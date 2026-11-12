청소년 스마트폰 '과의존', 수원시의회 문체교위원장의 진단

큰사진보기 ▲오세철 수원특례시의회 문화체육교육위원회 위원장이 10월 31일 수원 청개구리 기자단과 인터뷰를 마친 뒤 상임위 회의실에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오세철 수원특례시의회 문화체육교육위원회 위원장이 10월 31일 수원 청개구리 기자단과 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 제공 관련사진보기

- 시의회는 어떤 일을 하나요? 청소년들이 쉽게 이해할 수 있도록 설명해 주세요. (하다현 기자)

- 최근 청소년들에게 직접 도움이 되는 조례를 만든 게 있나요? (김은겸 기자)

- 스마트폰 과의존을 예방하기 위해 어떤 일을 하고 있나요?

큰사진보기 ▲송원중학교 유휴공간을 이용한 청소년자유공간 '청개구리 연못'. 청개구리 연못은 학교 내 유휴 교실을 활용해 청소년과 학부모가 자유롭게 소통·교육 나눔을 할 수 있도록 만든 거점형 교육·문화 복합공간이다. 수원시청소년청년재단은 수원 시내 10곳에서 청개구리 연못을 운영하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 제공 관련사진보기

- 청소년이 살기 좋은 수원은 어떤 모습이고, 시의회는 어떤 노력을 하고 있나요? (오하윤 기자)

- 어렸을 때 꿈은 뭐였어요? 지금과 연결되는 부분이 있나요? (이찬 기자)

- 의원들 사이에 의견이 다를 때는 어떻게 조정하나요? 위원장님이시잖아요. (김서후 기자)

큰사진보기 ▲오세철 수원특례시의회 문화체육교육위원장. ⓒ 수원시의회 제공 관련사진보기

- 사람들 앞에서 자신의 의견을 자신 있게 말하고 싶은 청소년에게 어떤 방법을 권하고 싶나요? (김성준 기자)

- 어린이와 청소년이 안전하게 오가려면 지역사회에서 무엇부터 살펴야 할까요? (하다현 기자)

- 사는 곳에 따라 배우고 경험할 기회가 다를 수 있잖아요. 그 차이를 줄이기 위해 어떤 노력을 하고 있나요? (김은겸 기자)

- 수원 청개구리 기자단이 앞으로 어떤 이야기를 전해 주면 좋겠나요? (오하윤 기자)

