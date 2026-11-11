'조정교부금' 인상에 울산 구·군의회 의장들, 김상욱 시장에 '감사 인사'

민선 9기 김상욱 시장이 들어서면서 울산시가 자치구 조정교부금 교부율을 20%에서 24%로 올리기로 하자 울산 5개 구·군의회 의장으로 구성된 의장협의회(회장 정우식 울주군의회 의장)가 11일 김상욱 시장을 찾아 감사인사를 전했다.
내년에 울산시로부터 구로 내려가는 조정교부금은 3769억 원으로 올해보다 869억 원 늘어나 구마다 평균 217억 원씩 더 받게 되는데, 이는 울산의 조정교부금이 특·광역시 꼴찌에서 최고 수준으로 상향되는 것을 말한다(관련 기사 : 민선9기 울산시 조정교부율 24%로 상향에 진보당 "환영"
).
울산시 구·군의회 의장협의회가 김상욱 시장에게 감사의 뜻을 전하고 시정 협력을 다짐한 날은 시가 내년 예산 편성을 발표하면서 자치구 조정교부금 교부율 인상을 공식적으로 알린 날이기도 하다.
의장협의회는 이날 시청 본관 7층 시장 접견실에서 김상욱 시장을 만나 "울산시가 자체 재정 부담에도 불구하고 시의회와 구군의 의견을 전격 수용해 자치구 조정교부금 비율을 전국 최고 수준인 현행 20%에서 24%로 4%포인트 인상하기로 결정한 것에 대해 구군을 대표해 깊은 감사를 표한다"라고 밝혔다.
의장협의회는 이어 구·군 현안에 대해 의견을 교환하고 "앞으로 울산시민을 위해 서로 협력하고 소통을 강화하자"라며 의기투합했다.
이에 김상욱 울산시장은 "울산시가 지원하는 총 869억 원, 4개 자치구에 평균 217억 원씩 지원되는 재정이 각 지역의 가려운 곳을 긁어주는 단비가 되길 바란다"라며 "앞으로도 구군의회와 긴밀히 소통하며 주민 체감형 협력 행정을 이어가겠다"라고 말했다.
한편, 자치구 조정교부금 인상안은 현재 시의회에서 심의 중으로 11월 18일 제269회 울산광역시의회 제2차 정례회 제2차 본회의에서 의결될 예정이다.