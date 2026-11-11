'조작 징계' 폭로에 한동훈 "숙청 실체 드러났다"

큰사진보기 ▲국힘 '조작징계' 폭로 관련 입장 밝히는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"윤리위원회를 동원한 한동훈 제명이 정치적 '숙청'이었다는 실체가 드러났다!"

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큰사진보기 ▲국힘 '조작징계' 폭로 관련 입장 밝히는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 11일 국회 소통관에서 국민의힘 소속 당시 자신의 제명이 조작됐다는 현직 당 윤리위원의 폭로와 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 대표 사퇴 촉구하는 진종오 의원국민의힘 진종오 의원이 11일 국회 소통관에서 이날 황경성 윤리위원의 '조작 징계' 주장과 관련해 장동혁 대표의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲답변하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 11일 국회 당 대표실 앞에서 현안 관련 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한동훈 무소속 국회의원이 11일 장동혁 국민의힘 대표를 정조준해 목소리를 높였다. 국민의힘 중앙윤리위원회 내부에서 한 의원 제명부터 진종오 의원 징계까지 '조작 징계'였다는 폭로가 나오자, 장 대표에게 그 책임을 추궁하고 나선 것이다.한 의원은 "저를 제명하는 데 직접 참여한 윤리위원 본인이 조작 징계를 했다고 양심선언했고, 피해자인 제게 공개 사과했다"라며, 장 대표에게 "지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라"라고 요구했다. 징계 당사자인 진 의원도 장 대표의 즉각 사퇴를 촉구했다.장 대표는 의혹의 핵심이 된 윤리위원장과의 오찬 사실은 인정했지만, 징계 결과에 대해서는 한 치도 물러서지 않았다.발단은 황경성 국민의힘 중앙윤리위원이 이날 배포한 입장문이었다. 황 위원은 "최근에서야 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 조작 징계 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확인하게 됐다"라며 "조작 징계에 참여한 당사자로서 진심으로 사과한다"라고 밝혔다. 현직 윤리위원이 자신이 관여한 징계에 문제가 있었다고 주장한 것이다.황 위원은 지난 10월 27일 당무감사실이 '지도부의 뜻'이라며 사직서를 보내와 날인해 달라고 요구했다고 주장했다. 그는 이유를 물었더니 "당무감사위와 윤리위의 일괄 사표를 받고 새로운 윤리위원회를 구성하려 한다"라는 답을 들었고, 이튿날까지 제출해 달라는 요구를 받았다고 전했다. 그는 임기가 두 달 가량 남았다며 사퇴를 거부했다.황 위원은 지난 7월 윤민우 윤리위원장 등의 해임을 요구했을 때 장 대표가 '윤리위는 독립기구라 개입할 수 없다'고 했던 점을 거론했다. 그러면서 "윤리위는 겉으로는 독립기구, 실제로는 장동혁 대표의 소유물이었던 것"이라고 비판했다.특히 장 대표가 7월 8일 윤 위원장과 오찬을 하면서 진종오 의원을 '시범 케이스'로 삼아 하반기 징계를 강행하도록 했다고 주장했다. 장 대표가 지방선거 패배 이후 제기된 대표 사퇴론을 잠재우기 위해 징계 국면을 조성했으며, 이제는 이 과정이 드러날까 우려해 윤리위원들을 교체하려 한다는 의혹도 제기했다.황 위원은 7월 22일 정경욱 위원이 당대표를 지속적·반복적·조직적으로 비판하면 징계한다는 취지의 메시지를 냈다고도 지적했다. 장 대표가 당시에는 윤리위의 독자적 판단이라고 설명하면서 이제 와서 위원들을 교체하려 한다는 게 황 위원의 주장이다. 그는 장 대표와 윤 위원장에게 징계 과정의 전모를 밝히고 잘못된 징계를 바로잡으라고 촉구했다.