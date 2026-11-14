이재명 정부, 다문화 예산 106억 원 증가? 따져보니 99억 감소

큰사진보기 ▲현장으로 찾아가는 재정집행 점검 현장방문조용범 기획예산처 차관이 9월 18일 오전 서울 구로구 소재 구로구가족센터를 방문, 결혼 이민자 한국어 교육 수업을 참관하고 있다. ⓒ 기획예산처 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 1일 부산 강서구 학생인성교육원 학생수상안전체험장에서 부산다문화국제학교 학생들이 물총놀이를 하고 있다. 대안교육기관 3개교 학생 196명을 대상으로 하는 이번 '수상체험과 함께하는 희망마중물 교실'은 4일까지 계속된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'초복 맞이 삼계탕 데이'행사 참가한 외국 학생들7월 14일 서울 성북구 한성대학교에서 국제여름학교에 참가한 외국인 학생들이 한국의 대표적인 여름 보양식인 삼계탕을 함께 먹으며 한국 문화를 체험하고 있다. 올해 국제여름학교에는 미국, 영국, 캐나다 등 8개 국가·지역 10개 대학에서 온 유학생 30명이 참여해 한국 사회와 문화를 이해하는 시간을 갖는다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

5만 명 가까이 되는 저소득 다문화가족 자녀들이 내년부터 교육활동비 지원을 받지 못하게 된다. 정부가 기준 중위소득 100% 이하 다문화가족 자녀들을 대상으로 했던 지원 사업 종료를 결정하면서다. 이에 따라 2027년도 정부 예산안에는 올해 편성됐던 ''다문화가족 자녀 교육활동비 지원' 예산 143억 100만 원이 전액 삭감됐다.정부는 대신 기초학습·진로설계 등 교육 서비스를 확대하는 방향으로 사업을 개편한다고 설명했다. 조용범 기획예산처 차관은 지난 9월 18일 서울 구로구 가족센터를 찾아 "다문화가족 지원은 개별 가정의 어려움을 해소하는 데 그치지 않고 우리 사회의 구성원으로 함께 성장하도록 뒷받침하는 미래에 대한 투자"라며 "2027년도 정부 예산안에도 관련 예산을 올해보다 7.0% 늘어난 1620억 원으로 편성했다"라고 했다. 관련 사업 예산을 1514억 원에서 106억 원 더했다는 홍보였다.하지만 <오마이뉴스> 취재 결과, 다문화 자녀 교육 지원 5개 사업 예산 합계는 365억 7900만 원에서 266억 7900만 원으로 99억 원(27.1%) 줄었다. 기초학습지원(+17억)·진로설계지원(+13억)·이중언어지원(+5억)·언어발달지원(+9억) 등 다른 사업 예산 증액에도 교육지원비 예산 전액 삭감이 워낙 컸기 때문이다.게다가 조 차관이 언급한 예산 1620억 원에는 가족센터 운영과 공동육아나눔터 등 '일반 가족'이 이용하는 사업도 포함돼 있다. 즉 다문화가족 지원 항목에 국한해 합산했을 때는 증액이 아니라 감액으로 봐야 한다.해당 사업의 폐지는 이재명 대통령이 다문화가족을 향한 '역차별'과 '불공정'을 언급하기 이전부터 결정된 내용이었다. 부처는 앞서 4일에도 "학령기 자녀 맞춤형 교육 서비스에 예산을 집중하고자 종료를 결정했다"라고 설명했다.실제로 증액된 사업들이 있기는 하다. 국회예산정책처가 성평등가족부 제출 자료를 바탕으로 분석한 결과, 내년 정부안에서 기초학습 지원은 16억 5100만 원, 진로설계는 13억 1500만 원, 이중언어는 5억 2500만 원, 언어발달은 9억 1000만 원 늘었다. 그러나 네 사업의 증액분은 44억 100만 원으로 교육활동비 삭감액의 3분의 1에 못 미친다.성평등가족부는 이에 대한 <오마이뉴스>의 질의에 국정과제 수행과 이주배경가족 지원 등을 위해 "2027년 예산 통합·개편을 추진한다"라고 밝혔다. 이주배경가족 통합지원 약 4억 8000만 원과 한국국적자녀 재입국 지원 2억 원도 신규 편성했다고 답했다.국회예산정책처에 따르면 통합지원은 올해 4개 지역에서 시범 운영한 사업으로, 내년에는 가족센터 20개소로 확대할 계획이다. 다만, 이 사업은 법률상 다문화가족에 해당하지 않는 이주배경가족이 대상이다. 재입국 지원은 사업명과 금액만 제시됐을 뿐, 구체적인 지원 대상까지는 확인되지 않았다.더 큰 문제는 정부가 밝힌 증액·신규 편성액을 모두 인정해 더하더라도 약 51억 원에 불과하다는 점이다. 전액 삭감된 교육활동비의 36% 수준이다. 총액으로 따지면 여전히 교육활동비 삭감액보다 약 92억 원이나 모자라다. 