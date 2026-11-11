전남광주시, 2027년 예산안 22조 163억원 편성

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 2027년도 예산안 설명하는 백승주 균형발전부시장. 2026. 11. 11 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시가 행정통합 이후 첫 예산으로 22조 163억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성했다. 미래 첨단산업 육성과 권역별 균형발전, 농어촌 주민 소득안정 등 민생에 중점을 뒀다.시는 전년보다 1조 2123억 원(5.8%) 증가한 2027년도 예산안을 11일 시의회에 제출했다고 밝혔다. 일반회계 18조 736억 원, 특별회계 2조 6739억 원, 기금 1조 2688억 원으로 구성됐다.농어촌 기본소득 시범사업에는 4330억 원을 반영했다. 군비를 포함하면 6401억 원 규모로, 지원 대상은 16개 군, 약 66만 9000명이다. 국비지원 대상 7개 군은 내년 상반기부터, 자체 확대 대상 9개 군은 하반기부터 지원한다.지역경제 활성화를 위해 지역사랑상품권 발행 지원에 1558억 원을 편성했다. 시군비를 포함한 사업비는 2097억 원이다. 농어민공익수당 674억 원, 전남광주 반값여행 30억 원, 청년창업특례보증과 이자지원 29억 원도 반영했다.4대 권역 미래 신성장 인프라 구축 전략 수립에는 40억 원을 투입한다. 광주권은 문화예술·문학·AI 창작, 동부권은 스포츠·K팝·대형 공연, 중남권은 미래농업·산림·K-푸드·치유산업, 서부권은 재생에너지·국제회의·전시·관광을 중심으로 육성한다. 기본구상과 타당성 검토 등을 거쳐 단계적으로 추진한다.첨단산업 분야에는 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원 375억 원, 인공지능(AI)·디지털 노화산업 실증연구지원센터 구축 83억 원, 호남권 반도체 공동연구소 구축 55억 원을 편성했다. 에너지산업 분야에는 한국에너지공대 육성 100억 원, 수소도시 조성 지원 70억 원, 핵융합 핵심기술 실증센터 기반 구축 24억 원을 반영했다.농축산·해양수산 분야 예산은 전년보다 2696억 원(12.7%) 늘었다. 배수개선 1196억 원, 농작물재해보험료 지원 224억 원, 지방어항 건설 135억 원, 섬 주민 여객선 운임 지원 111억 원 등을 편성했다. 인구·청년·복지 분야에는 아이맞이지원금 359억 원, 청년월세 지원 263억 원, 의료·요양 통합돌봄 163억 원, 청년드림 만원주택 건립 80억 원, 청년일경험드림 77억 원을 반영했다.문화·관광 분야에는 남부권 광역관광개발 882억 원, 광주대표도서관 건립 103억 원, 마한 역사문화권 복원과 세계화 109억 원, 비엔날레 전시관 건립 44억 원을 편성했다. 안전·사회간접자본(SOC) 분야에는 도시철도 2호선 건설 1131억원, 지방도 정비 1501억원, 지방하천 정비 1166억원, 소방본부 합동청사와 소방서 이전·신축 151억 원, 대중교통비 지원인 남도패스 85억원을 반영했다.공공행정·교육 분야에는 교육재정교부금 4046억 원, 학교 무상급식비 등 지원 1089억 원, 글로컬대학 육성 지원 280억 원, GIST 부설 광주 AI영재학교 설립 158억 원, 시의회 전남청사 사무동 증축 24억 원을 편성했다.백승주 균형발전부시장은 "내년도 예산안은 옛 전남과 광주의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다"며 "지역 미래 성장 동력 확보와 지역 경제 활성화, 농어촌 소득안정 등 시민이 체감하는 사업에 재정을 집중하겠다"고 말했다.예산안은 시의회 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 12월 16일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.