"이런 소리가?" 클래식과 시조의 만남이 궁금하다면

"아무도 전승하려 하지 않는다. 아무도 관람하려 하지 않는다."

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큰사진보기 ▲공연 <시조와 클래식의 환상적 조우>를 앞두고 정기 연습에 매진하고 있는 모투스 앙상블. 국악기와 서양악기의 특별한 협업을 통해 동서양의 조화로운 하모니를 선보일 예정이다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"충청도 양반처럼 묵직하고 차분하다. 처음에는 어렵고 무료했는데 공부할수록 매력을 느낀다."

"내포제시조는 무형유산 종목이라 원형에서 벗어날 수는 없다. 그러나 원형으로는 일반인에게 다가갈 수가 없다."

"늘 시조는 장구와 대금에 의존해 왔는데, 바이올린과 첼로, 플루트, 클라리넷, 피아노와 우리 시조가 만나면 새롭고 멋스러울 수도 있겠다는 생각이 들었다."

- 시조와 클래식은 음악을 표현하는 방식부터 다른데, 협연을 준비하며 가장 중요하게 생각한 점은 무엇인가요.

- 실제 연습 과정에서 새롭게 발견한 점이 있었다면요.

큰사진보기 ▲모투스 앙상블 음악감독 및 지휘자인 이대용 대표 ⓒ 최미향 관련사진보기

- 클래식 연주자로서 이번 협업을 통해 발견한 시조의 매력은 무엇인가요.

- 이번 무대가 관객들에게 어떤 공연으로 기억되길 바라나요.

"서산 시민들이 외면하면 곧 사라질 것이다. 우리 시조인들이 해야 할 일은 지치지 않는 불도저처럼 시민들과 소통하기 위한 지속적인 연구, 고형 속에 새로움을 찾아내는 일일 것이다."

"흐리지만 희망은 있다."

큰사진보기 ▲오는 22일 오후 2시 서산시문화회관에서 열리는 ‘시조와 클래식의 조우' 포스터.충남 무형유산 내포제시조와 클래식, 국악, 현대무용이 어우러지는 이번 공연은 무료로 진행된다. ⓒ 충남 무형유산 내포제시조 보존회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

