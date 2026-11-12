아이가 유치원에서 써 온 편지, 쉽게 버리지 마세요

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큰사진보기 ▲아이가 유치원 다닐 때 아빠에게 쓴 편지청소중 발견한 아이의 유치원 시절 편지. 아이의 요청으로 이름만 삭제함. ