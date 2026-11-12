겨울엔 잎이 떨어지면 했는데, 가을엔 떨어질까 아쉬워

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큰사진보기 ▲대왕참나무 잎잎 모양에서 이름을 가져왔다는 이야기도 있다. 잎에서 임금 왕(王)을 찾아볼까요? ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲대왕참나무햇살에 속이 비치는 단풍, 고운 빛깔의 비결까지 들킬라. ⓒ 신극채 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대왕참나무출근길에 지각할 궁리 중 ⓒ 신극채 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

우리 동네에는 대왕참나무가 가로수로 많이 심어져 있다. 처음 이름을 알게 된 것은 겨울 산책길에서였다. 나무에 '대왕참나무'라는 낯선 이름표가 붙어 있었다. 찾아보니, 1980년대에 관상용으로 북아메리카에서 들어온 나무였다. 우리나라에도 자생하는 참나무가 많은데 어떤 면에서 으뜸이기에 '대왕'일까. 이름부터 썩 마음에 들지 않았다.겨울을 보내는 모습도 내 눈에 차지 않기는 마찬가지였다. 겨울에도 마른 잎을 달고 있었다. 잎은 갈색으로 말라 비틀어지고, 풍성하게 남아 있는 것도 아니고 듬성듬성 매달려 있었다. 그 잎들이 거추장스럽게 보였다. 잎을 모두 떨군 나무를 두고 앙상하다고들 하지만, 내게는 그 모습이 한결 깔끔하다. 봄부터 쉼 없이 일한 잎들을 다 내려놓고 한숨 돌리는 듯 보이기 때문이다.바람이 불면 대왕참나무의 마른 잎들이 서걱거린다. 내 귀에는 추위를 견디지 못해 내는 아우성처럼 들린다. 잎을 떨군 나무들은 작은 바람에는 잠잠하다 바람이 거세져야 가지에서 윙윙 소리를 냈다. 바람이 제 몸을 지나가도록 두며 겨울을 보내는 그 나무들이 더 의연해 보인다. 대왕참나무는 처음 만나는 순간부터 낮은 점수를 받은 셈이었다.그런 대왕참나무가 이번 가을엔 달리 보였다. 겨울에는 마른 잎만 눈에 들어오더니, 가을엔 붉게 물든 잎 앞에서 걸음을 멈추게 되었다. 한 나무에서도 붉은 정도를 달리해 다양한 빛깔로 물들었다. 햇빛이 비치는 방향에 따라 달라졌고, 옆에서 볼 때와 가지 아래에서 올려다볼 때의 느낌은 또 달랐다.산책길에서도 출근길에서도 자꾸 눈에 들어왔다. 한번 눈에 들어오자 여기저기서 보였다. 매일 다니던 길인데 이렇게 많았나 싶었다. 새로 심어진 것도 아닌데 관심을 두자, 거리의 풍경까지 달라 보였다.잎을 보다가 나무 전체의 모습도 살폈다. 줄기는 곧게 뻗었고, 아래쪽 가지는 길고 위로 갈수록 짧아져 전체적으로 삼각형을 이루었다. 나무 모양도 제법 단정했다. 지난겨울에 못마땅했던 나무를 두고 가을에는 단정하다니, 내 마음이 우스웠다.참나무이니 도토리가 달릴 텐데 어떤 모양일까. 봄에는 어떤 잎을 내고 여름에는 어떤 그늘을 만들까. 다른 계절의 모습이 궁금해졌다.처음 식물에 관심을 갖기 시작할 때는 이름을 익히는 데 열심이었다. 사람도 이름을 부르며 가까워지듯 식물과의 인연도 그렇게 시작한다고 생각했다. 그러다 아내가 깽깽이풀의 이름이 붙여진 이유를 궁금해했다. 깽깽이(깨금발)로 뛴 것처럼 띄엄띄엄 자라서 붙여진 이름이라는 그럴듯한 설명과 씨앗이 개미를 통해 퍼진다는 사실까지 알게 되었다.그 후부터 이름을 아는 데 그치지 않고 그런 이름이 붙여진 이유도 살펴보았다. 