분명 같이 본 흑산도인데 작가 눈은 다르네

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큰사진보기 ▲흑산도 전경. 자산어보를 남긴 정약전의 땅이고, 자신의 신념을 지켰던 면암 최익현의 땅이다. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산도 전경. 자산어보를 남긴 정약전의 땅이고, 자신의 신념을 지켰던 면암 최익현의 땅이다. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲흑산도 전경. 자산어보를 남긴 정약전의 땅이고, 자신의 신념을 지켰던 면암 최익현의 땅이다. ⓒ 김종훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 8월, 그 흑산도를 예술가들과 함께 걸었다. 한국화와 서양화 등 서로 다른 분야에서 활동하는 작가들이 흑산도와 홍도를 찾아온 2박 3일의 스케치 답사였다. 사진은 류준화 작가 작품. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월, 그 흑산도를 예술가들과 함께 걸었다. 한국화와 서양화 등 서로 다른 분야에서 활동하는 작가들이 흑산도와 홍도를 찾아온 2박 3일의 스케치 답사였다. 사진은 이미경 작가 작품. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월, 그 흑산도를 예술가들과 함께 걸었다. 한국화와 서양화 등 서로 다른 분야에서 활동하는 작가들이 흑산도와 홍도를 찾아온 2박 3일의 스케치 답사였다. 사진은 조풍류 작가 작품. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월, 그 흑산도를 예술가들과 함께 걸었다. 한국화와 서양화 등 서로 다른 분야에서 활동하는 작가들이 흑산도와 홍도를 찾아온 2박 3일의 스케치 답사였다. 사진은 하이경 작가 작품. ⓒ 김종훈 관련사진보기

내게 흑산도는 특별한 섬이다. 자산어보를 남긴 정약전의 땅이고, 자신의 신념을 지켰던 면암 최익현의 땅이다. 한때 서남해의 어선과 상인들이 몰려들어 포구를 들썩이게 했던 파시(波市)의 기억도 품고 있다. 검푸른 산과 바다, 고즈넉한 마을 곳곳에 오래된 역사와 사람들의 삶이 켜켜이 쌓여 있다.지난 8월, 그 흑산도를 예술가들과 함께 걸었다. 한국화와 서양화 등 서로 다른 분야에서 활동하는 작가들이 흑산도와 홍도를 찾아온 2박 3일의 스케치 답사였다.그 길에서 나는 일행과 함께 정약전이 머물렀던 사리마을을 찾았다. 동생 정약용과 헤어진 뒤 흑산에 남은 그가 섬사람들과 교류하며 바다의 생명을 관찰하고 자산어보를 남긴 이야기를 들려주었다. 최익현의 글씨가 새겨진 바위 앞에서는 유배의 역사와 격동의 시대를 살아간 선비의 신념을 이야기했다.흥미로웠던 것은 서로의 눈길이 머무는 곳이 달랐다는 점이다. 내가 바위에 새겨진 글씨와 오래된 이야기를 떠올리는 동안, 작가들은 산의 윤곽과 바다의 빛깔, 골목에 내려앉은 햇살을 눈에 담았다. 누군가는 스케치북을 펼쳤고, 누군가는 한참 동안 바다를 바라봤다.그리고 그때는 몰랐다. 작가들이 눈에 담은 풍경을 이렇게 다시 만나게 될 줄은. 서울 종로구 톤앤캐럿 갤러리에서 오는 28일까지 열리는 '흑산도, 홍도 해산진경(海山眞景)_섬+스케치+답사' 전시다. 