국경 넘은 백석의 시, 대련의 가을을 물들이다

큰사진보기 ▲백석 시 〈흰 바람벽이 있어〉 낭송과 살풀이 춤 장면시샘 김양경 시낭송가 시와 강혜정 살풀이춤 이수자의 춤이 어우러진 무대 ⓒ 유병호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시낭송 공연이 열린 대련한국국제학교 앞에서 박중배 교장(왼쪽)과 박신헌 한국문화원 이사장 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

큰사진보기 ▲학생들 참여형으로 공연된 백석 시 윤송(김양경, 김대원) 장면 ⓒ 유병호 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이들의 백석 동시 낭송뒤풀이 ‘시인 백석의 인생 공감‘ 순서에서 백석의 동시 〈오리들이 운다〉 낭송을 하는 김가희, 나시은 어린이 ⓒ 김양경 관련사진보기

큰사진보기 ▲제4회 우리말사랑 한·중 시낭송예술제 참가자 단체 사진제4회 우리말사랑 한·중 시낭송예술제 참가자 단체 사진 ⓒ 유병호 관련사진보기

지난 6일 오후 3시, 중국 대련한국국제학교 음악당에 시인 백석의 시가 우리말로 울려 퍼졌다. e-동북3성 한국문화원(이사장 박신헌)이 주최하고 한국의 흰바람벽 시낭송아카데미(원장 김양경)와 중국의 압록강 시낭송예술단(단장 장향미, 김경수)이 함께 주관한 제4회 우리말사랑 한·중 시낭송예술제 '낭만시인 백석, 대련에 물들다!'다.필자는 흰바람벽 시낭송아카데미 대표 자문위원 자격으로 참가했지만 시낭송을 워낙 좋아해 신바람 여행이 되었다. 한국 쪽에서는 김양경 원장과 김대원 시낭송가, 강혜정 무용가, 홍찬선 작가, 유병호 유미디어 대표가 함께했고, 중국 쪽에서는 압록강 시낭송예술단 단원과 대련조선족문학회 회원 등이 무대에 올랐다.백석(1912~1996)은 평안북도 정주에서 태어나 1936년 첫 시집 <사슴>을 100부 한정판으로 펴내며 우리 시단에 이름을 새겼다. 1940년 초 만주 신징(지금의 장춘)으로 건너간 그는 해방 때까지 중국 동북 땅에서 살았다. 만주국 경제부 직원으로 일하다 일본성 강요 압박에 그만두었고, 땅을 빌려 농사를 지으려다 실패했으며, 1942년 무렵에는 안동(지금의 단동) 세관에서 잠시 일했다. <귀농>, <국수>, <흰 바람벽이 있어> 같은 명시가 이 시절에 나왔다.박신헌 이사장은 인사말에서 "오늘 우리가 그의 시를 낭송하는 것은, 단순한 문학 행사를 넘어 그가 걸었던 길, 그가 바라보았던 풍경, 그리고 그가 지켜내고자 했던 우리말의 아름다움을 함께 기억하고자 함입니다"라고 밝혔다. 이날 무대는 그 말대로 백석의 삶의 궤적을 따라 짜였다. 1부 공식행사에 이어 2부에서는 백석의 시 세계를, 3부에서는 만주와 북한으로 이어진 그의 삶을 시로 되짚었다.1부는 김영식 e-동북3성 한국문화원 원장의 진행으로 열렸다. 내빈 소개와 박신헌 이사장의 환영사에 이어 박중배 대련한국국제학교 교장이 축사를 했고, 김양경 원장의 감사패 전달 순서가 이어졌다.첫 환영 공연은 신유경 씨의 피아노 독주였다. 신유경 씨는 대련 주재원으로 온 남편 따라 와서 음악 연주 한국어교육 쪽 봉사를 하고 있었다. 그는 연주에 앞서 '백석이 사랑한 단동 시절의 문경옥 피아니스트를 기억하며'라는 설명을 붙였다. 