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26.11.11 16:30최종 업데이트 26.11.11 16:30

용인시, 중소기업 해외 판로 지원... 수출 상담 143건

자체 수출 홍보 브랜드 '요고' 활용, 화장품·식품기업 20개 홍보... 대한민국 우수상품 전시회서 부스 운영

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경기 용인시는 자체 수출 홍보 브랜드인 ‘요고(YOGO-Yongin Go Global)’를 활용해 지역 중소기업 20개사의 제품을 홍보하고, 오프라인 전시·수출 상담까지 연계해 국내외 판로 개척을 지원했다고 11일 밝혔다.
경기 용인시는 자체 수출 홍보 브랜드인 ‘요고(YOGO-Yongin Go Global)’를 활용해 지역 중소기업 20개사의 제품을 홍보하고, 오프라인 전시·수출 상담까지 연계해 국내외 판로 개척을 지원했다고 11일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 자체 수출 홍보 브랜드인 '요고(YOGO-Yongin Go Global)'를 활용해 지역 중소기업 20개사의 제품을 홍보하고, 오프라인 전시·수출 상담까지 연계해 국내외 판로 개척을 지원했다고 11일 밝혔다.

시는 지역 화장품기업 10개사와 식품기업 10개사 등 총 20개사의 제품으로 '요고(YOGO) 꾸러미'를 구성하고, 유명인(인플루언서)을 활용한 입소문 마케팅을 진행했다.

온라인 홍보에는 용인특례시 홍보대사 2명과 유명인 43명 등 총 45명이 참여했으며, 유튜브·블로그 등 다양한 사회관계망(SNS)을 통해 약 30만 회의 콘텐츠 노출을 기록하며 적은 예산으로 높은 홍보 성과를 거뒀다.

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또한 시는 이러한 온라인 홍보를 오프라인 전시·상담으로 확장하고자 10월 29일부터 31일까지 일산 킨텍스에서 열린 '제29회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2026)'에서 '요고(YOGO)' 홍보부스를 운영했다.

홍보부스에는 20개 기업이 참여해 제품 전시와 사회관계망(SNS) 참여 이벤트 등을 진행했다. 행사 기간 약 400명이 부스를 방문했으며, 수출 길잡이(멘토)가 국내외 구매자와 총 23건의 상담을 진행했다.

시는 같은 전시회에서 식품·화장품·생활용품 분야 지역 중소기업 13개사로 구성된 용인특례시 단체관도 운영해 국내외 구매자를 대상으로 총 143건, 약 1395만 달러(188억 원) 규모의 수출상담을 했다.

시 관계자는 "앞으로도 '요고(YOGO)' 브랜드를 중심으로 온라인 홍보와 전시회 참가, 국내외 구매자 상담 등 다양한 지원사업을 연계해 지역 기업의 해외시장 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

#용인시

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