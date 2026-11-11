전국 시민사회단체 "재판부, 우두머리와 내란범들에게 중형 선고하라"

큰사진보기 ▲11일 전국의 시민사회단체들이 서울중앙지방법원 정문 앞에 모여 "재판부가 내란 우두머리 윤석열과 내란범들에게 중형을 선고할 것"을 촉구했다. ⓒ 울산시민연대 관련사진보기

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11월 11일 전국의 시민사회단체들이 서울중앙지방법원 정문 앞에 모여 "재판부가 내란 우두머리 윤석열과 내란범들에게 중형을 선고할 것"을 촉구했다.노동, 여성, 청년, 평화인권, 환경 등 전국 65개 시민사회단체는 이날 "주권자 시민의 목소리를 전달하기 위해 모였다"라며 "법원은 내란 처벌 기준을 엄중히 세우고, 일체의 관용이나 감형을 중단하라"라고 촉구했다.또 "내란을 막아낸 시민들이 보고 있다"라며 "내란 가담 국무위원과 군 간부들을 엄중히 처벌하라"라고 덧붙였다.이지현 참여연대 사무처장의 사회로 열린 기자회견에서는 김전승 흥사단 이사장, 최새얀 민주사회를 위한 변호사모임 변호사, 이민희 한국여성단체연합 활동가가 기자회견문을 낭독했다.이들은 "2024년 12월 3일 내란의 밤, 시민들은 겨울의 매서운 추위 속에서도 국회로 달려와 맨몸으로 군인들과 장갑차를 가로막으며, 헌법기관인 국회의 기능을 무력화하고, 헌정질서와 민주주의를 훼손하려 한 윤석열의 내란을 막아내었다"라고 상기했다.이어 "주권자 시민의 명령과 헌법에 따라 윤석열은 헌법재판소에서 만장일치로 파면되었고, 대선을 거치며 새로운 정부가 출범했다"라며 "시민들은 내란 가담자들에 대한 신속하고 엄중한 사법적 단죄를 통해 내란을 청산하고, 권력자가 시민을 배반해 국가기관을 사유화하고 헌정질서를 다시는 짓밟지 못하도록 철저한 재발 방지 대책이 마련되기를 기대했다"라고 밝혔다.이들은 "하지만 지난 2년간, 정치권과 사법부에게 맡겨진 내란 청산과 재발 방지의 과제는 지지부진하기만 하다"라며 "아직 내란 우두머리 윤석열은 내란 관련 수많은 혐의 중에서 체포 방해 혐의 7년형 징역만이 확정되었고, 내란에 가담한 군 장성들과 지휘관들은 최근에서야 1심 판결이 마무리되었다"라고 지적했다.이어 "심각한 것은 사법부가 민주주의와 법치주의를 훼손한 내란범들에 대해 납득하기 어려운 법리로 감형과 무죄 판결을 남발하고 있다는 것"이라며 "이런 선고는 궤변으로 가득찬 윤석열의 비상계엄 선포 담화를 보자마자 국회로 달려가 맨몸으로 군인들에 맞섰던 주권자 시민들을 모독하는 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "사법부에 주어진 시대적 소명은 신속히 내란재판을 마무리하여 추상같은 판결로 내란 세력을 엄정히 단죄하는 것"이라며 "사법부는 내란 우두머리 윤석열과 내란을 설계 및 실행한 김용현, 노상원 등에게 하루 빨리 엄정한 사법적 처벌을 내려야 한다"라고 촉구했다.또한 "국민이 위임한 헌법적 권력을 사유화해 민주주의를 벼랑 끝으로 몬 권력자들에게 그 어떠한 정상참작도 관용도 있어서는 안된다"라며 "내란 세력에 대한 관용은 미래의 내란 시도에 용기를 줄 뿐"이라고 경고했다.이날 기자회견에 참여한 시민사회단체는 아래와 같다.