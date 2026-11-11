오세훈 "장동혁 체제로 총선 어려워" vs. 장동혁 "자리 바꾸자"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것이다." - 오세훈 서울특별시장

"그러면 제가 서울시장을 하고 오세훈 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다." - 장동혁 국민의힘 대표

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큰사진보기 ▲장동혁 대표와 추경호 대구 시장국민의힘 장동혁 대표와 추경호 대구시장이 11일 국회에서 대구 예산정책협의회에 참석하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국힘 '조작징계' 폭로 관련 입장 밝히는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오세훈 서울시장과 장동혁 당 대표가 11일 정면으로 충돌했다.오 시장이 현 지도부 체제로는 수도권 총선에서 승리하기 어렵다며 비상대책위원회 전환 가능성을 언급하자, 장 대표는 '다른 정치적 의도'를 의심하며 불쾌감을 숨기지 않았다.최근 두 사람은 공개석상에서 자주 마주치며 서로 악수를 나누기도 하는 등 화기애애한 분위기가 연출 되기도 했다. 당권파 측에서 '전략적 제휴'를 언급하며, 지난 전국동시지방선거 당시 앙금을 털어야 한다는 이야기도 나왔다.하지만 오늘의 모습만 보자면, 국민의힘의 차기 총선 전략과 지도 체제를 둘러싸고 이른바 '오장 연대' 가능성은 다시 멀어지고 있다.시발점이 된 것은 11일 공개된 <중앙일보>의 오세훈 서울시장 인터뷰였다. 지난 9일 진행된 인터뷰에서 오 시장은 '조기 비대위 체제로 2028년 총선을 준비하자는 시각이 있다'는 질문에 "분명한 것은 장동혁 체제로 총선을 치르면 아마 수도권 선거는 굉장히 어려울 것"이라고 답했다.이어 "비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"라며 "비대위라는 과도기를 거치든 아니든 수도권 정서에 부합하는, 말하자면 유권자들이 우리 당에서 새로운 희망을 볼 수 있는 상태로 선거를 치러야 한다는 것은 분명하다"라고 강조했다. 반드시 비대위 체제로 전환해야 한다고 단정한 것은 아니지만, 현재 장동혁 지도부 체제로는 수도권 민심을 얻기 어렵다는 뜻을 분명히 한 것이다.오 시장은 최근 장 대표와의 잦은 만남을 두고 정치적 노선이 가까워진 것 아니냐는 해석에도 선을 그었다. 그는 "그런 거는 전혀 없다"라며 "장 대표 노선과 가까워지는 워딩 조차 한 일이 없는데 왜 그런 해석이 나오는지 이해하기 어렵다"라고 반문했다. 12·3 비상계엄에 대한 국민의힘의 사과 문제를 두고도 "사과를 망설일 게 있나. 매년 그날 되면 반성문을 써야지"라고 강조했다.그는 이날 오후 페이스북에서도 같은 입장을 재확인했다. 그는 "현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분들이 깊은 우려를 갖고 있다"라며 "최근 정당 지지율이 상승했다는 결과도 있지만, 이재명 정부와 민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다"라고 지적했다.이어 "중도·수도권·청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다"라며 "수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 두어서는 안 된다"라고 강조했다. 특히 "전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그중 하나"라며 지도 체제 개편 가능성을 재차 거론했다.장 대표는 즉각 반발했다. 