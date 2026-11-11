남양주시, 홍유릉·궁집 관광 활성화 추진

큰사진보기 ▲남양주시는 지난 10일 남양주 홍유릉에서 최현덕 시장과 최민희 국회의원(더불어민주당·남양주갑), 허민 국가유산청장 등이 참석한 가운데 정책 간담회를 열고 국가유산 보존과 관광자원 활용 방안을 논의했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 홍유릉과 궁집 등 지역 국가유산을 활용한 관광 활성화 방안을 마련하기 위해 국가유산청과 협력에 나섰다.남양주시는 지난 10일 남양주 홍유릉에서 최현덕 시장과 최민희 국회의원(더불어민주당·남양주갑), 허민 국가유산청장 등이 참석한 가운데 정책 간담회를 열고 국가유산 보존과 관광자원 활용 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 간담회는 지역 국가유산의 역사적 가치를 보존하면서 관광자원으로 활용하고, 인근 상권과 연계할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.우선 시는 국가유산청이 홍유릉 일대에 추진 중인 '궁능조경자원센터' 조성사업이 원활하게 진행될 수 있도록 도시관리계획 등 관련 행정절차에 적극 협조하기로 했다.이와 함께 홍유릉과 인근 이석영광장, 금곡동 상권을 연결하는 보행 동선 개선 필요성을 제시했다.국가유산을 방문한 관광객들이 주변 상권까지 이동할 수 있도록 접근성을 높이고, 지역경제 활성화와 연계하겠다는 취지다.사릉과 홍유릉 등 조선왕실유산을 주변 역사문화자원과 연결하는 탐방코스 및 관광콘텐츠 개발 방안도 논의됐다.시는 이를 통해 지역에 분산된 역사문화자원을 하나의 관광 동선으로 연결하는 역사문화벨트 구축 가능성을 검토할 계획이다.남양주 궁집에 대해서는 시민과 관광객이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 야간 경관조명 설치 등 관광 편의시설 확충 필요성을 제안했다.다만 보행환경 개선과 관광콘텐츠 개발, 궁집 경관조명 설치 등은 이번 간담회에서 제안·논의된 사항으로, 구체적인 사업비와 추진 일정은 아직 제시되지 않았다.시는 앞으로 국가유산의 보존과 활용 원칙을 고려하면서 관계기관과 협의를 이어갈 방침이다.최현덕 남양주시장은 "남양주 홍유릉과 궁집은 지역의 역사와 문화를 간직한 소중한 국가유산"이라며 "이번 간담회를 통해 국가유산의 보존과 활용에 대한 다양한 의견을 나눈 만큼, 관계기관과 소통하며 시민과 관광객이 국가유산의 가치를 더욱 가까이 느낄 수 있는 방안을 모색하겠다"고 말했다.