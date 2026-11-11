국교위 문해력특위, 보고서에 '초등교과서 한자표기' 넣은 듯

▲10월 16일 오후 1시 30분, 한글문화단체모두모임, 우리말살리는겨레모임, 한글문화연대, 세종대왕기념사업회, 외솔회, 세종국어문화원 등 20개 국어단체 대표들은 서울 광화문 세종대왕상 앞에 모여 “시대착오적 한자표기 반대” 등이 적힌 손팻말을 들었다. 국가교육위 규탄 기자회견에 나선 것이다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기