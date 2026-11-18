미국의 역사를 온몸에 품고 있는 뉴욕. 누군가 살아냈고, 누군가 살아가는 빌딩 숲 사이사이의 이야기를 하나씩 담아 보려 합니다.

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큰사진보기 ▲한국에서 태어나서 6.25 전쟁에서 활약한 군마 레클리스의 모습 ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲하사 레클리스 이야기우리 동네 도서관에도 군마 레클리스의 책이 있다. 350여 쪽에 달하는 분량으로, 레클리스의 무용담과 사진, 미국으로 이주한 후의 활동과 사진 카드가 포함되어 있다. 이 외에도 아동용 도서와 영상 작품들이 여럿 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲노던파크웨이 일부 구간으로 지정된 퍼플 하트 웨이군인에 대한 미국 사회의 존경심은 경이로울 만큼 높다. 비단 도로명 뿐 아니라, 건물과 다리, 공원의 트레일, 학교와 공공시설에 군과 관련한 이름이 많이 붙는다. 롱아일랜드는 최초의 퍼플 하트 훈장을 수여받은 엘리야 처칠 하사가 부상을 입은 포트 살롱가 전투가 벌어진 곳이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲포트살롱가 전투 장소포트 살롱가 요새가 있던 장소에 세워진 표지판. 실제 전투는 낭떠러지를 낀 높은 언덕에서 기습적으로 진행되었다. 대부분의 역사 안내 표지판에는 뉴욕주의 다이어그램이 새겨지지만, 이 표지판은 포트 살롱가 마을의 예산으로 세워져 포트 살롱가의 로고인 소를 끄는 농부가 새겨져 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲조지 워싱턴 총사령관이 수여한 최초의 훈장독립 전쟁 중이라 금속이 부족해 귀족들이 쓰던 고급 보라색 실크로 훈장을 만들었다. 공식 명칭은 'Badge of Military Merit(무공훈장)'이지만 용맹한 심장을 의미하는 하트 모양과 눈에 띄는 보라색 덕분에 '퍼플 하트'라고 불렸고 대중적인 명칭이 되었다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립 퍼플 하트 명예의 전당뉴욕주 미드스테이트 뉴윈저에 위치한 국립 퍼플 하트 명예의 전당(기념관) 전경 ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲퍼플 하트 명예의 전당 조형물문을 열고 들어서면 가장 먼저 보이는 기념 조형물이다. 퍼플하트는 부상병에게 수여되던 훈장이었고 최근에 희생자와 미군과 함께 전투에 참여해 기여한 외국인 등으로 확대되어 수여된다. '퍼플하트'하면 부상병을 가장 먼저 떠올리게 되고 그 이미지를 충실하게 반영한 대표 조형물이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"아, 나와 남편은 한국에서 왔어요(한국 사람이에요). 남편은 대한민국 육군 중위로 제대했어요. 지금 우리 가족은 롱아일랜드에 살고 있는데, 그래서 여러 이유로 이 기념관에 꼭 와보고 싶었어요. 한국은 어쩌면 미군이 참전한 가장 보람 있는 나라가 아닐까 해요."

큰사진보기 ▲참전 용사 인터뷰터치스크린을 통해 참전 기록과 인터뷰, 활약상을 볼 수 있게 만들어졌다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲퍼플 하트 명예의 전당 전시실 ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국전 참전 기록 사진철원과 낙동강 전선 등지에서 촬영된 참전 용사들의 모습이다. 퍼플 하트가 부상병의 용맹을 기리는 훈장인 만큼 부상병을 중심으로 촬영된 기록 사진이 많이 전시되어 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 독립전쟁 전시실퍼플 하트 기념관 옆 건물에는 따로 뉴욕 일대의 미국 독립전쟁 전시실을 두고 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲최초의 퍼플 하트 훈장과 수여 장소조지 워싱턴 총사령관(후일 미국 초대 대통령)이 직접 제작을 지시하고 수여한 기록과 퍼플 하트 훈장 모형. 독립전쟁 중에 물자 부족으로 금속훈장을 만들기 어려워, 귀족들의 전유물이던 보라색 실크천을 잘라 MERIT라고 수를 놓아 훈장을 제작했다. 롱아일랜드 포트 살롱가 전투에서 부상을 입은 채 용맹하게 임무를 완수한 엘리야 처칠 하사가 최초로 받았다는 내용이 적혀 있다 ⓒ 장소영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