정부는 이에 대해 지출 구조조정과 신규 사업 추진 등으로 "전년도와 단순 비교하여 예산 증액을 설명하기 어려운 점이 있다"라고만 해명했다.교육활동비는 경제적 어려움으로 교육과 진로 탐색 기회가 제한되는 다문화가족 자녀를 돕기 위해 2024년 5월 도입됐다. 기준 중위소득 100% 이하 가정의 7~18세 자녀에게 초등학생 연 40만 원, 중학생 50만 원, 고등학생 60만 원을 카드 포인트로 지급했다. 교재 구입과 독서실 이용, 예체능·직업훈련 실습재료, 자격증 준비 등에 한해 쓸 수 있었다. 교육과 무관한 생활용품 혹은 식자재 구입은 제한됐다.교육활동비 예산은 지난해 156억 2600만 원에서 올해 143억 100만 원으로 8.5% 줄었다. 같은 기간 신청자는 약 5만 7000명에서 6만 5300명으로 오히려 14.6% 늘었다. 부처는 신청 인원이 지원 규모를 넘으면 소득수준 등을 고려해 우선 지원 대상을 정한다고 안내했다. 올해 예산상 지원 인원은 4만 7500명이었다. 지난해 최종 지원 인원은 약 5만 2600명이었다. 성평등가족부가 이달 초 추산한 올해 지원 인원은 약 4만 6600명이다.이처럼 수요자가 많은 정책을 개편하는 근거로 부처는 '2024년 전국 다문화가족 실태조사'를 든다. 기초학습 지원과 진로상담 등에 대한 요구가 높았다는 설명이다. 하지만 정작 해당 조사에서 6~24세 자녀를 둔 결혼이민자·귀화자가 양육의 가장 큰 어려움으로 꼽은 것은 여전히 교육비·용돈 등 경제적 부담(24.9%)이었다. 진로 정보 부족(21.8%), 학습 지도 어려움(19.7%)은 그 뒤였다.시·도 교육청이 별도로 운영하는 초·중·고 학생 교육비 지원은 통상 중위소득 50~80% 이하를 소득 기준으로 삼는다. 교육활동비는 기준 중위소득 50% 이하를 대상으로 하는 교육급여와 중복 지급하지 않았다. 교육급여 소득 기준을 넘는 가정 중에서는 중위소득 100% 이하에 한해 교육활동비를 신청할 수 있었다.국회예산정책처는 정부의 사업 개편 전후로 지원 대상과 서비스 제공 방식이 어떻게 달라지는지 구체화하고, 접근성이 개선되는지 확인할 필요가 있다고 지적했다. 교육 서비스가 확대되더라도 교재와 실습 재료를 구입할 비용은 여전히 필요하다. 교육활동비를 받던 자녀 가운데 몇 명이 확대된 서비스를 이용할 수 있는지, 이들 가정이 포인트로 내던 비용을 어떻게 지원할지에 대한 설명은 여전히 물음표로 남아 있다.정부는 '건강가정 및 다문화가족 지원' 사업 총액이 올해 1514억 원에서 내년 1620억 원으로 늘었다는 점을 반복해 강조했다. 실제 내년 정부안에는 가족센터 운영 약 565억 원, 공동육아나눔터 운영 약 155억 원, 1인가구와 위기가족 등을 지원하는 '모두의 가족사업' 약 287억 원이 들어 있다. 이 세 사업에 배정한 금액만 약 1007억 원으로 전체의 62%나 차지한다.문제는 이 예산들이 '다문화가족'을 대상으로 한 맞춤형 정책 예산이 아니라는 점이다. 내년 정부안에서 교육활동비 항목 자체가 사라진 가운데, 성평등가족부가 통합·개편하는 '이주배경가족 지원사업'은 국회예산정책처 집계로 따져봐도 올해 410억 500만 원에서 내년 321억 300만 원으로 오히려 89억 200만 원(약 21.7%) 줄었다.다문화가족 방문교육·통번역 예산(약 14억 원)과 사회통합기반 구축(2억 원) 등 증액분까지 고려한다고 하더라도, 전년과 직접 비교할 수 있는 다문화가족 지원 예산은 622억 500만 원에서 약 544억 원으로, 약 78억 원(약 12.6%) 줄었다. 심지어 가족센터 운영비와 가족전용상담전화 예산에서 다문화가족 지원에 돌아가는 몫이 따로 표시되어 있는 것도 아니었다. 법상 다문화가족이 지원 대상에서 제외되는 이주배경가족 통합지원 사업(약 4억 8000만 원)을 넣더라도 감소액은 73억 원에 달한다.이제호 이주민센터 '친구' 변호사는 12일 <오마이뉴스>에 기존 교육활동비가 소득 기준을 두고 교육급여와 중복 지급을 막았으며, 지원 항목도 교재 구입이나 독서실 이용 등 용도가 정해졌다는 점을 강조했다. 현금성 지원일지라도 중복 지출의 여지가 적고 꼭 필요한 데에 쓰였던 예산이란 얘기다.그는 "사람마다 처한 사정과 필요한 것이 다르고 일괄적인 서비스만으로는 그 구체적인 필요를 모두 채우기 어렵다"라며 "당사자가 필요한 곳에 직접 쓸 수 있는 수급비나 교육비 지원 등은 실질적인 생활을 보장하는 데 꼭 필요한 복지사업이다"라고 지적했다.또한 정책을 갑자기 바꾸면 현장과 당사자에게 혼란과 어려움을 줄 수 있다며 신중한 검토와 평가가 필요하다고도 덧붙였다.