지난 8월 26일부터 28일까지 섬을 찾았던 14명의 작가가 저마다의 시선으로 발견한 풍경과 감흥을 선보인다.내게 있어 가장 오래 눈길이 머문 곳은 류준화 작가의 그림 앞이었다. 연한 푸른빛이 화면을 감싸고, 검은 산과 바위섬들이 바다 위에 조용히 놓여 있다. 작은 배들이 떠 있고, 해안선은 부드러운 곡선을 그린다. 화려한 색채도, 과장된 표현도 없다. 넉넉한 여백에 바다의 고즈넉함이 스며 있다.그런데 그림을 자세히 들여다보면 해변에 작은 아이 하나가 보인다. 거대한 산과 끝없이 펼쳐진 바다에 비하면 너무나 작은 존재다. 무심히 지나치면 발견하지 못할 만큼 작게 그려져 있다.가만히 그림을 본다. 그리고 생각한다.'나는 이 아이가 참 좋다.'아이는 무엇을 바라보고 있을까. 누군가를 기다리는 것일까. 아니면 그저 파도 소리를 들으며 자신만의 시간을 보내고 있는 것일까. 그림은 아무런 설명도 하지 않는다. 그래서 눈길이 더 오래 머문다.류준화는 작가노트에서 푸른 바다를 우주에 비유했다. 바다 위에 떠 있는 검은 섬들은 온갖 생명을 품은 행성들처럼 보인다고 했다. 그 말을 떠올리니 그림 속 바다가 한없이 넓어진다. 그 광활한 풍경 속에서 내 눈길을 붙잡은 것은 작은 아이였다. 바다는 아이를 압도하기보다 조용히 품어주는 듯하다. 어쩌면 그 아이는 오래전 흑산의 바닷가에서 놀던 누군가의 어린 시절일지도 모른다. 혹은 우리가 잊고 지냈던 자신의 어린 날을 떠올리게 하는 존재일 수도 있다.이미경 작가의 '부두상회' 앞에서는 또 다른 시간이 펼쳐진다. 어스름이 내려앉은 흑산도 진리마을, 검은 산 '흑산'을 배경으로 작은 상점 하나가 따뜻한 불빛을 밝히고 있다. 가게 앞에는 자전거가 놓여 있고, 창 너머로 보이는 진열대에는 물건들이 가지런하다. 간판의 '부두상회'라는 글씨도 선명하다. 얼핏 보면 지금도 손님을 기다리는 가게 같다. 그러나 부두상회는 오래전에 문을 닫은 상점이다.작가 이미경은 25년 넘게 전국의 구멍가게를 그려온 작가다. 낡은 간판과 작은 진열대, 가게 앞에 놓인 자전거 같은 평범한 사물에서 사람들의 삶과 기억을 발견해 왔다.한때 이 가게에도 사람들이 드나들었을 것이다. 바다에 나가기 전 필요한 물건을 사고, 일을 마친 뒤 잠시 들러 안부를 나누었을 것이다. 누군가는 가게 앞에 자전거를 세워두었을 것이고, 누군가는 이웃과 바다 날씨를 이야기했을 것이다. 그 평범한 날들이 모여 한 가게의 역사가 됐다.이미경은 작가노트에서 오래전 문을 닫은 부두상회를 떠올리며 그곳을 오가던 사람들의 시간과 온기가 달빛 속에서 되살아난다고 적었다. 그 말처럼 그림 속 부두상회에는 다시 불이 켜졌다. 현실에서는 문을 닫았지만 그림 안에서는 여전히 사람을 기다리는 듯하다. 따뜻한 불빛은 한때 그곳에 머물렀던 삶의 흔적을 전한다. 섬의 역사가 바다와 포구에만 남아 있는 것은 아니다. 작은 가게의 문턱에도, 누군가 세워두었을 자전거 한 대에도 사람들의 시간이 스며 있다.이미경의 그림을 보고 있으니 흑산의 골목을, 그와 함께 두런두런 이야기를 나누며 다시 걷고 싶어진다.조풍류 작가의 작품 앞에서는 나도 모르게 발걸음을 멈춘다. 화면을 가득 채운 짙은 청색이 압도적이기 때문이다. 하늘과 바다가 같은 푸른빛으로 이어지고, 그 사이로 검은 바위섬들이 떠 있다. 멀리 산줄기가 길게 누워 있고, 작은 달과 별빛이 밤하늘에 흩어져 있다.