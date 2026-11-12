금융지주 회장 '셀프 연임' 막는다

앞으로 KB·신한·하나·우리 등 은행지주 회장은 연임 횟수가 늘어날수록 더 많은 주주의 지지를 얻어야 자리를 유지할 수 있게 된다. 기존에는 '측근' 사외이사를 중심으로 사실상 '셀프 연임'이 가능한 구조였다면, 앞으로는 주주총회를 통해 주주들의 실질적인 통제와 검증을 받게 되는 셈이다.
정부·여당은 12일 오전 국회에서 당정협의회를 열고 이 같은 내용의 '금융회사 지배구조 개선방안'을 확정·발표했다.
연임 두 번 넘으면 '전체 주식 절반' 찬성 받아야
앞으로 금융지주 회장은 주총에서 직접 선임되고, 연임 횟수가 늘수록 통과 기준도 깐깐해진다. 처음 선임될 때는 지금처럼 주총 참석 주주 의결권의 과반수와 회사 전체 주식의 4분의 1 이상이 찬성하면 된다. 한 번 연임하려면 참석 주주의 3분의 2 이상과 전체 주식의 3분의 1 이상이 찬성해야 한다. 두 번 이상 연임하려면 참석 주주의 4분의 3 이상, 그리고 회사 전체 주식의 절반 이상이 찬성해야 한다.
'전체 주식' 기준이 붙어 있는 만큼, 주총에 참석한 주주가 적으면 대다수가 찬성표를 던져도 연임이 무산될 수 있다.
정부·여당이 문턱을 높인 건 사외이사 등 회장을 견제할 장치가 그동안 제대로 작동하지 않았다는 판단 때문이다. 금융지주 이사회에는 경영진을 감시하는 사외이사가 있다. 이들은 차기 회장 후보를 추천하는 임원후보추천위원회(임추위)를 맡는 등 회장을 감시하는 동시에 뽑는 막강한 권한을 쥐고 있다.
그런데 이 사외이사를 뽑는 과정에 현 회장의 입김이 강하게 작용해왔다. 실제 금융감독원이 올해 초 8개 은행지주를 점검해 보니, 회장의 논문 지도교수나 전 직장 동료 등 가까운 인물이 사외이사로 들어와 회장 선임 절차를 이끈 사례가 확인됐다.
이렇다 보니, 감시는 사실상 작동하지 않았다. 지난해 이사회와 산하 위원회 표결 6100표 가운데 사외이사가 반대한 표는 단 1표였다. 2024~2025년 활동 평가가 나빠 교체된 사외이사도 한 명도 없었다.
선출 과정 역시 현 회장에게 유리하게 돌아갔다. 후보 명단을 정하기 하루 전날 나이 상한선을 늘려 연임의 길을 터주거나, 직원들이 회장의 면접 발표 자료를 대신 만들어준 사례 등이 적발됐다. 물러난 전 회장을 자문위원으로 위촉해 4년간 해마다 평균 7억 원을 준 곳도 있었다.
회장을 감시해야 할 사외이사, '회장 사람'이었다
이를 막기 위해 은행·보험·증권 등 모든 금융회사의 대표 후보를 추천하는 임추위는 앞으로 회사와 이해관계가 없는 바깥 인사들로만 채워진다. 법 개정으로 사외이사는 '독립이사'로 이름이 바뀌는데, 이 독립이사로만 위원회가 꾸려지는 셈이다. 지금까지는 임추위에 사내이사나 비상임이사도 들어갈 수 있었다.
또 현직 회장이 차기 회장 선출 과정에 부당하게 개입하면 해임 요구 등의 제재를 받는다. 선출 기간에 회장이 위원을 따로 만나면 그 사실을 공시해야 한다.
은행지주는 여기에 더해 회장 후보를 추천할 때 임추위 찬성 요건도 높아진다. 처음 선임할 땐 전체 위원의 3분의 2 이상, 연임 땐 4분의 3 이상이 찬성해야 한다.
상장 금융회사는 앞으로 일정 지분 이상을 가진 주주로부터 독립이사 후보를 직접 추천받게 된다. 금융당국은 '6개월 이상, 지분 0.1% 이상 보유'를 예시로 들었다. 국민연금 같은 기관투자자도 후보를 부담 없이 추천할 수 있게 금융위원회가 관련 해석을 내놓기로 했다.
임원 보수도 투명해진다. 자산 2조 원 이상 등 일정 규모 이상의 상장 금융회사는 임원 개개인에게 보수를 어떻게 줄지 주총에서 주주에게 설명해야 한다. '세이온페이(Say-on-Pay)' 방식이다. 아울러 임원이 고의나 중대한 실수로 회사에 손실을 끼치거나, 성과급 산정의 근거가 된 재무제표가 정정된 경우, 이미 줬던 성과급을 돌려받는 환수제(클로백, clawback)도 도입된다.
권칠승 더불어민주당 정책위의장은 "이번 개선방안은 이사회와 주주 등 시장이 경영진을 실질적으로 견제할 수 있도록 하고, 성과에는 보상이, 손실에는 책임이 따르는 원칙을 세우자는 것"이라고 말했다. 국회 정무위원장인 유동수 민주당 의원은 "정무위원회에서 개선방안의 취지가 실효성 있게 구현될 수 있도록 입법 논의를 충실히 진행하겠다"고 밝혔다.
이억원 금융위원장은 "이번 개선방안이 일회성 대책에 그치지 않도록 법률 및 하위규정 개정과 모범관행 정비를 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다. 금융위는 올해 안에 이번 방안을 반영한 금융회사지배구조법 개정안을 마련하고, 입법을 추진할 계획이다.