국교위 문해력특위, 보고서에 '초등교과서 한자표기' 넣은 듯

대통령 소속 국가교육위원회(국교위) 소속 문해력특위가 결과 보고서에 '초등교과서 한자 표기' 제안을 넣기로 사실상 결정한 것으로 알려졌다. 다음 달로 예상되는 국교위 본회의 판단이 남아 있어 초등교과서 한자 표기가 결정된 것은 아니지만, 한글과 교육 관련 단체의 반발이 거세질 것으로 보인다.
다음 달 국교위 본회의에서 결정...한글과 교육단체들 강력 반발 태세
11일, <오마이뉴스>가 문해력특위 관계자 등 국교위 관계자 5명에게 확인해 보니 6개월 임기를 사실상 마감한 문해력특위는 문해력 증진을 위한 9가지 방안을 담은 결과보고서를 곧 국교위 본회의에 보고할 예정이다. 지난 5일 문해력특위 회의에서 이 보고서 최종안이 거의 결정된 것으로 보인다.
문해력특위는 이 보고서에 '초등교과서에 한자를 각주 형태로 적어 해당 페이지 옆 날개 또는 해당 페이지 아래에 붙이는 한자 표기 방안'을 넣기로 했다고 한다. '기존 초등교과서처럼 각주 형태의 풀이 글을 넣더라도 한자는 쓰지 않는 방안'도 함께 넣는다. 이는 서로 엇갈리는 복수의 방안을 모두 제시하는 것이지만, 제안 보고서 특성상 기존 방안 유지보다는 '한자표기 방안'에 힘이 실릴 수밖에 없을 것으로 보인다.
실제로, 지난 10월에 열린 국가교육위 내부 워크숍에서 상임위원과 비상임위원 대부분이 '초등교과서 한자표기 방안'에 대해 특별한 반대 의견을 내지 않은 것으로 나타났다. 문해력특위 중간 연구 내용을 보고받는 과정에서다(관련 기사: [단독] 초등교과서 한자 표기 본격화..."제2의 한자병기 사태"
https://omn.kr/2k4vd).
문해력특위의 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "김경회 문해력특위 위원장이 '한 가지 방안을 표결로 결정하기보다는 복수 방안을 모두 보고서에 담는 것'을 제안했다"라면서 "이런 제안에 따라 두 방안을 함께 보고서에 넣기로 한 것"이라고 설명했다. 또 다른 관계자도 "문해력특위 안에서 초등교과서 한자표기 찬반 의견이 팽팽해서 한쪽으로 정해지지 않았다"라면서 "초등 교과서 한자표기에 대해서만 이견이 있는 두 개의 내용이 그대로 보고서에 들어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 또 다른 1명의 관계자도 비슷한 설명을 내놨다.
한글단체들은 이 같은 '초등교과서 한자표기' 추진에 반발하는 공동대책위를 만들어 강하게 대응할 예정이다("초등교과서에 한자표기? 멈추지 않으면 정권 퇴진 운동"
https://omn.kr/2k5ad).
한 한글 관련 단체장은 <오마이뉴스>에 "이재명 대통령이 '천자문' 등 한자 학습의 중요성을 강조한 뒤 국교위가 문해력특위를 만든 사실에 주목할 필요가 있다"라면서 "한자교육 강화와 교과서 한자표기에 사실상 찬성해 온 차정인 국가교육위원장과 김경회 문해력특위 위원장이 주도하는 국교위가 초등교과서 한자표기를 강행한다면 우리는 대정부 투쟁에 나설 수밖에 없다"라고 경고했다. 그러면서 "박근혜 정부에서도 초등교과서 한자병기에 대해 국민이 반발하자, 지금과 같은 한자표기를 시도하다가 이 또한 무산된 바 있다"라고 설명했다.
박근혜 정부 시절에도 한자병기 어렵게 되자, 지금과 같은 한자표기 시도
실제로 박근혜 정부 시절인 2015년 9월, 초등교과서 한자병기를 추진해 온 국가교육과정개정연구위는 반발에 부딪히자, 돌연 교과서 각주나 날개 단에 한자를 수록하는 한자표기 방안을 내놨다. "이렇게 할 경우 한자어 옆 괄호 안에 한자를 적는 한자병기 방식과 달리 글 읽기를 방해하지 않고 학습 부담도 적을 것"이라고 주장하기도 했다. 하지만, 이 방안 또한 당시 한글단체와 교육단체가 반발하면서 결국 무산됐다.