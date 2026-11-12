금융지주 회장 '셀프 연임' 막는다

큰사진보기 ▲23일 서울 시내의 한 건물에 시중은행 ATM기가 설치되어 있다. KB·신한·하나·우리금융 등 4대 금융그룹들의 2분기 실적 시즌이 막을 올린다. 가계대출 성장세는 둔화했지만, 시장금리 상승에 따른 이자이익 증가와 증시 호조로 인한 비이자이익 개선에 힘입어 역대급 실적 행진을 이어갈 전망이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리금융 등 4대 금융지주의 올해 2분기 순이익 전망치는 전날 기준 5조8182억원으로 예측됐다. 이는 전년 동기(5조3839억원) 대비 4343억원(8.06%) 증가한 규모다. 상반기 순이익은 11조2539억원으로 전망됐다. 2026.07.23. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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앞으로 KB·신한·하나·우리 등 은행지주 회장은 연임 횟수가 늘어날수록 더 많은 주주의 지지를 얻어야 자리를 유지할 수 있게 된다. 기존에는 '측근' 사외이사를 중심으로 사실상 '셀프 연임'이 가능한 구조였다면, 앞으로는 주주총회를 통해 주주들의 실질적인 통제와 검증을 받게 되는 셈이다.정부·여당은 12일 오전 국회에서 당정협의회를 열고 이 같은 내용의 '금융회사 지배구조 개선방안'을 확정·발표했다.앞으로 금융지주 회장은 주총에서 직접 선임되고, 연임 횟수가 늘수록 통과 기준도 깐깐해진다. 처음 선임될 때는 지금처럼 주총 참석 주주 의결권의 과반수와 회사 전체 주식의 4분의 1 이상이 찬성하면 된다. 한 번 연임하려면 참석 주주의 3분의 2 이상과 전체 주식의 3분의 1 이상이 찬성해야 한다. 두 번 이상 연임하려면 참석 주주의 4분의 3 이상, 그리고 회사 전체 주식의 절반 이상이 찬성해야 한다.'전체 주식' 기준이 붙어 있는 만큼, 주총에 참석한 주주가 적으면 대다수가 찬성표를 던져도 연임이 무산될 수 있다.정부·여당이 문턱을 높인 건 사외이사 등 회장을 견제할 장치가 그동안 제대로 작동하지 않았다는 판단 때문이다. 금융지주 이사회에는 경영진을 감시하는 사외이사가 있다. 이들은 차기 회장 후보를 추천하는 임원후보추천위원회(임추위)를 맡는 등 회장을 감시하는 동시에 뽑는 막강한 권한을 쥐고 있다.그런데 이 사외이사를 뽑는 과정에 현 회장의 입김이 강하게 작용해왔다. 실제 금융감독원이 올해 초 8개 은행지주를 점검해 보니, 회장의 논문 지도교수나 전 직장 동료 등 가까운 인물이 사외이사로 들어와 회장 선임 절차를 이끈 사례가 확인됐다.이렇다 보니, 감시는 사실상 작동하지 않았다. 지난해 이사회와 산하 위원회 표결 6100표 가운데 사외이사가 반대한 표는 단 1표였다. 2024~2025년 활동 평가가 나빠 교체된 사외이사도 한 명도 없었다.선출 과정 역시 현 회장에게 유리하게 돌아갔다. 후보 명단을 정하기 하루 전날 나이 상한선을 늘려 연임의 길을 터주거나, 직원들이 회장의 면접 발표 자료를 대신 만들어준 사례 등이 적발됐다. 물러난 전 회장을 자문위원으로 위촉해 4년간 해마다 평균 7억 원을 준 곳도 있었다.이를 막기 위해 은행·보험·증권 등 모든 금융회사의 대표 후보를 추천하는 임추위는 앞으로 회사와 이해관계가 없는 바깥 인사들로만 채워진다. 법 개정으로 사외이사는 '독립이사'로 이름이 바뀌는데, 이 독립이사로만 위원회가 꾸려지는 셈이다. 지금까지는 임추위에 사내이사나 비상임이사도 들어갈 수 있었다.또 현직 회장이 차기 회장 선출 과정에 부당하게 개입하면 해임 요구 등의 제재를 받는다. 선출 기간에 회장이 위원을 따로 만나면 그 사실을 공시해야 한다.은행지주는 여기에 더해 회장 후보를 추천할 때 임추위 찬성 요건도 높아진다. 처음 선임할 땐 전체 위원의 3분의 2 이상, 연임 땐 4분의 3 이상이 찬성해야 한다.상장 금융회사는 앞으로 일정 지분 이상을 가진 주주로부터 독립이사 후보를 직접 추천받게 된다. 금융당국은 '6개월 이상, 지분 0.1% 이상 보유'를 예시로 들었다. 국민연금 같은 기관투자자도 후보를 부담 없이 추천할 수 있게 금융위원회가 관련 해석을 내놓기로 했다.임원 보수도 투명해진다. 자산 2조 원 이상 등 일정 규모 이상의 상장 금융회사는 임원 개개인에게 보수를 어떻게 줄지 주총에서 주주에게 설명해야 한다. '세이온페이(Say-on-Pay)' 방식이다. 아울러 임원이 고의나 중대한 실수로 회사에 손실을 끼치거나, 성과급 산정의 근거가 된 재무제표가 정정된 경우, 이미 줬던 성과급을 돌려받는 환수제(클로백, clawback)도 도입된다.권칠승 더불어민주당 정책위의장은 "이번 개선방안은 이사회와 주주 등 시장이 경영진을 실질적으로 견제할 수 있도록 하고, 성과에는 보상이, 손실에는 책임이 따르는 원칙을 세우자는 것"이라고 말했다. 국회 정무위원장인 유동수 민주당 의원은 "정무위원회에서 개선방안의 취지가 실효성 있게 구현될 수 있도록 입법 논의를 충실히 진행하겠다"고 밝혔다.이억원 금융위원장은 "이번 개선방안이 일회성 대책에 그치지 않도록 법률 및 하위규정 개정과 모범관행 정비를 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다. 금융위는 올해 안에 이번 방안을 반영한 금융회사지배구조법 개정안을 마련하고, 입법을 추진할 계획이다.