천오백 년 백제 옛길 속 숨은 이야기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

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"대웅전에서 바라보이는 낮은 앞산의 형세는 어머니 산으로 부드러운 품과 같아요. 이 가람이 터 잡은 뒷산은 사자가 웅크린 형세로, 대웅전은 사자의 입 위치에 해당합니다."

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 대웅전 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 대웅전과 향토해설사 양성반 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 역사문화 해설 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 요사채 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 산신각 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 정갈한 운치의 해우소 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 문화체육센터. 향토해설사 양성반의 스토리텔링 역사·문화 발표 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 단아한 낮은 돌담 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 관촌면 상월리 천년 고찰 신흥사 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 9일 오전, 단풍이 비바람 속에 짙어지면서 가을날의 정취는 깊어졌다. 임실 관촌면의 지역민 15명이 호남정맥 깊은 골짜기 상월리에 위치한 신흥사로 향했다. 이번 탐방은 지난 2일에 있었던 '2026년 임실군 관촌면 지역역량강화 2단계 문화해설사 양성과정' 활동에 이어 진행된 현장 심화 탐방이었다.마침 사찰에서는 초하루 법회가 열려 스님의 주재 아래 신도들의 불경 낭송 소리가 도량 가득 울려 퍼지고 있었다. 대웅전 내부를 직접 살피기 어려운 상황이었지만, 탐방단은 우산을 받쳐 든 채 도량 입구에서 사찰 건축 양식에 대한 기본 소양을 갖추었다.현장 안내를 맡은 해설사는 다포와 주심포의 차이부터 포작, 첨차, 살미 등 전통 건축의 기초 개념을 차근차근 풀어냈다. 맞배지붕과 팔작지붕, 서까래와 부연, 우주와 활주 등 자칫 어렵게 느껴질 수 있는 건축 용어들이 눈앞의 대웅전 부재들과 대응되며 생생한 지식으로 다가왔다.이어 요사채 마루로 자리를 옮긴 탐방단은 신흥사 종무소 관계자에게 생생한 설명 들었다.가을이 깊어지며 숲에 나뭇잎이 모두 지면 사자산의 온전한 형태가 더욱 뚜렷해진다는 흥미로운 지형 이야기다. 또한 절 위쪽 계곡에 자리했던, 위장병에 효험이 있다고 알려진 물탕 이야기와 더불어 과거 나한전에 모셨던 16나한 중 8위가 공주 마곡사로 이전되어 현재는 8위만 남아있다는 사찰의 비화도 설명했다. 특히 대웅전 입구에 자리한 인왕상 2위는 다른 사찰에서 보기 드문 신흥사만의 독특한 자산이었다.지난달 30일에는, 임실문화원에서 이곳 신흥사의 역사·문화적 가치를 조명하는 뜻깊은 학술발표회가 열렸다. 국가지정문화재 준비를 위한 신흥사 대웅전 나한상 복장물 등 조사 성과를 정리하는 자리다.학계는 문헌과 구체적 근거 자료가 부족하다는 이유로 신흥사의 정확한 창건 연혁에 대해서는 명확한 결론을 내리지 못했다. 기록에 근거해 1652년과 1712년의 역사를 '창건'이 아닌 '중창'으로 보면서도, 임진왜란 1592년 전에도 사찰이 존재했을 것이라는 추정만 맴돌 뿐 실증주의적 모습을 보였다.그러나 향토의 현장을 누비는 향토해설사는 이러한 문헌 중심의 한계를 과감히 넘어설 수 있다고 봤다. 지형학적 공간 인식과 인문학적 상상력을 발휘할 수 있다는 것이다.신흥사가 위치한 호남정맥 자락의 사자산과 임실 관촌면 일대가 과거 백제와 가야, 신라가 세력을 겨루던 최단 루트이자 국경의 요충지였다는 거시적 공간 분석을 활용하여 사찰의 숨겨진 기능을 유추했다. 특히 "천오백 년 전의 옛길을 따라 현대의 고속도로가 났다"는 임실 관촌면 섬진강 유역의 통찰은 역사학의 공백을 채우는 훌륭한 열쇠가 되었다.험난한 백제의 국경 길목에 위치했던 신흥사는 단순한 종교 시설을 넘어, 국가의 통제를 받으며 행인들에게 숙식과 보급을 제공하던 '원(院)'의 기능을 겸했을 가능성이 있었다. 역사학과 그 위에 지형적 형세를 고려해 스토리의 생명력을 불어넣는 향토사학은 대립이 아닌 상호 보완적인 관계로 나아가야 한다.