손현보 2심에서 형량 늘었다... 재판부, 종교 활동 아니라고 판단

큰사진보기 ▲공직선거법 위반 혐의로 기소된 손현보 부산 세계로교회 목사가 지난 1월 부산지법 1심 선고에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 받아 풀려나자 법원 밖에서 발언을 하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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지난 대통령선거와 부산시교육감 재선거에서 불법 선거운동을 한 혐의로 기소된 손현보 부산 세계로교회 목사가 항소심에서도 유죄를 선고받았다. 2심 재판부는 손 목사의 종교·표현의 자유 주장을 배척하고, 재범 위험성을 거론하며 오히려 1심보다 형량을 높였다.부산고법 형사2부(박운삼 부장판사)는 11일 지방교육자치에 관한 법률과 공직선거법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 손 목사 사건의 항소심 선고공판에서 원심을 파기하고 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다. 이는 지난 1월 1심이 선고한 징역 6개월에 집행유예 1년보다 무거워진 형량이다.손 목사는 사실오인과 법리오해, 양형부당을 이유로, 공소청은 형이 가볍다는 이유로 각각 항소했다. 이를 살펴본 재판부는 손 목사의 혐의 대부분을 유죄로 인정했다. 손 목사 측은 '선거관리위원회 표적 수사'와 '압수수색 절차의 위법성', '종교·표현의 자유 침해' 등을 주장했는데, 재판부는 이를 모두 물리쳤다.특히 설교나 예배 형식을 취했더라도 실질적인 내용이 선거운동이라면 공직선거법의 제한을 받아야 한다고 판단했다. 재판부는 종교 활동으로 봐야 한다는 손 목사 측 주장에 대해 "아전인수격 주장이라고 볼 수밖에 없다"라고 지적했다.그러면서 헌법상 정교분리 원칙을 강조했다. 정치와 종교가 각자의 역할을 존중하고 서로의 영역에 개입해서는 안 된다는 것이다. 이에 따라 손 목사 측이 제기한 위헌법률심판 제청 신청 역시 모두 기각했다.재판부는 2023년 유사한 선거법 위반으로 벌금 80만 원을 선고받은 전력과 선관위 경고, 경찰 수사에도 선거운동을 이어간 점 등을 양형의 불리한 정상으로 봤다. 박 부장판사는 "선거의 공정성을 해칠 위험이 크다"라며 "동종 범행으로 처벌받고도 위반 행위를 계속했고, 자기 행위의 정당성만을 주장하고 있어 재범 위험성도 높다"라고 지적했다.결과적으로 검사의 양형부당 주장을 받아들인 셈인데, 한 차례 선고기일을 연기했던 재판부는 실형 선고 여부까지 깊이 논의했다고 밝혔다. 박 부장판사는 판결 말미에 이 부분을 언급하며 최종적으로 징역형과 집행유예 기간을 모두 늘리는 결론을 내렸다고 말했다.앞서 손 목사는 2025년 4·2 부산시교육감 재선거와 6·3 대통령선거에서 교회 예배, 출정식 등에서 확성장치를 이용해 특정 후보의 당선과 낙선을 도모한 혐의를 받아왔다. 공소장을 보면 선거 당시 예배 등에서 "김석준 찍으면 되겠나, 우파 단일 후보를 찍어야 한다", "(이재명이 당선하면) 히틀러같은 정권이 될 수 있다", "청렴결백 자유민주주의, 김문수 파이팅" 등을 발언했다.한편 법정 밖으로 나온 손 목사는 "이재명이 하는 걸 보면 그 말 안 했으면 큰일 날 뻔했다. 자유는 싸워서 쟁취하는 것이기 때문에 어떤 기관이든 가리지 않고 할 말을 해야 된다"라고 주장하며 사실상 대법원 상고 의사를 내비쳤다.