한 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 "제3자가 징계가 조작됐다고 평가한 게 아니라 징계를 결정한 사람이 직접 말한 것"이라며 "토대가 무너진 것이고 징계는 무효화 돼야 한다"라고 주장했다. 당 차원의 진상조사가 필요하다는 입장도 밝혔다.한 의원은 "정적인 저를 제거하고 입맛에 안 맞는 배현진·진종오를 쳐내기 위한 목적으로 뒤에서 영향력을 행사했다면 제대로 된 징계가 이뤄진 게 아니다"라며 "그 자체로 당연히 무효 사유"라고 주장했다. '다시 징계를 받을 생각이 있느냐'는 질문에는 "제가 왜 징계를 다시 받아야 하나?"라고 반문했다.장 대표의 책임에 관해서는 "조작에 관여했다면 사퇴를 넘어 그 이상의 처벌까지 받아야 하는 것 아닌가"라며 "장동혁 대표를 비롯한 관련자들이 먼저 답할 문제"라고 했다. 당의 초기 해명을 두고는 "윤리위원들의 사의를 요청한 것을 일정 부분 인정하는 입장문을 냈지만, 정작 조작 징계와 공개 사과라는 핵심 내용에 대해서는 한 마디도 못 한다"라고 지적했다.앞서 같은 장소에서 기자회견을 연 진종오 의원은 "장동혁 대표, 사직서를 내야 할 사람은 당신"이라며 "윤리위원 전원의 사퇴를 요구하기 전에 대표직에서 물러나라"라고 촉구했다. 진 의원은 황 위원의 폭로를 "징계의 칼을 함께 쥐었던 윤리위원의 양심선언"이라고 규정했다.진 의원은 자신이 징계 심의 대상에 오른 여러 인물 중 선택적으로 처분을 받았다고 문제 삼았다. 황 위원과 직접 통화한 적은 없으며, 증거자료는 황 위원이 공개할 것으로 생각한다고 덧붙였다. 이어 "7월 8일 윤민우 위원장과의 오찬에서 제 징계를 논의했나? 저를 본보기로 삼기로 사전에 협의했나?"라고 장 대표에게 공개 질의했다.이어 "그것은 징계가 아니라 숙청이다. 윤리가 아니라 공작"이라며 관련 기록 공개를 요구했다. 회견 뒤에는 "당에서도 조사가 필요하다"라며 "이번 기회에 지도부 자체가 전부 물갈이돼야 하지 않느냐?"라고도 따져 물었다.정작 장 대표는 이날 기자들과 만나 "요즘 유행을 따라가는 것 같다"라며 비꼬았다. "이재명 대통령과 민주당이 조작기소, 조작기소 하니까 조작 징계라고 하는 것 같은데, 조작 징계가 맞다"라며 "언론 조작에 대한 징계를 한 것"이라는 비아냥이었다. 그는 "수사기관에도 보관돼 있고 당과 서버에도 보관돼 있어 언론 조작의 사실은 변경할 수 없다"라고 주장했다.황 위원에 대해서는 "본인이 스스로 역할을 어떻게 했는지 고백한 것인지 모르겠지만, 어떤 문제도 없고 이견도 없다고 보고받았던 사안"이라며 "위원장과 개인적인 마찰을 빚었고 동반 사퇴를 이야기했던 분"이라고 평가했다. 이어 "본인이 이야기했던 대로 당에 부담을 줄 거라면 사퇴하는 게 맞다"라며 "절차적 문제가 있다면 법적 대응을 하면 된다. 문제가 확인되면 윤리위를 다시 열어 제대로 된 절차를 거쳐 다시 징계하면 된다"라고도 꼬집었다. 결론은 바뀌지 않을 것이라고 못 박은 셈이다.다만, 황 위원이 문제 삼은 7월 8일 윤 위원장과의 오찬은 인정했다. 장 대표는 "임명하고 개인적으로 뵌 적이 없었고, 말씀하신 날 만났다"라며 "계속 맡을 의사가 있는지, 본인의 여러 생각을 듣기 위해 만났고 대화에 문제 될 내용은 없다"라고 해명했다. 그러면서 해당 만남을 징계 결정에 영향력을 행사한 것처럼 주장하는 것 자체가 '조작'이라고 반박했다.장 대표가 인정한 오찬은 한 의원의 1월 제명 이후이다. 진 의원의 8월 징계 시점 이전이다. 장 대표는 진 의원 징계를 사전에 논의했는지에 대해서는 구체적으로 답하지 않았다. 대신 "당 소속 의원들까지 같이 목소리를 내서 당을 흔드는 것은 매우 부적절하다"라고 경고했다.박충권 국민의힘 수석대변인도 기자들에게 "한동훈 의원 제명은 윤리위원 전원 만장일치였고 황경성 위원도 찬성했다"라며 "황 위원의 주장은 스스로 역할을 못 했다는 자기 고백일 뿐"이라고 주장했다. 한 의원 등의 문제 제기에 대해서는 지도부를 흔드는 "해당행위"라고 비판했다.한편, 당무감사실은 윤리위원들에게 사퇴 의사가 있는지 확인한 사실은 인정했다. 그러나 당무감사위원회 임기 종료에 맞춰 내년 1월 초 임기가 끝나는 윤리위 재구성을 실무적으로 검토했을 뿐 "현재까지 결정된 바 없다"라고 설명했다. 현재 윤리위원 6명 가운데 윤민우 위원장 등 5명이 사퇴 의사를 밝힌 것으로 전해진다.