관촌면 문화체육센터에서 진행된 향토해설사 양성반의 강의는 예비 해설사들의 자유로운 관심과 삶의 체험을 나누는 감동적인 스토리텔링 발표회로 이어졌다.첫 발표자로 나선 SONG씨는 우리가 흔히 접하는 산나물, 특히 고사리에 얽힌 지혜를 주목했다. 전 세계에서 고사리를 일상적으로 먹는 나라는 우리나라가 거의 유일하다는 점을 짚으며, 독초로 분류될 수 있는 식물을 삶아서 독을 빼고 이롭게 다스려 온 선조들의 놀라운 삶의 지혜를 유쾌하게 풀어냈다.이어 발표한 CHU씨는 1970년대 중학교 시절 관촌면 소재지 건물 옥상에서 목격했던 신비로운 '혼불'에 대한 기억을 소환했다. 영어 암기대회를 준비하던 중 밤하늘을 가르며 지나간 꼬리 달린 불꽃을 보았고, 이튿날 실제로 유산리 마을에 초상이 났다는 전갈을 들었다는 생생한 목격담이었다.8년 전인 2018년, 친정어머니가 돌아가셨을 때도 올케가 혼불을 목격했다는 이야기를 덧붙이며, 현대 과학의 영역으로 전부 검증할 수는 없지만 지역의 정서와 맞닿아 있는 신비로운 현상을 전했다.마을 경로당을 방문하며 '도깨비 게임' 수업을 진행하고 있다는 HAN씨 역시 혼불에 얽힌 노인들의 구술을 보탰다. 어르신들은 밤중에 꼬리가 달린 불이 지나가면 남자, 꼬리가 없으면 여자의 혼불이라 부르며 그것이 지나간 지 며칠 만에 마을에 초상이 났다는 말씀을 하였다고 전했다. 이는 과학적 증명의 대상을 넘어, 오랜 세월 지역민들이 삶과 죽음을 인식하고 공유해 온 독특한 정신문화의 단면을 보여주는 소중한 구전 자료였다.LEE 씨가 꺼내놓은 유년 시절의 기억은 지역사의 하이라이트였다. 1970년대 마을의 큰 행사인 초상집에서 만장을 들면 천 원을 준다는 말에 꼭 참여하고 싶었지만, '여자'라는 이유로 어른들이 못 들게 하여 슬퍼했던 호기심 많은 소녀의 이야기는 깊은 여운을 남겼다.유교적 가부장 문화가 아이들의 세계에 어떻게 작용했는지 보여주었고, 새마을운동 당시 아침마다 청소하러 모이던 풍경과 6학년 오빠의 구령 아래 줄을 맞춰 등교하던 시절의 애틋함도 환기하였다.LEE 씨의 기억 속 성수면 오봉산 셋째 봉우리에 있던 헬기장과 그 주변을 가득 채웠던 아름다운 갈대숲의 풍경은 한 폭의 수채화처럼 생생했다. 그곳에 올라 바라보았던 마이산은 이름만으로도 마음을 설레게 했고, 당장이라도 암마이봉과 숫마이봉 사이로 무지개가 피어오를 것만 같았던 유년의 동화 같은 감각을 일깨워주었다. 삶의 고단함 속에서도 자연을 바라보며 꿈을 키우던 소녀 시절의 시선을 되살린 이야기는 해설사의 태도가 무엇인지 잘 보여주었다.SEO씨는 관촌의 마당재 고갯길을 단순한 산길이 아닌 생계와 인연이 교차하던 '삶의 통로'로 재해석했다. 무거운 짐을 머리에 이고 장날에 팔러 가던 장사꾼들의 거친 숨소리, 가마를 타고 덜컹거리며 험한 고개를 넘어오던 새색시의 설렘, 그리고 마을의 대소사를 전하기 위해 바쁘게 발걸음을 재촉하던 우체부의 모습이 SEO씨의 입을 통해 살아났다.KANG씨는 차가운 북녘 응달의 절벽에서도 기꺼이 노란 꽃망울을 터트리는 복수초의 강인한 생명력을 발표하였다. 사선대 운서정이 품은 올곧은 선비 정신과 연결 짓는 탁월한 문학적 서사를 선보였다. 뒤이어 MIN씨는 "아침마다 오원천의 짙은 물안개를 맞으며 들깨밭으로 향할 때, 농사일의 고됨도 찰나의 즐거움이 된다"며 땀 흘린 뒤 이웃이 건네는 새참 한 쟁반에 고단함이 눈 녹듯 사라지는 따뜻한 농촌의 인심을 전했다.30년 전 낯선 타향인 관촌으로 처음 시집오던 날 사선대의 시리도록 아름다운 첫인상을 고백한 KIM씨의 이야기도 감동적이었다. 얼어붙은 겨울 강에서 신랑의 손을 잡고 처음 탔던 얼음 스케이트의 풋풋한 기억을 되살렸다.마지막으로 MUN 씨는 도시에서는 결코 느낄 수 없는, 어르신들의 다정한 눈빛과 정 속에서 자라난 풋풋한 아이들의 모습을 그리며 "흙을 밟고 자연의 숨결 속에 자라난 아이들과 함께한 시간은 내 인생의 가장 찬란한 화양연화였다"고 고백하며 발표의 대미를 장식했다.이날의 탐방과 스토리텔링 발표회는 향토해설사가 지녀야 할 진정한 태도가 무엇인지 보여주었다. 박제된 유물이나 문헌 속의 고정된 문구만큼 중요한 건 그것이 왜 하필 '임실 관촌'이라는 이 공간과 지형 속에 자리 잡게 되었는지를 꿰뚫어 보는 향토해설사의 인문학적 상상과 통찰이었다.우리가 서 있는 발밑의 지형과 옛길의 자취를 따라가다 보면 기록이 침묵하는 천오백 년 전 백제의 국경 요충지로서의 신흥사가 보이고, 주민들의 구술 속에서 가부장제를 버텨낸 여성들의 삶과 마을 공동체의 온기가 살아났다.향토 역사와 문화의 공백을 채우고 온기를 불어넣는 것은 향토와 현장을 사랑하는 향토해설사들의 상상력과 생생한 삶의 스토리텔링이었다. 이번 향토해설사 양성 과정을 통해 임실의 예비 문화해설사들이 써 내려갈 향토의 살아있는 역사 시나리오가 기다려졌다.