충남 무형유산 내포제시조 보존회 안종미 회장이 오랫동안 전통 시조를 지키면서 느낀 가장 큰 어려움이다. 우리 문화의 뿌리를 지켜야 한다는 말은 많지만, 정작 그 소리를 배우고 들으려는 사람은 드물다는 것이다.그런 안 회장에게 지난해 8월 서산의 한 작은 클래식 공연장에서 새로운 가능성을 발견하는 계기가 찾아왔다. 모투스 아트홀에서 열린 기획 공연 '클래식 한끼'였다.이날 모투스 앙상블은 국악적 색채를 더해 편곡한 '아리랑 환상곡'을 연주했다. 공연장을 찾은 안 회장과 당시 충남도의원이었던 김옥수 전 의원은 그 선율에서 전통 시조와 클래식이 만날 가능성을 떠올렸다. 이후 두 사람이 모투스 앙상블에 협업을 제안하면서 새로운 무대를 준비하게 됐다.그렇게 시작된 도전이 오는 22일 오후 2시 서산시 문화 회관 대공연장에서 열리는 '시조와 클래식의 환상적 조우'다. 이번 공연에는 내포제시조 전승자들과 모투스 앙상블을 비롯해 국악인 박애리, 공연예술가 팝핀현준 등 다양한 분야의 예술인들이 참여할 예정이다.내포제시조는 충청도 내포 지역에서 전승돼 온 전통 성악이다. 안 회장은 그 특징을 '양반 소리'라는 말로 설명했다.안 회장은 시조를 익히면서 호흡이 길어지고 건강에도 긍정적인 변화를 느꼈다고 했다. 조용한 가락에 익숙해질수록 마음이 너그러워지고 미소도 많아졌다는 것이다. 하지만 자신이 느낀 시조의 매력을 다른 사람들에게 전하는 일은 쉽지 않았다. 무엇보다 후학의 단절이 가장 큰 문제였다. 그렇다고 시조의 고유한 모습을 바꿔 대중의 취향에 맞출 수는 없었다. 무형유산인 만큼 전승 과정에서 원형을 지키는 일이 중요하기 때문이다.안 회장이 클래식과의 협연을 선택한 이유다. 시조 자체를 바꾸기보다는 다른 예술과 함께 무대에 올려 시민들에게 새로운 방식으로 소개하겠다는 생각이었다.안 회장은 시조를 빠르고 흥겨운 음악으로 바꾸는 방식의 대중화에는 한계가 있다고 봤다. 대신 전통의 원형을 지키면서도 다른 장르와의 협연을 통해 젊은 세대와 소통할 가능성을 찾고자 했다.전통의 원형을 지키면서 새로운 관객에게 다가가려는 안 회장의 구상을 실제 음악으로 구현하는 일은 모투스 앙상블의 몫이었다.그동안 국악기와의 퓨전 공연은 시도해 왔지만 내포제시조라는 전통 성악 장르와 호흡을 맞추는 것은 처음이었다. 지난 11일 서산의 작은 카페에서 만난 모투스 앙상블 음악 감독 및 지휘자인 이대용 대표에게 협연 과정과 그동안의 경험을 물었다."서양 클래식 악기는 오선보를 기반으로 정확한 박자와 음정을 구현하는 데 익숙한 반면, 국악과 시조는 정간보를 사용하며 고유의 호흡으로 흐름을 만들어갑니다. 안종미 회장님께서 내포제시조의 선율과 정간보의 호흡을 오선보로 옮겨주시는 작업을 미리 해주신 덕분에 첫걸음을 수월하게 뗄 수 있었습니다.하지만 악보에 다 담을 수 없는 우리 소리만의 독창적인 어법을 살리는 것이 가장 중요했습니다. 국악 특유의 음을 떨거나 부드럽게 꺾고 흘려내는 시김새를 서양 악기로도 이질감 없이 구현하기 위해 공을 들였습니다. 동시에 서양 음악의 풍부한 화성적 장점을 잃지 않도록 균형을 찾는 데 집중했습니다.""가장 인상 깊었던 점은 연습마다 음악이 살아 숨 쉬듯 조금씩 달라진다는 것이었습니다. 정해진 틀 안에서 완성도를 높여가는 클래식과 달리 시조는 창자의 그날 호흡과 감정에 따라 미묘한 여백과 흐름의 변화가 생깁니다. 악보에만 시선을 두기보다 서로의 숨소리와 미묘한 표현 변화에 귀를 기울여야 했습니다. 그렇게 매 순간 새롭게 만들어지는 앙상블의 묘미를 발견한 것이 가장 큰 수확입니다.""압도적으로 넓은 음색의 폭과 여백의 미입니다. 음과 음 사이를 메우는 미세한 떨림과 호흡의 깊이만으로도 말로 다 표현할 수 없는 한과 기품을 동시에 담아냅니다. 정형화된 음정 너머에 존재하는 그 넓고 깊은 소리의 스펙트럼이 클래식 연주자인 저에게도 큰 울림과 음악적 영감을 주었습니다.""낯설게만 느껴졌던 닫힌 문이 활짝 열리는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 공연장을 나설 때쯤에는 '전통 시조가 이렇게 매력적인 소리였나?', '서양 악기와 국악기가 만나니 이런 소리가 나네?'라는 즐거운 질문과 관심이 생겨나는 음악회로 기억되길 바랍니다."이번 공연을 위해 모투스 앙상블은 기존 서양 악기 5중주 편성에 해금과 가야금, 장구를 더했다. '얼씨구야', '아름다운 나라', '꼭두각시', '프론티어' 등 한국적 색채를 담은 곡들을 새로운 편성으로 선보일 예정이다.특히 '아름다운 나라'에서는 소리꾼 정초롱과 협연한다. 서양 악기의 풍부한 화성에 해금과 가야금의 선율, 장구의 장단을 더해 서로 다른 악기가 만들어내는 조화를 들려준다는 구상이다.이대용 대표는 이번 공연을 계기로 전통 국악과 클래식의 협업을 이어가는 한편, 무용과 연극, 창작극 등 다양한 예술 분야와도 함께하는 무대를 만들어가고 싶다고 밝혔다.안 회장 역시 이번 공연이 내포제시조를 알리는 하나의 계기가 되기를 기대하고 있다. 시조의 원형을 지키면서도 시민들이 그 소리를 접할 기회를 넓혀야 한다는 생각이다. 그는 최근 충남도와 서산시의 지원 노력, 시조의 가치를 알아주는 시민들의 관심에서 조금씩 변화를 느끼고 있다고 했다. 드물지만 시조를 배우고 싶다는 사람도 생겼다.한편, 이번 공연은 충남 무형유산 내포제시조 보존회가 주최·주관하고 충청남도, 충청남도의회, 서산시, 서산시의회가 후원한다. 공연은 무료로 진행된다. 전통을 이어가려면 그 소리를 지키는 사람뿐 아니라 귀 기울여 듣는 사람도 필요하다. 이번 협연이 새로운 관객과 전승자를 만나는 계기가 될지는 아직 알 수 없다. 오랜 시간 시조를 지켜온 안 회장은 어려운 현실 속에서도 가능성을 이야기했다.