"홍성군 3년간 수의계약 2703억... 쏠림 막고 전 과정 점검 필요"

큰사진보기 ▲11일, 홍성군의회 권영식 의원이 박정주 홍성군수를 대상으로 군정질문을 하고 있다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

최근 3년간 홍성군 수의계약 규모가 2703억 원에 달했다. 전체 계약금액의 47.3%다. 같은 업체와 연간 5회 이상 체결한 수의계약도 4104건, 785억 원으로 수의계약 금액의 약 29%를 차지했다.이 수치가 곧바로 부당한 계약을 뜻하는 것은 아니다. 그러나 누가, 어떤 이유로 계약을 따냈는지 군민이 확인할 수 있어야 한다는 문제 제기가 군정질문에서 나왔다.11일 권영식 의원은 박정주 군수를 대상으로 한 군정질문에서 수의계약의 핵심은 허용 여부가 아니라 "어떻게 운영되고 관리되는가"라며 계약상대자 선정의 객관성과 반복·편중 계약 관리 기준을 요구했다.권 의원은 '홍성군 수의계약 운영 및 관리에 관한 조례안'을 발의하고, 시행 전 실무 기준을 마련해야 한다고 강조했다.계약 전 어떤 자료를 검토할지, 사업부서와 계약부서가 어떤 역할을 맡을지, 반복 계약을 어떤 기준으로 점검할지 구체화해야 한다는 것이다.사업을 부당하게 나눠 수의계약을 하는 사례를 사전에 걸러낼 장치도 주문했다.특히 출자·출연기관의 계약 운영을 강하게 지적했다.권 의원은 홍주문화관광재단 등을 둘러싸고 분할계약과 특정 업체 계약 집중 문제가 제기돼 왔다며, 개선 약속을 넘어 실제 점검 결과와 조치를 공개해야 한다고 촉구했다.군이 기관에 대한 관리·감독 책임을 다했는지도 되짚어야 한다고 밝혔다.박정주 군수는 계약 행정의 기본 원칙으로 '공정·투명·상생'을 제시하고, 업체별 계약 건수와 누적 금액, 수의계약 비율을 정기적으로 분석하겠다고 답했다.특정 업체로 계약이 쏠리는 징후가 확인되면 정밀 점검하고, 사업 계획부터 계약 의뢰까지 살펴 분할계약을 예방하겠다는 계획이다.부적정 업체에 대한 현장 점검과 등록 요건 검증도 강화하겠다고 밝혔다.출자·출연기관에는 계약방법과 계약상대자 선정, 예산집행, 증빙서류, 계약 이행을 점검하고, 기관 공통 계약관리 가이드라인을 마련할 방침이다.점검에서 확인된 미흡 사항은 개선계획 수립과 이행 확인으로 이어가겠다고 했다.