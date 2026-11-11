입찰 마감 2분 전까지 금리 맞췄다... 국고채 담합에 과징금 1조 6266억 원

큰사진보기 ▲주병기 공정거래위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

A사 직원: "70 쓸 거야."

B사 직원: "예, 70요?"

A사 직원: "응, 응."

B사 직원: "예."

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큰사진보기 ▲공정거래위원회가 11일 공개한 국고채 입찰관련 금융사들의 부당 공동행위 예시. ⓒ 공정위자료를바탕으로AI이미지재구성 관련사진보기

공정거래위원회가 11일 공개한 금융회사 직원들의 통화 내용이다. 공정위는 두 회사가 국고채 입찰에 연 3.70%를 써내기로 합의하는 데 5초가 걸렸다고 봤다. 일부 금융사는 입찰 마감 1~2분 전까지 전화와 텔레그램으로 금리와 물량을 조율했다. 회사 담당자가 바뀌면 경쟁사 직원의 연락처를 후임자에게 넘겼고, 시간대별 연락 방법을 업무 매뉴얼에 적어둔 곳도 있었다.공정위는 이날 국고채 경쟁입찰에서 담합한 국고채전문딜러(PD) 15곳에 시정명령과 함께 과징금 1조 6265억 7500만 원을 부과했다고 밝혔다. 공정위가 단일 사건에 부과한 과징금으로는 역대 최대 규모다. 제재 대상은 증권사 10곳과 은행 5곳이다. 공정위는 가담 기간이 길고 관련 입찰 건수가 많은 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권, IBK기업은행, 한국산업은행 등 7곳을 중대범죄수사청에 고발하기로 했다.공정위 조사에 따르면 2020년 1월부터 2023년 6월까지 진행된 국고채 입찰 345건 가운데 150건에서 담합이 이뤄졌다. 전체 입찰의 43%에 해당한다. 이 가운데 145건에선 써낼 금리까지 합의했고, 그중 1건에선 물량도 맞췄다. 2023년 6월 기준 국고채전문딜러 18곳 가운데 15곳이 제재 대상에 올랐다.국고채는 정부가 재정에 필요한 돈을 빌리기 위해 발행하는 채권이다. 입찰에선 낮은 금리를 써낸 금융사부터 발행 물량을 배정받는다. 채권은 금리가 낮을수록 가격이 높다. 금융사가 물량을 확보하려고 더 낮은 금리를 제시하면 정부는 더 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있다. 반대로 금융사들이 낮은 금리에 써낼 물량을 함께 줄이면, 정부는 예정한 발행 물량을 채우기 위해 더 높은 금리를 제시한 응찰까지 받아들여야 한다. 공정위가 이번 담합으로 낙찰금리가 인위적으로 높아졌다고 판단한 이유다.실제 한 입찰에선 발행 물량의 10%를 인수하려던 금융사가 경쟁사들과 연락한 뒤 낮은 금리로 써낼 물량을 6%로 줄이기로 했다. 금리를 명시적으로 합의하지 않아도 경쟁사의 응찰 조건을 미리 알면 투찰이 비슷해질 수 있었다. 공정위가 금리 정보를 활발하게 교환한 두 회사를 비교한 결과, 같은 금리를 써낸 비율은 담합 기간 46.7%에서 담합이 끝난 뒤 8.5%로 떨어졌다.국고채 경쟁입찰에는 재정경제부가 지정한 전문딜러와 예비 전문딜러만 참여할 수 있다. 전문딜러는 사건 당시 각 입찰에서 발행 물량의 10%에 해당하는 인수 실적을 채울 의무가 있었다. 낙찰에 실패해도 써낸 금리가 실제 낙찰금리에서 일정 범위 안에 있으면 물량 일부를 실적으로 인정받을 수 있었다. 딜러들은 실제 물량을 확보하려고 쓰는 금리를 '받자', 실적 인정 범위를 겨냥해 쓰는 금리를 '골대'라고 불렀다. 공정위가 확보한 대화와 인수인계서에는 두 금리를 모두 경쟁사와 공유한 정황이 담겼다.가장 많은 과징금이 부과된 곳은 KB증권으로 3321억 7800만 원이다. NH투자증권이 2427억 8500만 원, 미래에셋증권이 2148억 3000만 원으로 뒤를 이었다. KB증권은 안정적인 국고채 발행과 유통을 위한 시장조성 의무를 이행하는 과정에서 발생한 사안이라며 처분 통지서를 받은 뒤 대응 방안을 논의하겠다는 입장을 밝혔다. 공정위는 금융사들이 정보교환으로 투찰 물량이 늘거나 낙찰금리가 낮아지는 효과를 입증하지 못했다고 봤다.과징금 산정에도 이견이 있었다. 금융사들은 영업수익을 기준으로 삼아야 한다고 주장했지만, 공정위는 입찰담합에 해당한다고 보고 관련 낙찰금액 약 54조 원을 기준으로 삼았다. 공정위는 담합으로 정부의 자금 조달 비용이 늘었다고 판단했으나, 낙찰금리가 얼마나 올랐는지와 구체적인 국고 손실액은 공개하지 않았다. 재경부는 국고채 입찰 과정에서 금융사들이 공유할 수 있는 정보의 범위를 정하는 가이드라인을 마련할 계획이다.