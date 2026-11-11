운전자 눈길까지 읽는 BMW 7시리즈... 자동차가 달라졌다

큰사진보기 ▲신형 BMW7 시리즈 ⓒ BMW코리아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲신형 BMW7 시리즈의 내부. ⓒ BMW코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국자동차전문기자협회(회장 이다일)는 9일 인천 영종도 BMW드라이빙센터에서 ‘더뉴 BMW7 테크세미나’를 개최했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

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자동차 조수석에서 영화를 보던 중 운전자가 고개를 돌려 화면을 바라보면 어떻게 될까. 영상이 곧바로 멈춘다. 운전자의 시선을 자동차가 읽고, 안전을 위해 옆자리 좌석의 화면을 잠그는 것이다. 베엠베(BMW)의 새로운 플래그십 세단 '더 뉴 BMW 7시리즈'에 들어간 기술이다.지난 9일 오전 인천 영종도 BMW 드라이빙센터 비전포럼. 한국자동차전문기자협회와 BMW코리아가 마련한 '더 뉴 BMW 7시리즈 테크 세미나'에서는 자동차의 진화를 확인할 수 있는 기술들이 잇따라 소개됐다.이날 BMW코리아 기술 교육 전문가들이 설명한 신형 7시리즈는 단순히 더 크고 화려해진 고급 세단이 아니었다. 자동차 전체를 하나의 디지털 시스템으로 연결하고, 운전자의 움직임과 의도를 읽어 반응하는 차에 가까웠다.우선 가장 눈에 띄는 변화는 실내다. BMW의 새로운 운영체제인 '오퍼레이팅 시스템 X(OS X)'를 기반으로 앞유리 하단을 가로지르는 파노라믹 비전과 3D 헤드업 디스플레이, 17.9인치 중앙 디스플레이가 하나의 시스템처럼 작동한다.앞쪽 조수석에는 14.6인치 전용 화면이 처음 적용됐다. 동승자는 영화를 보거나 게임을 즐길 수 있다. 다만 운전자가 화면을 바라보면 실내 카메라가 이를 감지해 영상을 잠근다. 안전과 편의성을 함께 고려한 셈이다.뒷좌석은 아예 작은 영화관이다. 천장에서 내려오는 31.3인치 8K 시어터 스크린 2.0에 최대 36개 스피커를 갖춘 오디오 시스템을 결합했다. 동영상 감상은 물론 게임과 화상회의도 가능하다.자동으로 열리고 닫히는 문도 진화했다. 기존 초음파 센서를 차체 내부의 레이더 센서로 바꾸면서 장애물 감지 성능을 높였다. 문이 열리고 닫히는 시간도 기존 4초에서 약 3초로 줄였다.하지만 BMW가 강조하는 변화는 화려한 화면만이 아니다. 자동차 본연의 주행 성능에도 상당한 공을 들였다. 새로운 직렬 6기통 가솔린 엔진은 최고출력 400마력을 발휘한다. 유럽의 강화된 유로7 배출가스 기준에도 대응하도록 설계됐다.특히 인상적인 부분은 지능형 섀시 기술이다. 앞뒤 바퀴에 적용된 에어 서스펜션이 차량의 무게와 주행 상황에 따라 높이와 충격 흡수 특성을 조절한다. 뒷바퀴까지 방향을 바꾸는 후륜 조향 기술은 대형 세단의 회전 반경을 약 0.8m 줄여준다. 전방 카메라와 내비게이션 정보를 활용해 코너나 노면 상태를 미리 파악하고 서스펜션을 조절하는 기술도 적용됐다.김영중 BMW코리아 트레이닝 아카데미 매니저는 "차량이 미끄러진 이후 개입하는 기존 차체 자세 제어 방식과 달리, 새로운 섀시 제어 시스템은 미끄러질 가능성을 예측해 선제적으로 대응한다"고 설명했다.같은 하드웨어라도 이를 제어하는 소프트웨어와 통신 속도에 따라 승차감이 달라질 수 있다는 점도 흥미롭다. BMW 측은 새로운 전장 시스템을 통해 제어 속도를 크게 높였다고 강조했다.순수 전기 세단 i7의 변화도 주목할 만하다. BMW는 새로운 6세대 전동화 기술을 적용하면서 기존 각형 배터리 대신 4695 원통형 배터리 셀 1000개를 사용했다. 배터리 에너지 밀도는 약 20% 개선됐고, 용량은 118.1kWh로 늘었다.이에 따라 i7 eDrive50의 1회 충전 주행거리는 유럽 WLTP 기준 기존 611km에서 728km로 늘어났다. 최대 충전 출력은 250kW이며, 배터리 잔량 10%에서 80%까지 충전하는 데 걸리는 시간은 약 28분이라는 설명이다.물론 국내 인증 주행거리는 유럽 기준과 다르고, 실제 충전 성능 역시 온도와 충전 환경에 영향을 받는다. 소비자들이 확인해야 할 부분이다.이날 질의응답에서는 자율주행과 인공지능(AI)에 대한 질문도 이어졌다. BMW는 과거 추진했던 레벨3 자율주행 프로그램 대신 운전자가 주행 책임을 지면서 시스템의 도움을 받는 레벨2+와 레벨2++ 기술에 집중하고 있다고 밝혔다.신형 7시리즈에는 보다 진보된 주행 보조 기능을 위한 하드웨어가 마련됐지만, 국내 적용은 관련 법규와 인증 문제가 남아 있다.한국어 인공지능(AI) 음성비서 역시 마찬가지다. BMW는 해외 일부 시장에서 생성형 AI 기반 음성비서를 선보이고 있지만, 국내에서는 한국어 대규모언어모델(LLM) 기술을 개발하기 위한 협업을 진행 중이라고 설명했다. 첨단 기술을 상당수 갖췄어도 한국 소비자들이 언제, 어느 수준까지 활용할 수 있을지는 아직 불확실한 것이다.이날 두 시간 넘게 이어진 기술 세미나는 자동차의 경쟁력이 어디로 옮겨가고 있는지를 보여줬다. 과거에는 엔진의 힘과 승차감, 디자인이 고급차를 평가하는 중요한 기준이었다. 이제는 소프트웨어와 AI, 배터리 기술, 운전자와 자동차의 소통 방식까지 경쟁의 중심에 들어왔다.BMW의 새로운 7시리즈는 그 변화의 방향을 보여주는 차다. 다만 화려한 기술이 실제 도로에서 한국 소비자들이 얼마나 충분히 그 기능을 누릴 수 있고, 만족감을 느낄 것인지는 지켜볼 일이다.