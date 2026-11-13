손가락질받는 의사는 어떻게 '공감형 사이다'가 됐나

드라마 속 인물들의 심리를 탐구해 봅니다. 그때 그 장면 궁금했던 인물들의 심리를 펼쳐보면, 어느새 우리 자신의 마음도 더 잘 보이게 될 것입니다.

"자기 고통에 대해 잘 말할 수 있는 사람은 별로 없습니다!"

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큰사진보기 ▲<닥터X : 하얀 마피아의 시대>의 한 장면 ⓒ SBS 홈페이지 관련사진보기

"언어가 익숙하지 않은 곳에 오래 있었고, 그래서 진료를 볼 때 환자의 태도나 행동에 집중할 수밖에 없었습니다." (3회)

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"나도 볼 수 있었으면."(6회)

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얽힌 공감은 감수성을 무디게 만드는 여러 요인이 없었다면 마땅히 주의를 기울였을 번영과 안녕에 다시금 주목하게 만든다. 권력과 특권의 복잡한 관계망 속에서 우리의 행동이 어떤 영향을 미치는지 살피는 데 필요한 자질을 한층 더 강화해 준다.



우리는 불의와 착취가 어떻게 구조적으로 작동하며, 그 구조들이 개별 존재와 공동체에 어떻게 각기 다른 영향을 미치는지에 집중해야 한다. 공감 능력을 향상하는 과정은 우리를 더 민감하고 세심하게 인식하는 이로 만들어주고, 우리가 속한 관계들을 더 완전하게 이해하고 더 나은 방향으로 이끌어 갈 수 있도록 해준다. (163쪽)

"만약 이게 총알이 아니라 뼛조각이라는 걸 알았다면 저 시끄러운 분들이 수술을 지원했을까요? 원장님, 저는 세상을 만들거나 움직이는 데는 관심도 없습니다. 저는 '네'도 아니고 '아니요'도 아니고 그냥 '왜'라고 말하는 사람일 뿐이에요."

"난 직업이 의사긴 한데 진짜 의사로 산 적은 없는 것 같거든. 근데 오늘 사람을 구했어 (...) 내가 한 인간의 생명을 구한다는 그런 무게. 그걸 피하고 싶었던 거겠지."

덧붙이는 글 | 이 기사는 송주연 시민기자의 개인 블로그(https://blog.naver.com/serene_joo)와 브런치(https://brunch.co.kr/@serenity153)에도 실립니다.





