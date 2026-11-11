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인천경기

26.11.11 16:37최종 업데이트 26.11.11 16:37

이천 증포 체육공원 14일부터 임시 개방…487억 원 투입

7만4천㎡ 부지에 축구장·테니스장 등 조성…주차장 234면 확보

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이천시는 지난 10일 증포동 294번지 일원에서 증포 체육공원 조성사업 준공식을 개최했다고 11일 밝혔다.
이천시는 지난 10일 증포동 294번지 일원에서 증포 체육공원 조성사업 준공식을 개최했다고 11일 밝혔다. ⓒ 이천시

경기 이천시가 총사업비 487억 원을 투입해 조성한 증포 체육공원이 오는 14일부터 임시 운영에 들어간다.

이천시는 지난 10일 증포동 294번지 일원에서 증포 체육공원 조성사업 준공식을 개최했다고 11일 밝혔다.

증포 체육공원은 약 7만4천㎡ 규모로 조성됐으며, 도시계획도로 523m를 포함해 총 487억 원이 투입됐다.

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공원에는 축구장과 풋살·그라운드골프 겸용 다목적구장, 농구장, 족구장 3면, 배드민턴장 2면, 테니스장 5면 등 다양한 생활체육시설이 마련됐다.

어린이놀이터와 인라인스케이트장, 바닥분수대, 잔디광장, 힐링숲, 산책로 등 가족 단위 방문객을 위한 휴식시설도 갖췄다.

주차장은 남측 87면, 북측 147면 등 총 234면을 확보했다. 증포 체육공원 조성사업은 2020년 11월 추진을 시작해 2023년 4월 도시계획시설 결정과 지형도면 고시, 2024년 2월 실시계획인가를 거쳤다.

이어 2025년 3월 토지보상을 마치고 같은 해 9월 공사에 착수해 올해 11월 준공했다.

시는 시민들이 시설을 조기에 이용할 수 있도록 오는 14일부터 임시 운영을 시작하고, 2027년 1월부터 이천시시설관리공단을 통해 정식 운영할 계획이다.

특히 특정 지역이나 단체에 이용을 제한하지 않고 이천시민 누구나 이용할 수 있는 공공체육시설로 운영할 방침이다.

성수석 이천시장은 "증포 체육공원 조성을 통해 시민들이 일상에서 다양한 생활체육을 즐기고 건강한 여가생활을 누릴 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 체육활동은 물론 가족 단위 여가와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 시설 관리와 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

#이천시

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