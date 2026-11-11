아이들과 함께 만든 부엉이의 보금자리

"내년에 초등학생이 되어도 봄에 새들이 왔는지 보러 올 거예요."

큰사진보기 ▲실제설치하는 모습 ⓒ 친구랑어린이집 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부엉이 상자에 대해 설명하는 이경호 대전환경운동연합 사무처장 ⓒ 친구랑어린이집 관련사진보기

친구랑어린이집 7살 아이가 둥지상자를 달면서 한 말이다. 올해 어린이집에서 함께했던 생태환경교육이 끝나더라도 새들이 찾아오는 봄에는 다시 이곳을 찾아오겠다는 약속이었다.지난 10일, 대전환경운동연합과 친구랑어린이집은 어린이집 주변 자연환경에 새들의 보금자리가 될 둥지상자를 설치했다. 이번에는 기존에 설치하던 박새류 둥지상자가 아니라 소쩍새 등 작은 올빼미류가 이용할 수 있도록 입구를 넓힌 부엉이 둥지상자도 처음으로 시도했다. 2개의 둥지상자는 친구랑 어린이집 뒷산에 설치되었다.대전환경운동연합은 그동안 주로 입구 지름이 약 3cm인 박새류용 둥지상자를 설치해 왔다. 박새와 곤줄박이 등 작은 산림성 조류의 번식을 돕기 위한 활동이었다. 이번에는 둥지상자의 입구를 6cm로 넓혀 소쩍새 등 조금 더 큰 새들도 이용할 수 있는 새로운 형태의 인공 둥지상자를 준비했다. 대전에서 처음 시도하는 부엉이 둥지상자 설치다.대전환경운동연합은 앞으로 입구 지름을 9cm까지 확대해 보다 다양한 크기의 새들이 이용할 수 있는 둥지상자를 설치해 나갈 계획이다. 새들의 종류와 몸집, 번식 습성에 따라 다양한 보금자리를 마련해 지역의 생물다양성을 높이기 위한 것이다.작은 손으로 둥지상자에 부엉이와 새들을 직접 그려 넣으며 자신들만의 보금자리를 꾸몄다. 새들이 찾아와 알을 낳고 새끼를 키울 공간이라는 생각에 그림을 그리는 아이들의 손길도 진지했다. 특히 7살 어린이에게 이번 활동은 조금 더 특별했다. 초등학생이 되어 어린이집을 졸업하지만, "봄이 되면 다시 찾아와 새들이 둥지상자를 이용하는지 확인하겠다"고 다짐했다. 둥지상자를 달아주는 일에서 끝나는 것이 아니라 새들의 번식과정을 계속 지켜보고 싶다는 마음이 담긴 약속이었다.이번 활동은 대전환경운동연합과 친구랑어린이집이 2026년 한 해 동안 함께 진행하는 생태 환경교육의 일부다. 양 기관은 어린이집 주변의 산과 농경지, 둠벙과 물길을 찾아 다양한 생물을 관찰하고, 둥지상자 설치와 먹이주기 등 생물들의 서식환경을 돕는 활동을 이어가고 오고 있다. 겨울철에는 겨울철새들에게 먹이를 제공하는 활동도 진행할 예정이다. 계절에 따라 달라지는 자연의 모습을 관찰하고, 생물들이 살아가는 데 필요한 환경을 아이들과 함께 만들어가는 것이다.자연을 배우는 가장 좋은 방법은 자연 속에서 직접 경험하는 것이다. 새를 관찰하고, 둥지를 만들어 주고, 계절이 바뀐 뒤 다시 찾아와 새들이 잘 살아가고 있는지 확인하는 과정 자체가 생태교육이 된다. 아이들이 그린 부엉이와 새 그림이 새들에게 어떤 보금자리가 될지는 아직 알 수 없다. 하지만 내년 봄 둥지상자를 다시 찾아올 아이들에게는 기다리는 새가 생겼다. 새들이 찾아오기를 기다리는 아이들, 그리고 아이들이 다시 찾아오기를 기다리는 숲. 작은 둥지상자가 아이들과 자연을 이어주는 소중한 약속이 되고 있다.