그 어떤 권력과도 타협하지 않는 천재 의사의 이야기인 SBS 드라마 <닥터X : 하얀 마피아의 시대>. '닥터X' 수정(김지원)은응급실에서(3회)환자의 말이 아닌 행동을 관찰해 진단에 도움을 준다.그리고 이에 대해 놀라워하는 동료들에게 이렇게 말한다.수정은 자신의 말대로 철저하게 환자들의 고통을 대변하는 의사로 살아간다. 수술을 집도하던 원장이 쓰러지자, 모든 의사가 수술 중인 환자를 버려두고 원장을 구하려고 할 때, 수정은 노인 환자의 수술장으로 들어간다(1회).시위대를 피해 휠체어를 타고 병원에 온 대기업 회장을 밀어내고 그가 타던 휠체어에 위급하게 쓰러진 어린이 환자를 태워 구하고(2회) 환자를 위하는 척하면서 환자의 몸을 도구처럼 다루는 의사 나대일(장승조)을 응징하기도 한다(5회). 이런 에피소드들은 현실을 살아가는 우리에게도 '사이다'가 되어주었다.도대체 수정은 구성원 대부분의 손가락질을 받으면서도 어떻게 '사이다'같은 의사로 살아갈 수 있는 걸까. 수정이 술기만큼이나 탁월한 '공감능력'을 지녔기 때문이라고 생각한다. 수정의 무뚝뚝한 말투와 공감이 왠지 어울려 보이지 않지만, 심리학적으로 따져보면 정말 그렇다.공감은 상대방의 처지에서 정서를 함께 느끼는 것이다. 그래서 공감하면 흔히 함께 울어주며 친절하고 따뜻한 말로 위로와 격려를 전하는 모습을 떠올리곤 한다. 하지만, 심리학에서 이는 공감이라기보다는 '정서적 전염'에 불과하다.심리학에서 공감은 상대의 정서를 함께 느끼되, 그 정서가 나의 것이 아님을 인식하며, 도움행동으로까지 이어지는 것을 의미한다. 공감에 기반한 윤리를 연구하는 로리 그루언은 저서 <얽힌 공감>에서 타인을 돕는 행동으로 이어지는 이런 공감을 '참여적 공감'이라고 했다. '참여적 공감'은 상대의 감정에 참여하지만, 자기 자신과 타인의 감정을 구분하며, 상대를 도울 방법을 고민하게 한다. 수정은 바로 이 '참여적 공감'을 매우 잘 실천하는 인물이라 할 수 있다.참여적 공감을 실천하는 조건 중 하나는 상대방을 구체적으로 관찰하는 것이다. 수정은 병원의 청소 노동자가 목덜미를 자꾸 만지는 것을 보고 뇌출혈이 올 것을 직감하고, 가슴에 손을 올리고 통증을 호소하는 응급환자의 행동을 보고 식도염임을 맞추기도 한다(3회). 알아차리기의 비법을 묻는 동료들에게 수정은 이렇게 말한다.이렇게 상대의 행동을 면밀하게 관찰하고 파악하는 습관은 언어로 자신을 잘 표현하기 힘든 약자들의 고통을 알아차리는 기반이 되어준다.자신의 관점을 내려놓고 타인의 행동과 태도에 집중하는 습관은 타인을 보다 '있는 그대로' 받아들이게 한다. 그리고 이는 환자의 증상을 그 환자의 처지에서 바라보게 한다. 수정의 이런 능력은 광주 민주화운동 때 형을 잃은 상범(하성광)의 이야기를 다룬 6, 7회에서 빛을 발했다.의사협회는 의사들이 얼마나 '인도주의적'인지를 홍보하기 위해 상범에게 총알로 예상되는 머릿속 파편을 제거해 주겠다고 나선다. 이 수술을 맡게 된 수정은 수술을 거부하는 상범을 만나러 광주로 간다. 수정은 상범이 바라보는 시선과 몸짓을 유심히 관찰한 후 그가 형의 환영을 보고 있음을 깨닫는다. 그러고는 이렇게 중얼거린다.이는 수정이 환영과 같은 정신적 증상을 반드시 없애야 할 '나쁜 것'으로만 보지 않음을 알려주는 대사였다. 환자의 정신적 증상을 나름의 기능을 가진 것으로 보고, 환자 중심으로 다가가는 '비판정신의학'과 일맥상통하는 부분이기도 했다. 수정은 증상마저 상대방의 관점에서 바라보며 자신을 구하고 죽은 형과 함께 살아가고 싶은 상범의 간절한 마음에 공감한다.진정으로 상대의 처지에 서는 이런 공감은 상범이 수술을 결심한 이유가 수술이 "실패할 수도 있다"는 말에 있었음을, 그러니까 '죽고자' 수술을 선택했음을 알아차리게 한다. 이를 알아차린 수정은 "그래도 살아 있을 가능성에서 도망치게 둘 수는 없다"며 반드시 수술에 성공하겠다고 다짐한다(7회). 자신이 처한 맥락을 공감하고 이해하려는 수정의 든든한 마음은 결국 상범에게 전해지고, 상범은 결국 새로운 삶을 살아보려 노력하게 된다.이는 편견 없이 상대의 맥락을 바라보는 것이 얼마나 중요한지를 잘 보여주는 에피소드였다.상대방을 둘러싼 맥락까지 포함해 이해하려고 애쓰는 공감은 '왜'라는 질문을 유도한다. '왜 이 사람은 저런 어려움을 겪는 걸까'라는 질문은 상대가 처한 불편하거나 부당한 환경에 관심을 두게 한다. 로리 그루언은 상대가 처한 맥락까지 고려하는 이런 공감을 '얽힌 공감'이라 명명했는데 저서 <얽힌 공감>에서 이렇게 적었다.수정이 그 어떤 압력에도 굴하지 않고, 오직 환자를 위한 선택을 할 수 있었던 건 '왜'라고 질문하며 공감할 수 있었기 때문이다. 환자를 둘러싼 맥락을 매우 잘 이해하는 수정은 심지어 그 환경을 역이용하기도 한다. 7회 상범의 수술에 성공한 후, "머리에 박힌 것이 총알이 아닌 뼛조각임을 알면서 왜 말하지 않았냐"는 승권(손현주)의 질문에 수정은 이렇게 답한다.하지만 수정의 '관심 없음'과는 다르게 '왜'라는 질문으로 이어지는 수정의 공감은 구서대학병원이라는 거대한 조직을 조금씩 변화시킨다.10회에는 모두가 포기했던 어린이 환자 현아(이채아)의 사연이 소개된다. 현아를 살리는 수술 방법을 찾아낸 수정은 다른 의사들에게 수술에 동참해 달라고 호소한다. 하지만, 아무도 나서지 않자 수정은 현아의 사진을 보여주며 허리를 굽혀 인사한다. 공감에 호소하는 이 장면은 결국 완강했던 윤식(김영민), 승권, 흥곤(이성욱)의 마음을 움직이고, 이들은 함께 현아를 살린다. 공감의 마음을 회복한 이들은 자기 자신에 대한 성찰도 이어간다. 윤식은 수술을 마친 후 이렇게 말한다.구성원들의 이런 성찰은 아마도 속한 조직의 근본적인 변화로 이어질 것이다.'닥터X' 수정은 보호자에게 수술 과정을 설명하는 걸 어려워하고, 어린이 환자의 감사 인사조차 무척이나 어색해하는 무뚝뚝한 의사다. 하지만, 자신을 잘 표현하지 못하는 것과는 별개로 환자의 증상을 그를 둘러싼 맥락에서 파악하고 돕는 '참여적 공감'을 실천한다. 이는 단단한 성벽같았던 구서대학병원 구성원들의 마음에도 가닿고 있다.이런 모습에서 '사이다'같은 청량함을 넘어 '희망'을 느낀다. 지금 우리 주변에서 어려움을 겪고 있는 누군가에게 그 사람이 처한 맥락까지 포함해 구체적으로 공감해 줄 수 있다면, 수정이 그랬듯 서로의 말하지 못하는 고통을 알아봐 줄 수 있다면, 그리고 고통을 줄이는 방법을 함께 찾아 나선다면 그 힘들이 연결돼 조금 더 나은 세상을 만들어 갈 수 있으리라는 그런 희망 말이다.