벧엘의집 새 보금자리 위해 하덕규가 노래한다

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큰사진보기 ▲2026년 벧엘의집 후원 콘서트 포스터. ⓒ 벧엘의집 관련사진보기

대전에서 노숙인과 쪽방 주민의 자립을 지원해 온 벧엘의집이 새 보금자리 마련을 위한 후원콘서트를 연다. '시인과촌장'의 하덕규 목사가 재능기부로 무대에 올라 '가시나무'를 비롯한 노래와 이야기를 들려준다.벧엘의집은 오는 12일 오후 7시 대전 서구 하늘문교회 콘서트홀(계룡로264번길 2)에서 '가시나무, 희망을 노래하다'를 주제로 후원콘서트를 개최한다. 기독교대한감리회 남부연회가 주최하고 벧엘의집 후원회가 주관한다.이번 공연은 이전을 준비하는 벧엘의집이 새 공간을 마련하는 데 필요한 기금을 모으기 위해 기획됐다. 벧엘의집은 1999년부터 노숙인과 쪽방 주민을 지원해 왔다. 노숙인 생활·자활시설인 울안공동체와 무료진료소인 희망진료센터, 쪽방 주민에게 복지서비스를 제공하는 쪽방상담소를 운영하고 있다.행사에 앞서 오후 6시부터 하늘문교회 1층 로비에서 다과회와 축하영상 상영이 진행된다. 오후 7시 기념식에서는 벧엘의집의 활동을 담은 사업보고 영상을 상영하고, 후원에 함께해 온 ㈜엔지노믹스 서연수 대표에게 감사패와 공로패를 전달한다. 하 목사의 공연은 오후 7시 30분부터 8시 20분까지 이어진다.원용철 벧엘의집 담당목사는 "지난 27년간 벧엘의집이 걸어온 길에는 언제나 지역사회의 따뜻한 동행과 후원자들의 사랑이 함께했다"며 "이번 후원콘서트가 음악을 통해 서로의 아픔을 위로하고 희망을 나누는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.이어 "새로운 공간 마련은 단순히 시설을 옮기는 일이 아니라 노숙인과 쪽방생활인들이 보다 안전하고 존엄한 삶을 살아갈 수 있는 새로운 터전을 준비하는 일"이라며 지역사회의 관심과 후원을 부탁했다.