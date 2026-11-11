47년 만에 세워지는 김오랑 중령 동상... 모금 부족에 규모 축소

큰사진보기 ▲오는 12월 11일 육군특수전사령부에 건립될 예정인 고 김오랑 중령 동상의 조감도. 김 중령이 왼쪽 무릎을 꿇고 오른손을 앞으로 내미는 모습으로, 국민을 보호하는 군인의 자세를 상징한다는 것이 김오랑중령추모회 측의 설명이다. ⓒ 김오랑중령추모사업회 제공 관련사진보기

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1979년 12.12 군사반란 당시 쿠데타군에 맞서 싸우다 전사한 고 김오랑 육군 중령(육사 25기)의 동상이 오는 12월 11일 경기도 이천시 육군특수전사령부에 세워질 예정이다. 전사한 지 47년 만이다.다만 동상 건립을 위한 국민 모금이 목표에 크게 못 미치면서 당초 계획보다 규모가 축소되고 일부 추모시설은 건립 대상에서 제외됐다.김오랑중령추모회 김준철 사무총장은 11일 <오마이뉴스>에 "올해를 넘기면 또 다른 장벽이 기다리고 있어 12월 안에 제막식을 추진할 예정"이라고 밝혔다.추모회에 따르면 제막식은 김 중령의 47주기인 12월 11일 오후 2시 특전사령부 정문 진입로에서 열린다. 동상과 추모 시비, 주변 조경 및 조명시설 등이 설치될 예정이다. 최근 공개입찰을 통해 제작업체가 선정됐으며, 지난 9일 현장 실사도 마쳤다.그러나 동상의 크기는 당초 계획보다 크게 줄어들었다. 처음에는 기단과 동상을 합쳐 약 6m 높이로 건립할 계획이었지만, 현재는 기단 1.5m와 동상 1.5m 등 전체 높이 약 3m로 축소됐다.동상의 모습도 달라졌다. 김 중령이 왼쪽 무릎을 꿇고 오른손을 앞으로 내미는 자세로 제작될 예정이다.동상 건립에 필요한 재원은 국방부 지원금과 시민 모금으로 마련하고 있다. 그러나 추모회는 국민 모금액이 당초 목표에 크게 미치지 못하면서 건립 계획을 수정할 수밖에 없었다고 밝혔다.가장 아쉬운 부분은 동상 뒤편에 설치하려던 '추모·기억의 벽'이 제외된 것이다. 추모회는 동상 건립에 참여한 시민 후원자들의 이름을 이곳에 새길 계획이었다.김 사무총장은 "국민의 호응과 힘으로 동상을 세운다는 취지에서 후원자들의 이름을 새기는 데 큰 의미를 두었다"면서도 비용 문제로 당장 설치하기 어려워졌다고 설명했다.추모회는 충분한 재원을 확보한 뒤 내년에 동상을 건립하자는 의견도 있었지만, 올해 제막식을 추진하기로 했다. 사업을 내년으로 미루면 올해 확보한 국방부 예산을 반환해야 하고, 특전사 내 동상 건립 계획 자체가 불확실해질 수 있다는 판단에서다.김 중령은 1979년 12월 12일 밤 정병주 특전사령관의 비서실장으로 근무하던 중 반란군이 사령관을 체포하려 하자 이에 맞서 싸우다 총탄을 맞고 숨졌다. 당시 계급은 소령이었으며 사후 중령으로 추서됐다.오랫동안 그의 죽음은 '순직'으로 처리됐지만, 2022년 '전사'로 정정됐다. 지난 10월 1일, 국군의 날에는 12.12 군사반란에 저항하다 숨진 정선엽 병장과 함께 충무무공훈장이 유족에게 전달됐다. 사건 발생 47년 만에 국가 차원의 예우가 이뤄진 것이다.동상 건립 역시 오랜 우여곡절을 겪었다. 과거 군 당국은 형평성 등을 이유로 건립에 소극적인 태도를 보였지만, 올해 들어 특전사와 육사에 동상을 세우는 방안이 본격적으로 추진됐다.지난 8월 추모회는 특전사와 육사에 각각 동상을 세우기 위해 총 6억 원을 목표로 범국민 모금운동을 시작했다. 하지만 모금이 예상보다 더디게 진행되면서 우선 특전사 동상을 축소해 건립하기로 했다. 내년 육사에 추가로 동상을 세우려던 계획도 실현 여부가 불투명해졌다.그동안 모금에는 유승민 전 국회의원과 송기춘 전 군사망사고진상규명위원장, 방현석 교수, 민족문제연구소 회원, 일반 시민 등이 참여했다.추모회는 동상 제막 이후에도 모금운동을 이어가 부족한 부대시설을 보완한다는 계획이다. 특히 이번에 제외된 '기억의 벽'을 추후 설치하는 방안도 추진하기로 했다.47년 전 김 중령은 상관을 체포하려는 반란군에 맞서 끝까지 자신의 자리를 지켰다. 그의 희생을 기리는 동상은 마침내 세워지게 됐지만, 시민들의 이름을 함께 새기려던 추모회 계획은 완성되지 못한 채 미완의 숙제로 남게 됐다.