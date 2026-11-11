"기자들 하이에나들이라 생각?"... 최민희 "잘못된 표현"

큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 의원이 11일 국회 소통관에서 기자들에 대한 표현 관련 입장 발표 기자회견을 하며 고개 숙여 인사하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최민희 더불어민주당 의원이 11일 국회 소통관에서 기자들에 대한 표현 관련 입장 발표 기자회견을 마치고 기자들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

더불어민주당 수석최고위원인 최민희 의원(경기 남양주갑)이 국회 사진·영상기자들을 "하이에나 떼들"이라고 비하한 데 대해 11일 공식 사과했다.페이스북에 사과문을 올렸지만 논란이 가라앉지 않자, 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 고개를 숙인 것.최 의원은 "저의 부적절한 표현으로 상처를 입으신 기자들에게 사과를 드린다"라며 "오늘 문제 제기를 받은 다음 다시 돌아보니 과한 표현이었고, 적절하지 못했음을 인정한다"라고 말했다.그는 "지난 5일 제 지지자들과 지인, 친구들로 구성된 카카오톡 폐쇄 비공개 대화방에서 사진·영상 기자님들에 대해 부적절하게 표현한 바 있다"라며 "민주당 의원총회를 취재하던 사진·영상 기자 분들의 모습을 보고 순간 든 느낌을 제가 찍은 사진과 함께 올린 것"이라고 설명했다.최 의원은 "신천지 3자 비밀연합 의혹 제기를 두고 당내 갈등이 수습되지 않고, 특히 일부 언론에서 정당한 문제 제기조차 갈등과 분열로 치부하는 것에 대한 답답함이 있던 차에 가까운 분들에게 순간의 느낌을 토로한 표현이었다"라고 덧붙였다.그는 '해당 대화방을 의원실에서 관리하느냐'는 취재진의 질문에 "저를 지지하는 분들이 모인 방이라 관리라는 게 불가능하다"라며 "각자 자유롭게 의견을 제시해 매우 활발하게 토론이 이뤄진다"라고 답했다. 이어 "(대화방에) 좀 더 언어를 순화하고 다 같이 조심하자고 (당부했다)"라고 전했다.'아직도 기자들을 하이에나라고 생각하느냐'는 질문에는 "잘못된 표현"이라고 말했다. 또한 사진·영상기자들을 직접 만나 사과할 의향이 있느냐고 묻자 "(사진·영상협회장님들께) 만남을 요청 드렸다"라고 했다. 지금 바로 국회 사진·기자실을 찾아가 사과할 생각은 없느냐는 물음엔 "협회장님께 연락을 드렸기 때문에 그 절차에 맞게 하는 게 좋을 것 같다"라고 했다.앞서 최 의원은 지난 5일 지역구인 당원과 지지자 등이 참여하는 카카오톡 단체대화방에 민주당 의원총회를 취재 중인 사진·영상기자들의 사진을 올리며 "하이에나 떼들"이라고 남겼다. 그는 "국회 출입 언론사 기자들"이라며 "어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다"고 덧붙였다. 해당 대화 캡처본은 11일 오전부터 외부에 공유되기 시작했다.발언이 알려지자 사진·영상기자들은 즉각 반발했다. 한국사진기자협회와 한국영상기자협회는 이날 오전 국회에 모여 각 단체의 규탄 성명을 낭독했다. 이들은 정당한 취재 활동을 정치적 이간질로 몰고 기자들을 동물에 빗대 조롱한 것은 언론인에 대한 "명백한 모욕"이라고 규정했다.사진·영상 기자들은 최 의원에게 발언 철회와 공개 사과, 민주당 차원의 진상 조사와 엄중 조치 및 사과 등을 요구했다. 책임 있는 해명과 재발 방지 약속이 없으면 명예훼손 및 모욕에 대한 법적 대응을 검토하겠다고도 밝혔다.