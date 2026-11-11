전남광주교육청, 2027년 예산 7조 7418억 편성

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청 광주청사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청은 7조 7418억 원 규모의 2027년도 예산안을 11일 전남광주통합특별시의회에 제출했다.시도 통합 이후 처음 편성한 예산안으로 올해 본예산(7조 2,667억 원, 전남·광주 합산)보다 4751억 원(6.5%) 증가했다. 다만 통합 전 추경예산(8조 1106억 원) 보다는 3688억 원(4.5%) 감소한 규모다.이번 예산안은 정부의 지방교육재정교부금 개편 추진으로 중장기 재정 여건의 불확실성이 커진 상황에서 편성됐다.정부 개편안이 시행될 경우 현행 내국세 연동방식 대비 약 2조 5000억 원의 보통교부금 손실이 우려되고, 지난 몇 년 간 재정 수요를 뒷받침하던 기금전입금도 올해 1475억 원에서 310억 원으로 크게 줄어든 상황이다.이에 교육청은 교육행정·기관운영 등 교육일반 경비를 전년보다 198억 원(6.6%) 줄이는 한편, 학생의 배움에 직결된 사업과 지역 미래산업 연계 사업에 재원을 집중하는 방향으로 예산을 편성했다.세입 재원별로는 중앙정부 이전수입 6조 7190억 원(5015억 원 증가), 지방자치단체 및 기타 이전수입 8566억 원(908억 원 증가), 자체수입 및 기타수입 1351억 원을 반영했고, 통합재정안정화기금 등 기금전입금 310억 원을 활용했다.세출은 5대 교육지표별로 모두의 가능성이 피어나는 교실 8354억 원, 공감하고 실천하는 시민교육 538억 원, 도전하고 연결하는 열린학교 2119억 원, 지역을 품고 세상을 바꾸는 인재양성 3733억 원, 현장과 함께하는 교육자치 1조 6562억 원을 편성했다. 교직원 인건비와 행정기관운영비 등 경직성 경비는 4조 6111억 원이 소요된다.교육청은 지역에 조성되는 반도체·AI 데이터센터 등 미래 산업의 성장 기회를 학생의 배움으로 연결하고, 그 배움이 다시 지역 발전으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 재원을 집중했다.영재학교 3교·과학고 3교 체제 구축과 과학중점학교 확대로 수학·과학 분야 핵심 인재를 키우기 위해 과학·수학교육 내실화에 90억 원, 영재·발명교육에 68억 원을 투입한다.기초학력 다중 안전망 구축에 201억 원, 2030교실을 포함한 맞춤형 수업 활성화에 345억 원을 편성했다. 서·논술형 평가 확대 등 생각하는 힘을 키우는 평가 체제 안착에는 56억 원, 진로교육 활성화에는 67억 원을 투입한다.전남학생교육수당과 꿈드리미 등 학생 교육기본지원에 1180억 원을 편성해 안정적으로 운영하면서, 전남광주 학생교육기본수당 통합 운영의 기반을 단계적으로 마련한다. 또 사각지대 없는 교육복지에 718억 원, 방과후·돌봄 체계 강화에 616억 원, 학생 통학 통합지원에 464억 원도 반영했다.아울러 이주배경학생 맞춤교육 51억 원, 학교 밖 청소년 지원 128억 원, 현장체험학습 통합지원·안심동행 체계 104억 원 등을 편성했다.김대중 교육감은 "통합 첫 예산은 정부의 교부금 개편으로 재정 여건이 녹록지 않은 가운데 꼭 필요한 곳에 우선 투자한다는 원칙으로 편성했다"며 "통합의 성과가 학생의 배움과 성장, 지역 발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이번 예산안은 전남광주통합특별시의회 심의·의결을 거쳐 12월 16일 최종 확정된다.