1954년 11월 10일, 샌프란시스코의 한 호텔에서 미국 해병대 창립기념일을 맞아 성대한 행사가 열렸다. 그런데 행사 중에 특별 초대 손님이 나타났다. 한국전 참전 용사였다.엘리베이터 문이 열리고, 병장 '레클리스(Reckless)'가 걸어 나오자 만찬장의 해병대원들은 일제히 일어나 열렬히 환영했다.처음엔 계급도 없이 한국전에 투입되었다가 '레클리스(겁 없음)'라는 이름으로 불릴 만큼 미 해병대원과 함께 전투에 용맹하게 임하면서 병장 계급까지 달게 되었다고 한다. 그러다 전쟁이 끝나고 해병대가 본국으로 귀국하자 레클리스 병장은 혼자 남겨지게 되었다.그러자 미국 시민들은 레클리스 병장을 미국으로 데려와야 한다는 캠페인을 벌였다. 각고의 노력 끝에 마침내 레클리스 병장은 샌프란시스코를 통해 미국에 입국할 수 있었고, 도착 즉시 해병대 창립기념일 행사로 향했다.거대한 환호 속에서도 레클리스 병장은 침착하게 '네 발'로 뚜벅뚜벅 앞으로 걸어 나가 환영사를 듣고, 기념 케이크를 먹었다. 귀빈이나 특별한 전우에게 케이크의 첫 조각을 먼저 주는 것은 미 해병의 오랜 전통이었다. 유쾌한 성격의 레클리스는 케이크를 먹어 치운 뒤 환영의 꽃도 뜯어 먹었다. 전장에서도 맥주와 에그스크램블을 곧잘 먹어 치우곤 했었는데, 레클리스의 먹성은 여전하다며 해병대원들은 웃음을 터뜨렸다.레클리스 병장에겐 '퍼플 하트(Purple Heart)'라는 군사 훈장이 수여되었다. 두 번의 부상에도 불구하고 전장에서 주어진 전투 임무를 해내며, 부상병까지 구출해 온 공이었다.이것은 미군 역사상 전무후무한 '퍼플 하트' 훈장 2회 수상마(馬)이자, 최고의 동물 군사 훈장인 영국 디킨 메달(Dickin Medal) 수상마, 미국 '용맹한 동물 훈장' 1호 수상마, 세계에서 가장 많은 훈장과 표창장을 받은 한국 출신의 군마, 레클리스 이야기다.말은 겁이 많은 동물로 유명하다. 그러나 레클리스는 포격 소리에 금세 익숙해졌고, '엎드려!'라는 명령에 즉각 몸을 숨겼다 나오곤 했다. 트럭이 올라갈 길이 없던 아군 포병 진지까지 하루에 56km의 산행을 하며 포탄을 날랐고, 두어 번 알려준 길은 홀로 찾아갈 정도로 영특했다고 한다. 레클리스의 무용담은 여러 미디어와 책으로 나올 만큼 차고 넘친다. 미 해병대원들이 '전우'로 여길 만하다. 레클리스는 1960년 11월 10일, 하사로 공식 제대했다.우리 가족은 뉴욕 맨해튼 인근의 롱아일랜드에 살고 있다. 십여 년 전, 처음 롱아일랜드로 이사 왔을 때 고속도로(Northern State PKWY-노던 스테이트 파크웨이) 곁에 세워진 표지판 '퍼플 하트 웨이(Purple Heart Way)'을 보고 '보라색 심장이란 뭘까' 궁금했었다.노던 파크웨이를 따라 동쪽으로 가다가 롱아일랜드 북쪽 해안으로 방향을 돌리면, '포트 살롱가(Port Salonga)'라는 오래된 작은 마을을 만난다.이곳에서 벌어진 '포트 살롱가 전투(battle of Fort Salonga)'는 조지 워싱턴 장군과 그가 이끄는 대륙군에게 남다른 의미가 있다.워싱턴은 첩보의 중요성을 깨닫고 벤저민 탈메지(Benjamin Tallmadge) 중령을 지휘관으로 임명해 컬퍼 스파이 링(Culper Spy Ring)이라는 조직을 운영해 왔다. 살롱가 전투는 이 스파이 조직이 제대로 힘을 발휘한 중요 전투였다.스파이들은 영국군의 규모와 교대 시간, 지휘 장교의 출타 여부 그리고 요새와 지형을 면밀히 파악하여 탈메지 중령에게 보고했다.미국 독립운동의 막바지인 1781년 10월 3일 새벽, 100명의 대원이 고래잡이배에 나눠타고 코네티컷을 출발해 롱아일랜드 해협을 은밀히 건넜다. 기습이었다. 영국군을 전멸시키고 요새와 보급품을 파괴한 후, 후방에 있던 영국군 보충 부대가 도달하기도 전에 미 대륙군은 재빨리 빠져나갔다. 