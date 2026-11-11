대전시-민주당 대전시당, 내년 국비 확보 공조

큰사진보기 ▲대전시와 더불어민주당 대전시당은 11일 오전 국회의원회관에서 시정현안 간담회를 열고 2027년도 정부예산안의 국회 심의에 맞춰 지역 주요 사업의 국비 확보에 힘을 모으기로 했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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대전시와 더불어민주당 대전시당이 2027년도 정부예산안의 국회 심의에 맞춰 지역 주요 사업의 국비 확보에 나섰다. 대전시는 국가반도체 연구소 구축을 위한 연구용역비 5억 원과 온통대전 연계 생활경제 인공지능(AI) 플랫폼 구축비 50억 원 등을 국회 심의 과정에서 반영해 달라고 요청했다.대전시는 11일 오전 국회의원회관에서 민주당 대전시당과 시정현안 간담회를 열었다. 허태정 대전시장과 장종태 민주당 대전시당위원장, 지역 국회의원과 당 관계자 등 40여 명이 참석했다. 참석자들은 정부예산안에 충분히 반영되지 않은 사업을 중심으로 국비사업 13건과 지역현안 11건을 논의했다.대전시가 중점 건의한 예산에는 국립미술품 수장보존센터 건립비 23억 원, 도심융합특구 앵커시설 건축기획 용역비 5억 원, 외삼~유성복합터미널 간선급행버스체계(BRT) 연결도로 건설비 11억 원도 포함됐다. 충청권 광역철도 1단계 건설, 혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축, 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성, 공공어린이재활병원 운영지원 등도 국비 확보 대상에 올랐다.지역현안으로는 2차 공공기관 이전에 따른 대전 유치와 국제기구·다자개발은행·산학연이 참여하는 '글로벌 AI 허브' 유치를 위한 지원을 요청했다. 제5차 국가철도망 구축계획에 지역 노선을 반영하는 문제와 충청권 광역급행철도(CTX) 조속 착공, 국가정보자원관리원 대전 내 본원 재설립, 자운대 공간 재창조 사업, 나노반도체 국가산업단지 조성 등도 논의했다.허 시장은 "내년도 정부예산안에 대한 국회 심의가 본격적으로 시작된 만큼, 대전의 미래 성장과 시민들의 삶에 필요한 사업들이 충분한 예산을 확보할 수 있도록 힘을 모아야 할 때"라며 지역 국회의원들의 협조를 요청했다. 대전시도 관계 부처와 협의하고 사업별 국비 지원 근거를 보강하겠다고 밝혔다.장 위원장은 공공기관 이전과 국가반도체 연구소 구축, 국립미술품 수장보존센터 건립 등을 거론하며 "원팀 대전의 이름으로 국비확보와 핵심현안 해결의 확실한 성과를 이루겠다"고 말했다.허 시장은 간담회 뒤 권칠승 민주당 정책위의장과 국회 예산결산특별위원회 소속 박용갑·김교흥·황명선 의원을 차례로 만나 지역 사업의 예산 반영과 증액을 요청했다. 이어 진성준 국회 국방위원장에게는 자운대 사업을 정부 원안대로 추진하고 기존 시설을 존치해 달라는 지역 주민들의 뜻을 전달했다.