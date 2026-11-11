광주시 역사문화둘레길, 조계종과 협의... 공식 소통 창구 제안

큰사진보기 ▲광주시는 지난 10월 13일 대한불교조계종 총무원을 방문해 사회부장 진경 스님과 광주불교사암연합회 관계자들을 만나 역사문화둘레길 조성 방향을 설명하고 의견을 청취했다고 11일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시가 역사문화둘레길 조성사업과 관련해 불교계와 협의를 진행한 가운데, 불교계가 종교적 중립성을 전제로 사업에 협조할 수 있다는 입장을 밝혔다.광주시는 지난 10월 13일 대한불교조계종 총무원을 방문해 사회부장 진경 스님과 광주불교사암연합회 관계자들을 만나 역사문화둘레길 조성 방향을 설명하고 의견을 청취했다고 11일 밝혔다.면담에는 광주불교사암연합회 회장 무진 스님과 부회장 범진 스님, 사무총장 도운 스님, 장경사 수찬 스님 등이 참석했다. 광주시에서는 김혜경 교육문화체육국장 등 관계 공무원들이 함께했다.시에 따르면 진경 스님은 역사문화둘레길이 특정 종교에 편향되지 않고 추진된다면 사업에 반대하지 않으며 협조할 수 있다는 입장을 밝혔다.또 사업 추진 과정에서 불교계와 지속적으로 의견을 교환할 수 있도록 협의체 등 공식 소통 창구를 마련하고, 관계기관 간 협의사항이 실제 이행될 수 있는 제도적 협력체계를 구축할 필요가 있다고 제안했다.광주시는 역사문화둘레길을 지역 곳곳에 분포한 역사·문화·자연자원을 연결하는 도보관광 기반으로 조성할 계획이다.특히 남한산성이 지닌 역사문화적 가치를 균형 있게 반영하고, 특정 종교에 국한되지 않는 시민 공동의 역사문화공간으로 조성하겠다는 방침이다.시는 앞으로 지역 불교계를 비롯한 다양한 관계자의 의견을 수렴하고 사업 추진 과정에서 소통을 이어갈 계획이다.시 관계자는 "광주역사문화둘레길은 특정 종교를 위한 공간이 아니라 광주가 가진 다양한 역사문화자원을 시민 모두가 함께 누릴 수 있도록 조성하는 길"이라며 "앞으로도 종교적 중립성을 확고히 유지하면서 지역 불교계를 비롯한 다양한 관계자들의 의견을 충분히 듣고, 상호 신뢰를 바탕으로 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.