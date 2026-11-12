몸 푸는 정청래, 어떤 깃발을 들까?

큰사진보기 ▲신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 김민석 더불어민주당 대표의 공개 사과를 요구한 정청래 더불어민주당 전 대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 김민석 더불어민주당 대표의 공개 사과를 요구한 정청래 더불어민주당 전 대표(아래)가 5일 국회에서 열린 본회의에 참석해 동료 의원과 대화하고 있다. 맨 위는 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

정청래 더불어민주당 의원이 기지개를 켜기 시작했다. 직전 당대표인 그는 8.17 전당대회에서 김민석 대표에게 패한 뒤 한동안 몸을 낮춰왔다. 그런 그가 김 대표 취임 100일을 기점으로 '깃발'을 들겠다고 예고했다. 100일(11월 24일)이 다가오면서 당 현안에 내는 목소리도 점점 커지고 있는 모양새다.정 의원은 11일 페이스북에 비거주 1주택자 종합부동산세(종부세) 기준 완화에 반대한다는 글을 올렸다. 최근 일부 수도권 의원들을 중심으로 나온 요구다. 그의 지역구는 부동산 문제에 민감한 서울 마포을이다. 그런데도 오히려 정부의 개혁 기조에 힘을 실었다.그는 "종부세에 대한 실거주와 비거주에 대한 차별성이 없는 정책은 이재명 대통령이 그토록 강조했던 '실거주 우대 정책'의 철학과도 맞지 않는 부분"이라며 "만약 비거주 주택을 14억으로 높인다면 이는 갭 투기를 용인하겠다는 시그널로 오인될 수 있다"고 우려했다.이어 "직장, 질병 등 부득이한 사유로 거주하지 못한 경우는 예외로 인정하는 보완책도 마련한 만큼 정부의 정책 일관성은 유지돼야 한다"며 "당내에서 갑론을박하는 모양새는 도움이 되지 않는다. 당정청이 물밑에서 조율하고 한목소리를 내야 한다"고 강조했다.신천지 개입 의혹을 둘러싼 당내 갈등에서는 한층 더 날을 세우고 있다. 국회의장을 지낸 우원식 의원이 이날 "김 대표와 정 의원이 만나서 해결해야 한다"고 촉구하자, 정 의원은 "가해자와 피해자가 50%씩 책임을 나눠지라는 건가"라고 되물었다.이어 "유죄와 무죄가 동등하게 처벌 받아야 한다는 건가? 불의와 정의를 뒤섞자는 건가? NO!"라며 거절했다. 김 대표가 지난 3일 비공개 의원총회에서 신천지 의혹 제기에 대해 사과한 뒤로, 정 의원은 줄곧 사과와 책임을 요구해 왔다.정 의원은 전당대회 이후 한동안 당 현안에 말을 아껴왔다. 기류가 바뀐 계기는 신천지 조사 결과였다. 민주당 당원정비 태스크포스(TF)는 지난달 13일 신천지 교인의 집단 가입 정황을 확인했다고 밝혔다. 그 뒤 정 의원은 결과를 있는 그대로 공개하라고 연일 압박했다. 이젠 종부세 등 경제 현안으로까지 발언 반경을 넓히고 있는 것.보다 본격적인 행보는 예고한 대로 '김민석 지도부 100일' 전후가 될 전망이다. 정 의원은 지난달 31일 유튜브 '박시영TV'에 출연해 "취임 100일이 되면 성과나 지지율 이런 것들에서 판가름이 날 것"이라며 "제 역할이 무엇일지, 제가 기치로 내걸 것은 무엇일지, 그때 어떤 깃발을 들고 깃발에 어떤 글을 쓸지 하나하나 생각하고 글을 써놓고 있다"고 했다.일단 그 깃발에는 '김민석 체제'의 현주소를 비판하는 구호가 적힐 가능성이 높다. 대표적인 게 당 지지율 하락이다. 김 대표는 전당대회 때 취임 100일 안에 당 지지율을 10%p 끌어올리겠다고 공언했다. 