사실 식물 이름은 생태적 특성을 반영하거나 생김새나 쓰임새를 가져와 붙이는 경우가 많다. 그러니 식물 이름을 통해 그 식물이 살아가는 모습까지 알게 되었다.한때는 귀하고 예쁜 꽃을 찾아 먼 곳까지 다녔다. 보기 어렵다는 식물일수록 만나고 싶었고 숨어 사는 식물을 마주하려고 안달 났다. 그러던 참에 그림책 <마지막 거인>을 읽었다. "침묵을 지킬 수는 없었니?"라는 거인의 물음에 마음이 내려앉았다. 사는 곳이 알려지면서 비극을 맞은 거인들의 이야기가 발길을 잡았다. 만나고 싶은 마음만 앞세웠던 지난날을 돌아보았다.대신 당시 농사를 짓던 작은 주말 텃밭으로 눈을 돌렸다. 먹을 것을 얻으려고 심은 작물에서 핀 꽃이 새로웠다. 늘 보던 감자꽃과 고추꽃은 아름다웠고, 꽃을 보기 위해 상추와 쑥갓을 뽑아내지 않고 기다렸다. 열대지방이 고향인 토란이 꽃을 피우는 순간도 맞았고, 땅콩이 꽃을 땅 위에 피고 열매를 땅속에 맺는 과정도 살폈다. 텃밭 옆에는 배와 복숭아 농장도 있어서 과실나무를 가까이에서 볼 수도 있었다.냉이와 쇠비름 같은 풀들도 밭에서 터를 잡고 꽃을 피웠다. 장마가 지나고 더위가 몰려오면 바랭이를 앞세워 온갖 풀들이 밭을 덮쳤다. 멀리 가지 않아도 눈앞에 항상 식물이 있고 꽃이 피었다. 뽑아야 할 풀이던 것들의 삶도 궁금해졌다. 이런 이야기를 글로 써서 글쓰기 플랫폼 브런치에 올리기도 했다.올해 3월부터 오마이뉴스에 주변에서 본 동식물 기사를 보내기 시작했다. 혼자 보고 느낀 것에서 한 걸음 더 나아가 편집자와 독자의 공감을 얻을 이야기를 고민하게 되었다. 이 꽃이 예쁘다는 감상만으로는 아쉬웠다. 조금 더 오래 지켜보고 싶어졌다.같은 식물을 여러 번 찾아가게 되었다. 새싹이 돋거나 꽃이 핀 날 찾아가 사진을 찍고 다른 날 다시 갔다. 대추나무나 밤나무에서 꽃이 지고 열매가 영글어가는 과정을, 계절이 바뀌면서 질경이가 자라고 볏논이 어떻게 달라졌는지를 살폈다. 한 번 방문으로는 지나쳤거나 달라진 모습을 다음 방문에서 발견하곤 했다.식물에 깃들어 사는 곤충과 새들도 가까이 보게 되었다. 그곳에는 또 다른 세상이 있었다. 꿀을 찾아 곤충들이 날아들었고, 곤충을 노리는 거미 같은 포식자가 도사렸다. 무당벌레 애벌레가 진딧물을 잡아먹고 자라기를 응원하고 또 거미줄에 걸린 나비가 빠져나오기를 바랐다. <동물의 왕국>에서 사냥 장면을 볼 때처럼 내 마음은 이쪽저쪽으로 기울었다.그렇게 식물을 보는 눈이 넓어졌다고 생각했다. 그런데 대왕참나무 앞에서는 여전히 내 취향대로 나무를 가려 보고 있었다. 갈색 잎은 거추장스럽고 붉게 물든 잎은 아름다웠다.단풍을 좋아하는 마음이야 같겠지만, 겨울에 남은 잎을 보는 마음은 사람마다 다를 것이다. 내가 아우성처럼 듣던 소리를 누군가는 겨울 산책의 운치로 느낄 수도 있다.대왕참나무를 비롯해 참나뭇과 식물은 겨울에도 잎을 달고 있다. 가지와 잎자루가 연결된 지점에 떨켜가 발달되지 않은 탓이다. 하지만 나는 아직 그 까닭을 제대로 알지 못한다. 어떤 이점이 있는지도 모른다. 나무의 상황을 알지도 못하면서 보기 좋고 싫음을 따졌다.단풍이 아름답다는 마음은 여전하다. 그렇다고 겨울의 마른 잎까지 좋아할 것 같지 않다. 그래도 이번 겨울에는 서걱거리는 소리를 들으면 가지를 올려다볼 것 같다. 잎이 바람에 어떻게 흔들리는지, 겨울이 깊어지면 얼마나 떨어지는지, 겨울눈은 어디에 붙어서 바람을 견디는지 살펴보고 싶다. 봄에는 새잎이 언제 돋는지 지켜보고, 여름에는 나무 아래에서 그늘을 느껴보고 싶다.늘 걷던 길의 나무인데도 모르는 모습이 많았다.