문경옥은 화가 문학수의 누이동생으로, 1942년 무렵 백석과 잠시 부부의 연을 맺은 음악가다. 시 낭송 잔치를 시가 아닌 피아노 선율로 연 것은 백석의 만주 시절을 조용히 불러내는 연출이었다.2부는 흰바람벽 시낭송아카데미의 무대였다. 김양경 원장이 해설과 낭송을 함께 맡아 '백석 시 노래말꽃놀이'로 작품 전체의 흐름과 공동체, 우리말의 정서를 펼쳐 보인 뒤 다섯 편의 시를 차례로 풀어가며 낭송했다.특히 <여우난곬족>은 김양경·김대원 두 사람이 목소리를 주고받는 윤송으로 무대에 올랐다. 이때 학생들이 직접 무대에 올라 윤송을 이끄는 특별 무대가 펼쳐져 더욱 감동을 자아냈다. 명절날 큰집에 모인 친척과 아이들의 떠들썩한 풍경이 여러 목소리로 되살아났다.<칠월 백중>에서는 시샘 김양경의 아름다운 우리말 어휘에 대한 해설과 낭송이 이어졌다. 백석의 만주 생활을 소개한 뒤 이어진 <흰 바람벽이 있어>에서는 시샘 김양경 시낭송가의 목소리 위로 호남 살풀이 동초 수건춤 이수자인 강혜정 무용가의 춤이 겹쳐 시인의 고독과 슬픔을 몸짓으로 그려 냈다. 이어 김대원 시낭송가가 <여승>을, 김양경 시낭송가가 <구장로>를 낭송했다.다음으로 필자의 반짝 특강이 있었다. 한글학자로 강조한 것은 백석은 사라져 가는 지역말을 시어로 붙잡아 우리말의 곳간을 넓힌 시인인데 이는 바로 세종이 훈민정음 반포 후 직접 지은 월인천강지곡 노래와 맞닿아 있음을 강조했다. 백석의 감칠맛나는 시어들이 백석이 살았던 중국 동북 땅에서 동포와 한국인의 목소리로 다시 살아났다는 것, 그것이 이 행사가 내건 '우리말 사랑'의 참뜻이라는 점을 짚었다. 특강과 더불어 필자가 중국 랴오둥 지역을 직접 답사해 쓴 <문무를 겸비한 명재상 신숙주 평전> <한글이 한류다> <한글학> <훈민정음 해례본 함께 읽기> 등을 박중배 교장을 통해 대련국제한국학교에 기증해 뜨거운 손뼉을 받았다.3부 무대는 압록강 시낭송예술단(공동단장 김경수·장향미, 명예단장 김화선)을 중심으로 꾸며졌다. 김화선·장향미·조화옥 세 사람의 여성무용 <새타령>이 '지역과 이념을 넘어 새처럼 자유로운 영혼 백석을 기리며' 막을 열었고, 아홉 편의 시가 백석의 삶을 따라 이어졌다.김화선 명예단장은 최철 시인의 <단동에서 백석시인을 만나다>로 백석의 만주 시절을 불러냈고, 조화옥 씨는 북한 시절 삼수갑산 산골로 내려간 백석의 시 <갓나물>을 낭송했다. 김경수·장향미 공동단장은 윤동주의 <별 헤는 밤>을 함께 낭송했다.'민족시인 윤동주, 백석을 흠모하다'라는 설명과 더불어 윤동주는 구하기 어려웠던 <사슴>을 손수 베껴 지녔다고 전하며, <별 헤는 밤>에 불러낸 '프랑시스 잠'과 '라이너 마리아 릴케'는 백석이 <흰 바람벽이 있어>에서 먼저 불렀던 이름이기도 하다. 2부와 3부가 한 이름으로 이어지는 순간이었다.김홍숙 씨는 연인 자야에게 보낸 사랑 노래로 알려진 <나와 나타샤와 흰 당나귀>를, 대련조선족문학회의 박연화·장명화 씨는 최철 시인의 <평양에서 백석을 만나다>를 낭송했다.원래 3부에서 하기로 했던 동북3성 어린이들의 백석 시낭송은 시간 문제로 뒤풀이 특별 공연장에서 이루어졌다. 왕예동, 황예서, 김민석, 김가희·나시은 등 어린이들이 백석이 북한에서 쓴 동시 <송아지들은 이렇게 잡니다>, <강가루>, <멧돼지>, <오리들이 운다>를 차례로 낭송했다. 