불과 몇 분 만에 거둔 대승이었다. 미 대륙군이 입은 손실은 엘리야 처칠(Elijah Churchill) 하사, 단 한 명의 부상자뿐이었다.1783년 5월, 조지 워싱턴 장군은 특별한 메달을 제작했다. 귀족들만 쓰던 최고급 보라색 비단을 '용감한 심장'을 의미하는 하트 모양으로 잘라 공로 훈장(Badge of Military Merit)을 만들었다. 전투 중 부상을 입은 엘리야 처칠 하사(포트 살롱가 전투)와 윌리엄 브라운 하사(요크셔 전투)에게 최초의 '퍼플 하트 훈장'이 수여되었다.지난 10월, 동네를 벗어나 아름다운 단풍길을 따라 짧은 가족 여행을 다녀왔다. 롱아일랜드에서 출발해 맨해튼을 지나, 뉴욕주 중간부인 미드스테이트(Midstate)로 향했다. '베어마운틴(Bear Mountain)'은 비교적 가벼운 등산로와 큰 호수를 낀 멋진 풍광으로 한인들 사이에도 인기 많은 가을 등산지다.베어마운틴을 내려와 30~40분 정도 북쪽으로 조금 더 올라가면 미국 독립전쟁 당시 조지 워싱턴 장군의 총사령부가 있던 뉴버그(Newburgh) 지역에 닿는다.독립 전쟁 이후 사라졌던 '퍼플 하트 훈장'을 되살린 이는, 우리에게 인천상륙작전 지휘로 유명한 더글러스 맥아더 장군이다. 조지 워싱턴 탄생 200주년을 맞은 1932년, 뉴버그 인근 템플힐(Temple Hill ,New Windsor)에서 현대의 '퍼플 하트 훈장' 첫 수여식이 있었다.바로 그 장소에 <국립 퍼플 하트 명예의 전당(National Purple Heart Hall of Honor)>이 세워졌다. 박물관이라면 질색을 하는 남편도 선선히 가보자고 했다. 육군 제대자라 이곳은 관심이 가나보다 싶어서 속으로 조금 웃음이 났다.입구에 들어서자 기념관 직원이 어디서 왔는지 물었다. 그녀는 아시아인인 우리의 모습을 보고 외국에서 왔다는 말을 기대했던 듯싶다. 뉴욕에서 왔다고 하니 살짝 당황한 표정이었다.그제야 직원이 활짝 웃으며 "그렇게 말해줘서 정말 고맙네요. 모든 지역이 다 소중하지만 한국은 특별히 소중하지요"라고 말해 주었다.퍼플 하트 훈장의 역사는 미군이 참여한 전쟁과 전투의 역사와 함께한다. 시대순으로 잘 조성된 기념관은 전시관 사이사이에 생존 참전 용사들의 증언을 비롯해 다양한 주제의 작은 볼거리를 배치해, 참전 군인과 관람객의 거리를 더욱 가깝게 해 주었다.군마 '레클리스'에 대한 기록을 찾을 수 없어 조금 아쉽긴 했지만, 한국전에서 싸우다가 순직한 미군 장병들을 마주할 수 있는 뜻깊은 장소였다. 어느새 나도 나이가 들어, 사진 속 참전 군인들이 '늠름한 장병 아저씨'라기보다 아들 또래의 '어린 장병'으로 느껴져 마음이 아렸다.전시실을 돌아보고 나면 이어져 있는 옆 건물에 따로 뉴욕을 중심으로 독립전쟁 당시의 주요 전투를 정리해 놓은 전시관이 있다. 퍼플 하트 훈장의 시작은 물론 뉴욕 출신의 독립 운동가들, 훈련받은 국왕의 군대인 영국군과 달리 각자의 생업에 종사하며 독립을 위해 헌신했던 당시 미국민의 활동을 살펴볼 수 있었다. 처음으로 그들의 활동이 일제강점기 우리의 독립운동과 비슷한 점이 많다는 생각이 들었다.기념관을 나오는데 대형 버스에서 내리는 단체 관광객들이 보였다. 한 분에게 물으니 필라델피아에서 오는 길이라고 한다. 맨해튼에서 꽤 떨어진 지역인데도 관심과 애정을 가지고 여기까지 방문하는 분들을 보니 참전 용사를 존중하는 미국 사회의 분위기가 실감이 났다.뉴욕주 북쪽의 나이아가라 폭포로 여행을 하시는 분들이나, 베어마운틴으로 산행을 하시는 분들, 맨해튼 인근에 사시는 한인 분들도 한 번쯤 퍼플 하트 명예의 전당(기념관)에 들러보시길 권해 본다. 방명록에 한국을 위해 싸워 주셔서 감사하다고 꼭 남겨 주시길 부탁드린다.11월 11일은 미국의 베테랑스 데이(Veterans Day, 재향군인의 날)이자 유엔참전용사 추모의 날이었다. SNS에 넘치는 빼빼로데이 후기를 본다. 가족과 연인, 주변과 달콤함을 나눌 때 잠시라도 유엔군 198만 명의 청춘을 기억할 수 있었으면 한다.퍼플 하트 훈장은 공로 훈장(Badge of Military Merit)이라는 정식 이름이 있지만, 색상과 심장 모양을 보고 '퍼플 하트'라는 직관적인 이름으로 널리 불린다. 11월이 되면 재향군인들을 기억할 수 있는 직관적인 이모티콘이나 상징이 생기면 좋겠다. 과자상자나 SNS를 통해 널리 퍼지고 기억될 수 있도록.