작가는 이 푸른빛을 '풍류블루'라고 부른다. 흑산도에서 마주한 바람과 빛, 바다의 깊은 숨소리를 자신만의 색으로 표현한 것이다. 푸른색은 가까이서 볼수록 깊다. 검은 섬과 바위의 윤곽이 또렷하고, 바다 건너 희미한 마을의 불빛이 밤의 고요를 더한다. 지난여름 그와 함께 흑산을 거닐며 바라봤던 밤바다가 떠올랐다.곁에 걸린 홍도 그림은 분위기가 다르다. 푸른 하늘 아래 거친 바위가 솟아 있고, 흰 물결 사이로 작은 배 한 척이 지나간다. 조풍류는 호분과 석채의 질감으로 홍도의 바위와 바다를 표현했다.흑산도의 밤이 깊은 청색으로 남았다면, 홍도의 바다는 거친 바위와 흰 물결로 남았다. 같은 여행에서 만난 두 섬이 서로 다른 색과 질감으로 펼쳐진다.뜻밖의 반가움을 안겨준 작품도 있다. 하이경 작가의 작은 스케치다. 연둣빛과 노란빛이 번진 종이 위로 나무 한 그루가 서 있다. 그 아래 돌계단에는 두 사람이 나란히 앉아 있다. 몇 번의 선으로 그려낸 소박한 장면인데, 자세히 들여다보니 낯익은 모습이다. 바로 나와, 이 여행을 권하고 이끌었던 후배 김현석이다.함께 섬을 여행하던 날의 한 장면이 그렇게 그림 속에 남아 있었다. 우리에게는 잠시 머물렀던 시간이었지만, 하이경은 그 순간을 놓치지 않았다. 그림 속 두 사람은 그날처럼 나란히 앉아 있다. 그날의 햇살과 바람, 함께 걸었던 사람들의 목소리까지 떠오른다.같은 장소에 있었지만 누군가는 잠시 쉬었고, 누군가는 그 모습을 그림으로 남겼다. 여행을 마치고 돌아온 뒤에도 누군가의 그림 속에 우리의 시간이 남아 있다는 사실이 참 고맙다.이번 전시에는 류준화, 이미경, 조풍류, 하이경 외에도 김천일, 박석신, 박찬상, 박창수, 송근영, 신하순, 오태원, 임진성, 최순녕, 한지현 등 모두 14명이 참여했다. 수묵으로 산세와 기암괴석을 표현한 작품부터 채색과 입체, 설치 오브제를 활용한 작업까지 표현 방식도 다채롭다. 어떤 작가는 홍도의 바위와 파도에서 자연의 생명력을 발견했고, 어떤 작가는 섬을 인간의 내면과 관계를 돌아보는 공간으로 바라봤다.같은 장소를 찾아 같은 바다를 바라봤지만, 작가들이 붙잡은 풍경은 서로 달랐다. 한 사람의 눈으로는 미처 발견하지 못했던 섬의 여러 얼굴을 서로 다른 작품에서 만날 수 있다. 무엇보다 반가운 것은 작가들이 섬을 스쳐 지나가는 풍경으로만 바라보지 않았다는 점이다. 바다와 바위뿐 아니라 골목과 상점, 나무 아래 앉은 사람들까지 저마다의 시선으로 담아냈다.또 다른 작품들 앞에서는 섬의 형태와 질감을 바라보는 작가들의 서로 다른 시선이 눈에 들어온다. 먹의 농담으로 산세를 펼쳐 보이는 그림이 있는가 하면, 거친 붓질과 두터운 색채로 바위의 단단함과 파도의 움직임을 담아낸 작품도 있다. 어떤 화면에서는 기암괴석이 힘차게 솟아오르고, 다른 화면에서는 굽이치는 해안선과 산등성이가 부드럽게 이어진다. 평면을 벗어난 입체와 설치 작업은 섬에서 받은 인상을 또 다른 방식으로 풀어낸다. 분명 같은 흑산도와 홍도를 다녀왔는데, 작가마다 눈여겨본 풍경과 표현하는 방식이 다르다.그래서 더 많은 시민이 이 작품들 앞에 서 보았으면 좋겠다는 생각이 인다. 흑산도와 홍도를 아직 가보지 못한 사람은 언젠가 걸어보고 싶은 풍경을 발견하고, 다녀온 사람은 그리운 바다와 골목을 다시 만났으면 한다.지난여름 우리 함께 걸었던 흑산도와 홍도가 서울의 작은 전시장에 와 있다.