장 대표는 이날 오전 열린 'TV조선 글로벌리더스포럼'에서 기자들과 만나 오 시장의 발언에 대해 "지금의 여러 여론조사 지표가 그런 주장과는 다른 방향, 오히려 정반대의 방향을 가리키고 있다"라며 "굳이 그런 주장에 답을 해야 되는지 모르겠다"라고 불편한 심경을 드러냈다.이어 "지금 지도부 체제로 총선을 치를 수 없다든지, 비대위 체제로 전환이 필요하다는 것은 진짜 총선에서 승리하고 싶어서가 아니라, 국민의힘을 위해서가 아니라 다른 정치적 의도가 있다고밖에 해석될 수 없을 것"이라고 비판했다.특히 "계속 그런 주장을 한다면 결국 지금 지도부가 물러나고 새로운 지도부가 들어서기를 원하는 일종의 희망 사항을 반영한 게 아닌가 싶다"라며 오 시장이 지도부 교체를 바라는 것 아니냐는 의혹까지 제기했다.오히려 서울시정을 문제 삼았다. 장 대표는 "지금 서울 시민들이 부동산, 여러 가지 민생으로 고통 받고 있는 게 걱정되는데 오세훈 시장께서 우리 당내 문제에 대해 많은 관심을 가지고 계신 것 같다"라며 "그러면 제가 서울시장을 하고 오세훈 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"라고 꼬집었다.장 대표는 "지금 가장 중요한 것은 이재명 탈옥법과 미래대응기금"이라며 "저희가 대여 투쟁에 집중해야 할 때"라고 강조했다. 오 시장과 당 지도부가 각자 맡은 역할에 충실 하는 것이 총선 승리로 가는 길이라는 주장도 덧붙였다.그는 같은 날 오후 국회 당대표실 앞에서 기자들과 만나 해당 발언의 취지를 재차 해설했다. "지금 서울 시민들의 삶, 부동산 여러 문제로 걱정을 많이 하고 있는데 그런 문제를 제쳐두고 당내 문제를 많이 언급하고, 당이 나아가야 할 방향에 대해 말씀하실 거라면 제가 서울시장을 할 테니 서울시장께서 당 대표를 하시라는 취지"라고 비꼬았다.또한 오 시장의 주장에 대해 "최근 여론조사가 보여주는 객관적인 데이터와는 전혀 맞지 않는 방향"이라며 "총선에서 승리하기 위해서라기보다는 다른 정치적 의도에서 비롯될 수밖에 없다"라고 거듭 비판했다. 그러면서 당 지도부와 원내 지도부, 당 소속 광역 단체장들이 각자의 역할에 충실하면서 필요할 때 소통하는 것이 바람직하다고 역설했다.장 대표의 반발에 한동훈 무소속 의원도 가세했다. 한 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자들과 만난 자리에서 오 시장의 인터뷰와 관련한 질문이 나오자 "민주당을 이기기 위해서는 두 가지가 필요하다"라며 '변화'와 '통합'을 강조했다.한 의원은 "지금의 장동혁 당권파 체제로는 지금은 어떻게 이길 것 같은 느낌이 들지만 민주당을 뭉치게 할 것"이라며 "민주당을 절대 이길 수 없다. 이기기 위해서는 변화가 필요하다"라고 주장했다.이어 "이기기 위해서는 통합이 필요하다"라며 "싸울 수 있는 전력이 뭉쳐서 대의를 바라보고 민주당의 공화정 폭거를 막기 위해 싸워야 한다"라고 날을 세웠다. 장 대표가 오 시장의 발언에 불쾌감을 드러낸 것에 대해서도 "장동혁 대표는 변화와 통합을 자기 개인의 이익을 위해 막고 있다"라며 "오세훈 시장도 그런 의미에서 저와 생각을 같이하는 것 아니겠나"라고도 반문했다.다만, 한 의원의 복귀 문제를 둘러싸고는 오 시장과 한 의원 사이 온도 차이도 다시 확인됐다. 오 시장은 <중앙일보> 인터뷰에서 한 의원의 복당과 관련해 "무슨 일이든 본인 노력이 60% 이상 돼야 하고, 주변에서 도와주는 게 한 40% 정도 되는 것"이라며 "본인이 좀 더 노력하라는 취지"라고 설명했다. 이어 "순서 내지는 모양을 갖춰 가면서 당내 구성원 다수가 동의할 분위기가 먼저 성숙이 돼야 한다"라며 "불쑥불쑥 의견을 내는 것보다 신중하게 해야 한다"라고 강조했다.SNS 글에서도 그는 한 의원의 복당이 "총선 승리를 위해 반드시 필요하다"라고 전제하면서도 "복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 되어서는 안 된다. 당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성되어야 한다"라고 단서를 달았다. 한 의원에게도 "스스로 선결해야 할 몫이 있다"라고 주문했다.