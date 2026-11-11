청와대 유튜브 나온 국힘 패널 "대통령 죄 없애려 특검 출범"

큰사진보기 ▲11일 KTV 국민방송을 통해 생중계 된 '국민통합, 대화가 필요해!' 방송 ⓒ KTV 방송 갈무리 관련사진보기

"대통령의 죄를 없애주겠다고 특검을 출범시키려고 하지 않습니까?"

"그런 부분은 이제 사실 여부를 더 확인해 보고 얘기해야..."

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사회 통합을 위해 기획된 청와대 유튜브 프로그램에서 '조작기소 특검'에 대한 공방이 벌어졌다. 11일 KTV 국민방송을 통해 생중계된 '국민통합, 대화가 필요해!' 방송이다.더불어민주당 정책위원회 상임부의장을 맡고 있는 김용남 전 의원과 신주호 전 국민의힘 상근부대변인이 출연했고 허은아 청와대 국민통합비서관이 진행을 맡았다. 정치적 견해 차이와 진영 갈등을 넘어 우리 사회가 나아가야 할 국민통합 방향을 논의하기 위한 의도로 기획됐다.하지만 신 전 부대변인은 여러 정치 현안에 대한 공세를 반복했다.먼저 서부전선 비무장지대 군사분계선(MDL) 이남 지역에서 발생한 북한군 지뢰 폭발 사고와 관련해서는 "대통령께서 그것을 '불의의 사고'로 규정했다"며 "남북 정상회담이라는 정치적인 이벤트를 만들어 이재명 정권의 업적으로 하나 남겨보려는 정치적인 탐욕 때문에 우리 국군 장병이 살상되는 그러한 것까지도 제대로 대응하지 못했다"고 주장했다.또 "결국 힘이 있는 쪽에서 먼저 손을 내밀어야 된다"며 "압도적인 의석과 행정부 권력을 쥐고 있는 민주당 정권에서 상대 정파의 목소리를 들으려고 하는 노력을 하고 있나라는 근본적 물음을 드리고 싶다"고 말했다.허은아 비서관은 "국민의힘에서 늘 말씀하시는, 여기서는 정당 얘기를 안 하려고 했는데"라면서 "그렇게 생각하실 수도 있다"면서 일단 중립적 입장을 취했다. 김용남 전 의원은 "'불의'의 사전적 의미는 '뜻밖에' 아니면 '의도하지 못했던' 그런 의미니깐 거기까지 나가는 건 조금 자연스러운 연결은 아니라고 생각된다"고 반박했다.신 전 대변인은 "지난겨울 제1야당 대표가 목숨을 건 단식을 하는데 청와대나 여당에서 코빼기라도 비췄나, 그렇지 않나"라며 같은 취지의 주장을 반복했다.특히 "(정치에 대한 국민들의) 걱정을 불식시키기 위해서는 정권이 폭정을 멈춰야 한다"며 "지금 정부·여당은 본인들 마음에 안 들면 입법 폭주를 벌여가면서 대한민국의 시스템을 붕괴시키고 있다, 대통령의 죄를 없애주겠다라고 하는 특검을 출범시키려고 하지 않나"라고 말했다.또한 "헌법상 나와 있지도 않은 대법관 재제청 요구를 하면서 대통령과 여당이 앞장서서 삼권분립을 훼손하고 있다"고도 주장했다.허 비서관은 이에 "죄송합니다만 여기는 청와대이고, 저희가 민주당을 대변하는 곳이 아니다"고 했다. 아울러 "팩트가 어떻게 되는지 정확하게 확인하지 않고 민감한 부분에 대해 자꾸 이야기하는 것은 위험하다"며 "그게 사실이 아니다. 그렇게 하기 위해 하는 게 아니란 것을 제가 알고 있다"고 반박했다.허 비서관은 이날 방송을 마무리하면서 "내가 꺼리거나 소홀했던 사람은 없었는지, 편견을 갖고 있진 않았는지 주변을 돌아보는 시간이 되길 바란다. 모두 다 열린 마음으로 사실 확인하고 대화할 수 있었으면 좋겠다"고 했다.