팅방에서 500명이 넘는 시민들께서 보내주신 성원과 염원을 가슴 깊이 새기겠다"며 "정기국회 내 처리를 위해 소위 일정을 앞당겨 달라고 거듭 요청하고 있으며, 만약 정기국회 내 처리가 여의치 않더라도 곧바로 이어지는 임시국회를 통해서라도 반드시 연내 본회의 통과라는 결실로 이어질 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝혔다.'행정수도특별법 제정을 위한 범국민대책위원회(상임대표 황치환·황승원)' 역시 같은 날 성명을 내고 환영의 뜻을 밝혔다. 범대위는 "비록 의결에까지 이르지는 못했지만 핵심 쟁점들을 깊이 있게 파고들며 모든 조항의 축조심사를 마친 것은 매우 의미 있는 성과"라며 "오늘 확인한 여야의 진전된 논의는 마음만 먹으면 여야가 충분히 합의에 이를 수 있음을 증명한 것"이라고 평가했다.이어 "24년을 기다려온 숙원을 풀기 위해 멈춤 없는 다음 절차가 그 어느 때보다 절실하다"며 "오늘 거둔 축조심사의 완성을 발판 삼아 12월 1일 차기 소위에서는 반드시 법안을 의결해 소관 상임위 심사를 완전하게 마무리해달라"고 강력히 촉구했다.한편, 국토위 법안소위는 오는 12월 1일(화) 회의를 다시 열어 관계 부처의 최종 의견을 확인하고 국회 이전 관련 쟁점을 재확인한 뒤 최종 조문 정리를 추진할 예정이다. 다만 11월 중순 이후 본격화되는 예산안 심사 국면과 국퇴위 전체회의, 법사위, 본회의 등 남아있는 입법 관문을 고려할 때, 12월 정기국회 회기 내 연내 통과를 이루기 위해서는 향후 여야 지도부의 강한 결단과 의사일정 조율이 최대 변수가 될 전망이다.