주변 친구들만 봐도 스마트폰을 오래 쓰는 문제로 부모님과 갈등을 겪는 경우가 있다. 수원특례시의회에선 이 문제를 어떻게 진단하고 있을까. 지난 10월 31일 수원시의회에서 수원 청개구리 기자단과 만난 오세철 문화체육교육위원장은 청소년의 스마트폰 과의존을 예방하기 위한 조례를 만들었다고 설명했다.오세철 위원장이 대표발의한 '수원시 청소년의 스마트기기 과의존 예방 및 건전한 사용 지원 조례'는 2025년 12월 시의회를 통과했다. 조례는 수원시가 청소년에게 스마트기기 사용 교육과 과의존 예방 프로그램, 상담·치유를 지원할 수 있도록 했다.오 위원장은 스마트폰 사용 문제를 다루면서 "토론과 설문조사로 학생들의 의견을 들었다"고 부연했다. 동시에 "청소년이 스마트폰을 내려놓고 편하게 쉬거나 놀 수 있는 공간도 필요하다"고 봤다. 그가 예로 든 곳은 별다른 목적 없이도 들러 쉴 수 있는 수원의 청소년 공간 '청개구리 연못'이다."위원장님이 생각하시는 청소년이 살기 좋은 수원은 어떤 모습인가요?"라는 기자의 질문에 오 위원장은 "청소년들의 목소리가 정책에 잘 반영되는" 수원을 꼽았다. 청소년에게 무엇이 필요하고 어떤 어려움이 있는지는 당사자가 잘 아는 만큼, 청소년의회에서 나온 제안에도 귀를 기울이고 있다고 말했다.수원 청개구리 기자단은 스마트폰 문제 외에도 시의회가 하는 일, 청소년을 위한 조례, 지역에 따른 교육 격차를 줄이는 방법을 물었다. 다음은 오세철 위원장과의 일문일답을 정리한 것."크게 다섯 가지 일을 해요. 시민 생활에 필요한 조례를 만들고, 시청이 세운 예산안을 살펴 어디에 돈을 쓸지 결정합니다. 결산 때는 계획대로 돈을 잘 썼는지 확인하고요. 행정사무감사에서는 시청이 맡은 일을 제대로 하는지 살피고 잘못된 부분이 있으면 바로잡도록 합니다. 시민들이 생활하면서 겪는 불편이나 건의 사항을 듣고 해결 방법을 찾는 일도 중요해요.""청소년들이 다양한 교육 프로그램에 참여해 배움의 기회를 넓힐 수 있도록 지원하는 조례를 만들었어요. 청소년 도박 중독을 예방하고, 도움이 필요한 청소년에게 상담과 치료를 지원하는 조례도 만들었습니다.""스마트폰이 곁에 있으면 자꾸 보게 되잖아요. 그래서 과의존을 예방하는 조례를 만들었고, 청소년들이 쉴 수 있고 놀 수 있는 공간을 만들려고도 노력하고 있어요. '청개구리 연못' 같은 곳이 있어요. 어릴 때 다락방처럼 거기서 뭘 꼭 해야 하는 건 아니에요. 아무것도 안 해도 되고, 그곳에서만큼은 스마트폰을 좀 덜 보고 편히 있다 가면 좋겠어요.""청소년의 목소리가 정책에 잘 반영되는 곳이 청소년이 살기 좋은 곳이라고 생각해요. 청소년에게 무엇이 필요하고 어떤 어려움이 있는지는 본인들이 잘 알잖아요. 그래서 정책을 만들 때 청소년이 직접 참여하고 의견을 낼 수 있도록 관심을 기울이고 있습니다. 스마트폰 사용 문제도 토론과 설문조사를 통해 학생들의 의견을 들었어요. 청소년의회에서 제안하는 의견도 듣고 있습니다.""대통령도 되고 싶었고, 경찰도 되고 싶었어요. 요리를 좋아해서 요리사가 되고 싶기도 했고요. 지금 생각해 보면 누군가에게 도움을 줄 수 있는 일을 하고 싶었다는 공통점이 있는 것 같아요. 시의원으로 일하면서도 그 마음을 이어가려고 합니다."(어떤 요리를 제일 잘하느냐는 추가 질문에 오 위원장은 "찌개를 잘한다"고 답했다. 비지찌개, 김치찌개, 된장찌개를 꼽으며 자녀들도 '아빠표 찌개'를 잘 먹는다고 했다.)"우선 제 생각이 맞는지 한 번 더 생각해요. 그리고 다른 의원들의 의견을 충분히 듣습니다. 그래도 의견이 좁혀지지 않으면 전문가의 의견을 들어보기도 해요. 청소년과 관련된 조례를 만들 때는 토론회를 열어 청소년의 의견을 직접 듣는 것도 중요하고요. 대화와 토론으로 해결 방법을 찾는 게 가장 좋다고 생각합니다.""책을 많이 읽었으면 좋겠어요. 책을 읽으면 아는 단어가 늘고 생각도 깊어질 수 있어요. 읽고 나서 자기 생각을 글로 적어 보면 하고 싶은 말을 조리 있게 정리하는 연습이 됩니다. 책 속에서 여러 사람의 생각과 경험을 접하다 보면 다른 사람을 이해하는 폭도 넓어지고요.""먼저 교통안전이에요. 학교 주변 횡단보도나 보행로가 안전한지, 자동차 때문에 사고가 날 위험은 없는지 살펴야 합니다. 범죄를 예방하려면 CCTV나 밤길을 밝히는 가로등도 필요하고요. 통학로에 위험한 시설물이 있는지도 살펴야 합니다.""도서관이나 체육시설, 청소년 문화 공간을 늘리는 것도 방법이에요. 수원에는 '청개구리 연못' 같은 공간이 있고, 어린이와 청소년을 위한 '수원 새빛 인강' 같은 프로그램도 있습니다. 누구나 똑같은 환경에서 자랄 수는 없지만, 배우고 도전할 기회만큼은 공평하게 주어져야 한다고 생각해요.""여러분의 기사를 관심 있게 읽을 사람은 아마 또래 친구들이겠죠? 청소년 눈높이에서 바라본 수원은 어떤지 기사로 써 주세요. 그 기사를 읽은 친구들이 시의회가 하는 일이 자기 생활과 어떻게 이어지는지, 의원들이 청소년을 위해 어떤 조례를 만드는지 들여다볼 수 있으면 좋겠습니다."