하지만 지난 6일 발표된 한국갤럽 11월 1주차 조사에서 당 지지도는 36%, 김 대표 취임 직전인 한국갤럽 8월 2주차 조사(41%)와 비교하면 하락했다.지지층 분열도 정 의원이 짚을 대목이다. 김 대표는 경선 과정에서 불거진 계파 갈등을 '제로'로 만들겠다고 약속했다. 그러나 신천지 의혹을 둘러싼 내홍은 김 대표의 세 차례 사과 이후에도 가라앉지 않고 있다.위기에 빠진 당을 구할 해법으로는 '개혁'을 앞세울 것이라는 관측이 나온다. 김 대표의 실용·중도 확장 노선과는 결이 다르다. 정 의원은 당대표 경선 때 선명한 개혁을 당의 정체성으로 내걸었다. 부동산에 민감한 지역구를 두고도 종부세 완화에 반대한 것 역시 개혁 기조를 분명히 하려는 포석으로 읽힌다.또 하나의 축은 조국혁신당과의 합당이다. 정 의원은 같은 방송에서 "개인적으로 내년 1월까지 합당을 해야 한다"고 주장했다. "총선을 계산하면 혁신당에서 온 분들도 권리당원을 모집할 수 있는 6개월은 줘야 한다"는 이유다. 민주진영 분열을 수습할 카드로 합당을 내세워 '통합의 기수'를 자처할 수도 있다.다만 정 의원에게 운신의 폭은 넓지 않다. 김 대표에게는 선거 패배 같은 뚜렷한 실책이 없다. 그런 당대표를 상대로 전면전에 나섰다간 내부 분열을 조장한다는 비판을 피하기 어렵다.박범계 민주당 의원은 2일 MBC 라디오 <시선집중>에서 정 의원의 '깃발' 발언을 두고 "김 대표의 리더십, 김민석 체제에 대한 전방위적인 공격"이라고 지적했다. 정 의원이 '비주류 수장 역할'을 할 것으로 보느냐는 진행자의 질문엔 "그렇게 하겠다는 것을 공개적이고 공식적으로 (밝힌 것)"이라고 답했다.게다가 최근 당 전국여성위원장 선거에서는 친청계로 분류되는 문정복 의원이 낙선했다. 정 의원이 깃발을 든다 해도 당내 지지를 얼마나 모을지는 미지수라는 의구심이 나오는 이유다.한 민주당 관계자는 "정 의원이 '반명'의 기치가 아닌 '반석'(반김민석)의 기치를 높이 들 거라고 본다"면서도 "김 대표 쪽이 '다 우리 잘못'이라며 가만있을까? 신천지 문제를 끊임없이 제기하며 당을 혼란에 빠뜨린 친청계에도 어느 정도 책임을 물을 것"이라고 내다봤다."친청계가 당대표를 흔들 수 있는 건 신천지 문제뿐"이라고도 짚었다. 오세훈 서울시장의 정치자금 위반 사건 항소심 무죄 판결로 내년 서울시장 재·보궐 가능성이 요원해진 만큼 현 지도부의 운명을 가를 결정적 계기도 없다는 것.이에 대해 그는 "큰 실책이 없는 상황이라 계속 신천지 문제를 문제 삼는 것이라 본다"며 "그 외에 쓸 수 있는 카드는 혁신당과의 합당을 위한 통합 전당대회 정도일 텐데, 그 카드는 시간적으로 여유가 없다"고 말했다.정청래 의원이 깃발을 들고 나서더라도 현재 당이 직면한 문제를 해결하기 어렵다는 평도 있다. 결국 권력을 쥐고 있는 이재명 대통령과 김민석 대표, 또 이들을 지지하는 핵심그룹이 열쇠를 쥐고 있다는 뜻이다.특히 이런 핵심그룹이 전당대회 과정에서 '반명' 혹은 '신천지'로 공격당하며 친청계와 지지자들이 입은 상처를 인정하고 갈등을 키우는 언행을 자제해야 한다는 제언도 있다. 진심 어린 선행조치가 있어야 당에 등 돌린 지지자들이 마음을 열고, 정 의원의 역할도 비로소 생긴다는 설명이다.박시영 정치평론가는 지난 10일 '박시영TV'에서 "지지층 갈등 문제를 푸는 열쇠는 대통령이 가지고 있다"며 "일부 뉴이재명 사람들이 전통 지지층을 혐오의 언어로 공격하는 부분에 목소리를 내야 한다. 그게 없이 어떻게 지지층 통합이 가능한가"라고 말했다. 또한 김 대표를 향해서도 "(신천지 의혹 등과 관련해) 딴소리가 안 나오게 누를 수 있는 리더십이 있어야 한다"라고 말했다.