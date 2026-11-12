시대를 건너온 문장들이 내게 건네는 말

큰사진보기 ▲책표지<나민애의 다시 읽는 고전> ⓒ RHK 관련사진보기

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고전을 읽는다는 것은 단순히 옛이야기를 읽는 것이 아닙니다. 하나의 모티브가 과거에 만들어졌지만 지금도 여전히 다양한 얼굴로 되살아나고 있다는 사실을 확인하는 일이기도 합니다. (39쪽)

결국 누군가가 항상 나를 평가한다는 생각, 누군가가 항상 나를 바라보고 있다는 생각 그리고 그 시선에 맞춰 살아야 한다는 생각이 만연한 사회가 되어가고 있습니다. 그런 점에서 우리는 자발적인 자기 감시와 자기 검열의 시대를 살고 있습니다. 오웰이 경고했던 것이 결코 과장이 아니었던 셈입니다. (98쪽)

전쟁은 존재해서는 안 된다는 것입니다. 지금 벌어지는 전쟁은 하루빨리 끝내야 하고 가능한 한 모두가 힘을 모아 전쟁을 막아야 합니다. 지구에서 없어져야 하는 것을 하마만 꼽으라면 전쟁을 들겠습니다. 제발이지 전쟁 없는 세상, 전쟁 없는 지구에서 설고 싶습니다. (266쪽)

이 세상을 사랑하는 것, 사랑까지는 아니더라도 적어도 이 세상을 미워하지 않는 것 그리고 무엇보다 자신을 미워하지 않는 것. 이 세 가지가 좋은 삶을 만들려는 우리에게도 정말 중요합니다. (294쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

학창 시절 책장에 꽂아두었던 고전을 다시 펼칠 때면 우리는 기묘한 낯섦과 마주한다. 분명 낯익은 문장이고 이미 결말을 아는 이야기인데, 눈에 들어오는 장면과 가슴을 치는 대목은 사뭇 다르다. 십 대 시절에는 이해하지 못했던 인물의 서사가 마음에 들어오고, 그때는 무심히 지나쳤던 배경이 묵직한 무게로 다가온다. 책이 변한 것일까, 아니면 책을 읽는 '나'라는 렌즈가 변한 것일까.<나민애와 다시 읽는 고전>(2026년 8월, 알에이치코리아)은 이 물음에서 출발한다. 세월의 흔적이 묻은 독자가 고전과 다시 만날 때 어떤 새로운 의미를 짚어낸다. 저자는 고전의 가치를 칭송하거나 줄거리를 해설하는 데 머물지 않는다. 오늘을 살아가는 우리의 눈높이에서 고전이 던지는 질문을 다시 꺼내 놓는다.저자는 사랑, 악당, 추리, 기이한 생명체, SF, 생태, 광인, 전쟁, 인생 등 아홉 가지 주제로 동서양 고전 33편을 소개한다. 익숙한 작품도 있고 제목만 들어본 작품도 있다. 하지만 이 책이 눈길을 끄는 이유는 작품을 얼마나 많이 아느냐가 아니라, 그 안에서 오늘의 삶과 맞닿은 의미를 발견하는 일이다.이 책의 매력은 고전을 지식의 영역에서 삶의 현장으로 끌어내린다는 데 있다. 학창 시절 시험을 위해 읽거나 교양을 쌓으려는 마음으로 접했던 고전은 대개 줄거리와 작가 이름으로 기억에 남는다. 하지만 저자의 안내에 따라가다 보면 오래된 작품 속에서도 지금 우리와 다르지 않은 사람들이 살아 숨 쉬고 있음을 발견한다.저자는 고전을 읽는 일이 과거의 이야기를 확인하는 데 그치지 않는다고 말한다.시대와 언어는 달라져도 사람의 마음속에 자리한 사랑과 외로움, 욕망과 후회 같은 사람의 마음은 크게 달라지지 않는다. 학창 시절에는 비극적인 주인공의 방황으로만 보였던 장면이 세월의 무게를 겪고 난 뒤에는 견뎌내고 살아가는 한 인간의 이야기로 다가온다. 같은 문장을 읽어도 삶의 경험에 따라 그 의미가 달라지는 것이다.이 대목을 읽으며 고전이 결코 과거에 머물러 있지 않다는 사실을 실감했다. 다른 사람의 평가를 의식하고 스스로를 검열하는 모습은 지금도 낯설지 않다. 저자는 독자에게 '내가 그때 읽은 것이 과연 이 책의 전부였을까?'라는 질문을 던진다. 책은 그대로지만 읽는 사람의 경험이 더해지면서 새로운 의미를 얻는다.고전을 어렵게 느끼거나 어디서부터 읽어야 할지 막막한 독자에게 이 책은 친절한 안내서다. 작품의 작가와 시대적 배경을 설명하는 데 그치지 않고, 고전 속 이야기를 오늘날의 현실과 연결해 풀어낸다. 이 책은 고전의 줄거리를 정리한 해설서라기보다 독자 스스로 고전을 다시 펼치도록 이끄는 안내서에 가깝다.전쟁을 다룬 대목에서는 고전 속 이야기가 오늘의 현실과 맞닿는다. 전쟁은 역사책 속에만 머무는 사건이 아니다. 지금도 지구 곳곳에서 누군가의 일상을 무너뜨리고 생명을 앗아간다. 저자의 바람은 단순하지만 절실하다.오래전 쓰인 작품을 읽으면서도 우리가 마주하는 것은 결국 오늘의 현실이다. 시대가 달라져도 되풀이되는 전쟁과 인간의 탐욕 앞에서 고전은 우리가 무엇을 지켜야 하는지 되묻는다.저자는 자신의 해석을 정답처럼 강요하지 않는다. 작품을 바라보는 하나의 시선을 건넬 뿐, 나머지는 독자의 몫으로 남겨둔다. 그 덕분에 독자는 작품 속 인물을 이해하는 동시에 자신의 삶도 돌아보게 된다.인생의 계절이 바뀌듯 책을 읽는 눈도 달라진다. 젊은 날의 독서가 앞을 향해 달려가기 위한 열정의 독서였다면, 세월이 흐른 뒤의 독서는 지나온 길을 돌아보고 살의 의미를 발견하는 성찰의 독서에 가깝다. 그런 의미에서 이 책의 마지막에 소개된 문장은 오래도록 마음에 남는다.살아온 날이 길어질수록 후회와 아쉬움도 쌓인다. 그래서인지 이 문장은 고전 속 인물들의 이야기를 넘어 지금을 살아가는 독자에게 건네는 위로처럼 읽힌다. 좋은 삶은 어쩌면 세상과 자신을 조금 더 따뜻하게 바라보는 데서 시작하는지도 모른다.책은 그대로인데 읽는 내가 달라졌다. 고전을 다시 읽는다는 것은 책 속의 지혜를 발견하는 일이자, 그동안 살아온 나의 시간을 다시 읽는 일인지도 모른다.특히 퇴직과 은퇴를 거쳐 인생 2막을 살아가는 동년배들에게 이 책을 권하고 싶다. 지나온 시간을 돌아보고 앞으로의 삶을 고민하는 이들에게 고전은 좋은 길동무가 될 수 있다. 학창 시절에는 그저 '꼭 읽어야 할 책'이었던 고전이 이제는 '다시 읽고 싶은 책'으로 다가온다.