아이들 시낭송을 지도한 김영식 원장은 아이들이 실제로는 한국말을 거의 못한다고 한다. 그럼에도 몇날 며칠을 암송해서 했다고 귀뜸했다. 백석은 1957년 동화시집 ≪집게네 네 형제≫를 펴내고 <멧돼지>, <강가루> 같은 동시를 발표했으나 거센 비판에 부딪혔다. 1959년에는 양강도 삼수군 관평리로 내려가라는 명령을 받았고, 1962년 이후로는 붓을 꺾은 채 침묵 속에 살다 1996년 그곳에서 눈을 감았다.백석 시낭송 공연이 끝나자 객석에 있던 학생 몇몇이 기다렸다는 듯 무대 앞으로 달려왔다. 조금 전까지 무대에서 백석의 시를 들려준 김양경 흰바람벽시낭송아카데미 원장에게 학생들은 "시낭송을 할 때 발음이 많이 중요한가요?", "목소리를 크게 하려면 어떻게 해야 하나요?"라며 질문을 이어갔다.박중배 대련한국국제학교 교장은 뒤풀이에서 국어선생님들과 학생들의 반응을 전했다 교과서로만 접할 수 없었던 시의 참맛을 온몸으로 느낀 그야말로 시의 향연이었다고 입을 모았다고 한다.공연 뒤에는 박신헌 이사장의 국민훈장 수훈을 축하하는 특별 순서가 마련됐다. 동주학당 가족 일동이 바친 축시 <이 사람을 아시나요>는 '안중근에서 윤동주까지', '그리고 대련에서 치치하얼까지'라는 구절로 그의 걸음을 기렸다. 박 이사장은 e-동북3성 한국문화원 설립자이자 안중근정신찾기운동본부 대표로, 대련한국국제학교 명예이사장과 대련한국인(상)회 명예회장을 맡아 동북3성 한인 사회를 이끌어 왔다. 행사는 박 이사장의 인사말과 단체 사진 촬영으로 마무리됐다.e-동북3성 한국문화원은 2017년 윤동주 탄생 100주년에 세운 동주학당을 모체로, 2023년 3월 26일 안중근 의사 순국일에 문을 열었다. '백두산 천지를 품자', '동북3성 항일·통일 유적지를 알리자', '신 열하일기를 쓰자'를 3대 사명으로 내걸고, '문화로! 하나로! 미래로!'를 구호 삼아 한중 문화 교류를 펼쳐 왔다.시낭송예술제는 문화원이 문을 연 해부터 해마다 이어졌다. 2023년 8월 15일 제1회 '우리말 사랑, 대련에 물들다!'와 2024년 8월 15일 제2회 '동북3성, 영웅을 만나다'가 같은 대련한국국제학교 음악당에서 열렸고, 2025년 7월 제3회 '바람을 잇다! 압록강에서 유달산까지' 때는 압록강 시낭송예술단이 전남 목포를 찾아 공연했다. 광복절 무대로 시작해 두 나라를 오가는 교류로 넓어진 셈이다. 이번 행사는 재외동포청과 대련영사출장소, 대련한국국제학교, 안중근정신찾기운동본부, 중국한국인회 동북3성연합회, 대련주말한글학교, 온라인한글학교 청초당 등이 후원했다.백석은 평생 경계를 넘나들며 산 시인이었다. 식민지 조선과 만주, 광복 뒤 분단된 북녘에서 그는 내내 주옥같은 우리말시를 남겼다. 그 시를 동포와 한국인이 함께, 그가 걸었던 땅 가까이에서 우리말로 읽어 낸 이날 무대는 우리말이 국경 안에만 갇힌 말이 아님을 보여 주었다.박신헌 이사장은 마무리 인사말에서 "시는 국경을 넘습니다. 백석의 시어가 그러하듯, 진정한 예술은 언어와 국적을 초월하여 사람의 마음을 울립니다"라고 밝혔고 멀리 동북3성에서 시낭송 예술단을 이끌고 참여한 김영식 원장은 사회 보는 내내 울컥한 마음을 감추지 못했다. 한글날 제정 100주년을 맞은 올해, 대련의 가을 무대에서 그 말을 실감했다.