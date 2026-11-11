187만 조합원이 직접 회장 뽑는다... '농협 개혁법안' 농해수위 통과

큰사진보기 ▲11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의가 예산안 처리 등에 반발한 국민의힘 농해수위원 불참 속에 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의가 예산안 처리 등에 반발한 국민의힘 농해수위원 불참 속에 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

농협중앙회장을 전국 농협 조합원 약 187만 명이 직접 선출하는 방안이 국회 상임위원회를 통과했다. 중앙회 내부의 감사 기능을 독립 법인으로 분리하고, 중앙회장과 임직원의 자회사 인사·경영 개입을 금지하는 등 농협의 지배구조와 내부통제를 전면적으로 손질하는 내용도 담겼다.농림축산식품부는 11일 농협중앙회장 조합원 직선제 도입과 농협감사위원회 신설, 농협 운영의 투명성 및 임직원 책임 강화 등을 주요 내용으로 하는 '농업협동조합법 일부개정법률안(대안)'이 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의를 통과했다고 밝혔다.이번 개정안은 반복되는 금품선거와 비위 문제, 취약한 내부통제 등 농협의 구조적 문제를 개선하고, 농협이 조합원과 농업인을 위한 협동조합 본연의 역할에 집중하도록 제도적 기반을 마련하기 위한 것이다.개정안은 지난 3월 11일과 4월 1일 당정협의에서 발표한 농협 개혁방안을 토대로 마련됐다. 이후 국회 법안소위에서 7차례 심사를 거쳤으며, 농식품부는 조합장 간담회와 권역별 설명회, 농업인단체 간담회, 입법 공청회 등을 통해 현장 의견을 수렴했다. 이 과정에서 농협의 자율성과 선거 정치화 우려, 제도 도입에 따른 비용과 현장 부담 등을 고려해 당초 개혁안을 수정·보완했다.가장 큰 변화는 중앙회장 선출방식이다. 현행 조합장 1104명이 참여하는 직선제를 전체 조합원 약 187만 명이 참여하는 직선제로 바꾼다. 중복가입을 제외한 조합원들이 1인 1표를 행사해 중앙회장 선출에 직접 참여하는 방식이다.직선제는 2028년 차기 중앙회장 선거부터 도입한다. 다만 차기 회장의 임기는 2031년 동시조합장 선거일까지로 단축하고, 이후부터는 동시조합장 선거와 함께 중앙회장을 선출한다. 임기가 단축되는 차기 회장에 한해 1회 연임을 허용하는 특례도 마련했다.선거의 정치화를 막기 위한 후보자 자격 요건도 강화한다. 일정 기간 조합원 자격을 유지하고 경제사업을 이용해야 하며, 선거일 공고일 전 3년부터 임기 종료 때까지 정당 당원이 될 수 없도록 했다. 다만 2028년 선거에는 1년 기준을 적용한다.감사 기능의 독립성을 확보하기 위한 조직 개편도 추진한다. 중앙회 내부의 조합감사 기능 등을 분리해 별도의 무자본 특수법인인 '농협감사위원회'를 신설한다. 중앙회와 회원조합이 회원으로 참여하되 독립적으로 감사업무를 수행하도록 하는 구조다.농감위원회는 농식품부와 대한변호사협회, 한국공인회계사회가 각각 1명씩 추천하고 중앙회가 2명을 추천해 모두 5명으로 구성한다. 위원장은 정부가 임명하는 방식 대신 위원들이 호선하도록 했다. 법 통과 후 6개월 이내 이행계획을 제출하고, 1년 이내 조합감사위원회 분사화, 2년 이내 독립 법인화를 추진한다. 농식품부에는 기존 감독권이 없었던 중앙회 지주·자회사에 대한 감사 명령권과 공동감사권도 부여한다.농협 운영의 투명성을 높이기 위한 정보공개 제도도 강화한다. 조합 회계장부 등의 열람·사본 발급 청구요건을 현행 조합원 100명 또는 전체 조합원의 3% 이상에서 30명 또는 3% 이상으로 완화한다. 중앙회에 대해서도 조합원 100명 이상이 직접 정보공개를 청구할 수 있도록 했다.중앙회 인사추천위원회에는 농식품부 장관이 중앙회장과 협의해 추천하는 외부 전문가 1명이 참여한다. 인사추천위원회의 독립적인 업무 수행을 보장하고 중앙회 등의 부당한 개입도 금지한다.이와 함께 중앙회장과 임원 등이 자회사 인사·경영에 부당하게 영향력을 행사하거나 위법행위를 요구하는 행위를 금지한다. 중앙회장의 직무 관련 겸직도 제한한다. 조합 이사·감사의 연임을 2회로 제한하고 독립이사 제도와 준법감시 기능을 강화하는 등 내부 견제 장치도 마련했다.농식품부는 앞으로 국회 법제사법위원회와 본회의 등 남은 입법 절차에 협력하고, 하위법령과 정관 정비 등 후속 조치를 준비할 계획이다. 경제사업 활성화와 도시조합 역할 강화, 조합 경쟁력 제고 등 추가 개혁과제도 추진한다.송미령 농식품부 장관은 "이번 개정안은 농협개혁의 취지를 살리면서 국회 논의와 현장의 의견을 반영해 제도의 실행 가능성을 높인 것"이라며 "조합원의 참여와 농협의 자정 기능을 강화해 농협이 농업인과 농업·농촌을 위한 협동조합으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.