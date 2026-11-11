통학·급식·돌봄 개선 요구... 충남도의회, 4개 교육지원청 감사

큰사진보기 ▲교육위, 서해안권 4개 교육지원청 교육현안 집중 진단 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남도의회 교육위원회가 서산 등 서해안권 4개 교육지원청에 학생과 학교의 서로 다른 여건을 반영한 교육행정 개선을 요구했다. 특수교육대상 학생의 통학 부담을 줄이고, 운반급식과 돌봄시설 이용 여건을 개선해야 한다는 주문이 나왔다. 수학여행 참여 기준과 농어촌 소규모 학교 운영, 폐교 활용 방안도 다뤄졌다.충남도의회에 따르면 교육위는 11일 홍성교육지원청에서 보령·서산·서천·홍성교육지원청을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시했다.홍성현 위원(천안1·국민의힘)은 "특수교육대상 학생들의 통학 부담을 덜어주기 위해 통학차량 지원을 확대하고 통학 시간을 50분 이내로 단축해야 한다"고 강조했다. 학교에 보급된 책 소독기와 공기순환기 등의 사후 관리도 당부했다.급식 분야에서는 학교의 조리 여건과 학생의 건강 상태를 고려한 지원이 필요하다는 의견이 나왔다.김영수 위원(서산3·더불어민주당)은 "운반급식의 계절별 취약점을 고려해 자체 조리 급식교와 운반 급식교 간의 여건 차이를 반영한 제도 개선에 나서야 한다"고 요구했다. 당뇨·비만 학생을 위한 균형 잡힌 맞춤형 급식 식단 마련도 감사에서 제기됐다.돌봄 분야에서는 온돌봄센터의 접근성을 높이고 프로그램의 질을 개선하는 한편, 통학차량 지원과 홍보를 강화해야 한다는 주문이 나왔다.구형서 위원(천안4·더불어민주당)은 온돌봄센터 활성화를 요구하면서 수학여행 참여 기준의 재검토도 제안했다. 구 위원은 "수학여행 참여를 희망하는 학생들이 획일적인 동의율 기준 탓에 배제되는 일이 없도록 관련 기준을 현장 실정에 맞게 재검토해 달라"고 말했다.농어촌 소규모 학교와 통폐합 위기 학교에 대해서는 다른 지역의 우수 교육과정을 참고해 학생 유치 방안을 마련해야 한다는 의견이 제시됐다. 폐교 전부터 지방자치단체와 활용 방안을 협의하고, 보령지역 섬 폐교의 지속적인 활용 대책을 마련하라는 요구도 나왔다.특성화고에는 설립 취지에 맞는 취업 중심 교육과 지원을 강화하고, 취업지원관을 활용해 학교 홍보와 학생 취업 연계에 집중할 것을 주문했다. 유네스코 학교와 IB(국제바칼로레아) 학교 역시 이름뿐인 사업이 되지 않도록 운영의 내실을 갖춰야 한다는 지적이 나왔다.시설사업의 예산 집행과 운영비 문제도 다뤄졌다. 김희영 부위원장(아산6·더불어민주당)은 "시설 구축 사업의 사전 예측을 강화해 명시이월과 사고이월을 최소화하고, 사업 시기를 분산해 하반기에 업무가 집중되는 현상을 방지해야 한다"고 밝혔다. 김 부위원장은 서산학생수영장 개방에 따른 운영비와 인건비 증가 문제에도 대응책을 요구했다.이 밖에 교복을 입지 않는 학교에서도 체육복 지원금을 빠짐없이 신청할 수 있도록 안내하고, 새로운 학교폭력 유형에 선제적으로 대응해야 한다는 의견이 나왔다. 교권 침해를 겪는 교직원을 위한 치유 프로그램과 학생·교직원이 서로의 인권을 존중하는 교육을 강화하라는 주문도 이어졌다.교육위는 감사에서 제기된 개선 과제가 교육정책에 반영되고 실제 개선으로 이어지는지 지속적으로 점검할 계획이다