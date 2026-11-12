화성에서 마주한 독립운동의 기억, 오늘의 우리를 깨우다

큰사진보기 ▲근대 남양 시대를 깨우다근대 남양 시대를 깨우다 전단지 ⓒ 권용진 관련사진보기

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최근 경기도 화성시독립운동기념관을 직접 찾았다. 손에 남은 것은 초록색 전시 안내문 한 장이지만, 그 안에 담긴 질문은 결코 가볍지 않았다. <근대 남양, 시대를 깨우다> 전시 제목을 읽으며 생각했다. 우리는 독립운동을 얼마나 알고 있으며, 그 역사를 오늘의 삶과 얼마나 연결하고 있을까.이번 기획 전시는 2026년 9월 22일부터 2027년 3월 7일까지 열린다. 안내문에는 근대 남양을 뜻하는 영문 제목 'MODERN NAMYANG, AWAKENING AN ERA'가 함께 적혀 있다. 한 지역의 근대사를 돌아보는 일이 곧 한 시대의 변화를 이해하는 출발점이라는 뜻으로 읽혔다.역사는 흔히 서울이나 유명 인물의 이름을 중심으로 기억된다. 그러나 독립운동은 특정한 도시나 몇몇 영웅만의 이야기가 아니다. 각 지역에서 시대의 변화를 받아들이고, 부당한 현실에 맞서고, 자신의 삶을 걸었던 사람들의 선택이 모여 오늘의 역사가 됐다. 그래서 남양이라는 지역을 전면에 내세운 전시 제목이 더욱 눈길을 끌었다.화성은 일제강점기 항일운동의 흔적이 남아 있는 지역이다. 특히 1919년 3·1운동 당시 화성 일대에서는 만세시위가 전개됐고, 제암리·고주리에서는 일본 군경에 의한 참혹한 희생이 발생했다. 이런 역사를 알고 기념관을 찾는 일과, 아무런 배경지식 없이 방문하는 일은 다를 수밖에 없다. 전시를 마주하는 마음에도 무게가 실린다.나는 역사기념관이 과거를 보관하는 장소에 그쳐서는 안 된다고 생각한다. 전시를 보고 돌아선 뒤에도 '왜 이런 일이 일어났는가', '그 시대의 평범한 사람들은 어떤 선택을 했는가'를 스스로 묻게 해야 한다. 기억은 연도를 외우는 데서 끝나지 않는다. 사건이 일어난 구조와 사람들의 고통을 이해할 때 비로소 현재의 교훈이 된다.독립운동을 이야기할 때 우리는 종종 결과만 기억한다. 광복이라는 결말은 알고 있지만, 그날이 오기 전 수많은 사람이 감당해야 했던 불안과 희생에는 충분히 머물지 못한다. 이름이 널리 알려진 인물뿐 아니라 기록에 희미하게 남은 이웃과 가족의 삶도 역사의 일부다. 지역사 전시가 중요한 이유가 여기에 있다.기념관을 다녀온 뒤에도 마음에 남는 것은 화려한 구호보다 질문이다. 오늘 우리는 불의 앞에서 어떤 태도를 취하는가. 공동체가 겪은 아픔을 얼마나 정확하게 기억하는가. 역사적 사실을 확인하기보다 자극적인 주장부터 믿고 있지는 않은가. 독립운동의 기억은 과거에 대한 존경인 동시에 현재를 돌아보는 기준이 될 수 있다.이번 전시의 관람료는 무료다. 관람시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 입장은 오후 5시에 마감된다. 월요일과 1월 1일, 설날 당일은 휴관한다. 장소는 경기도 화성시 만세구 향남읍 제암고주로 34, 화성시독립운동기념관 기획전시실이다. 누구나 시간을 내어 지역의 역사를 가까이에서 만날 수 있다는 점도 의미 있다.전시장을 찾아가는 발걸음보다 중요한 것은 돌아오는 길에 무엇을 생각하느냐다. 나 역시 이번 방문을 계기로 지역의 독립운동사를 더 깊이 살펴보고 싶어졌다. 전시 안내문을 접어 두는 것으로 현장 방문을 끝내지 않으려 한다. 기록을 찾아 읽고, 사실을 확인하고, 아직 알려지지 않은 이름을 기억하는 일이 그다음 순서일 것이다.'시대를 깨우다'라는 말은 과거형으로만 읽히지 않는다. 지금도 누군가는 역사를 잊지 않기 위해 기록하고, 누군가는 그 기록을 처음 읽는다. 작은 관심이 다음 세대의 질문으로 이어질 때 기념관은 비로소 살아 있는 배움의 공간이 된다. 화성에서 돌아온 뒤 내가 붙잡고 싶은 말도 하나다. 역사는 지나갔지만, 기억해야 할 책임까지 지나간 것은 아니다.현장에 직접 가 보니 지역의 이름을 역사 속 장소로 다시 읽게 됐다. 지도에서는 하나의 지명으로 보이던 곳도 그곳에 살았던 사람들의 목소리를 떠올리면 더욱 다르게 다가온다.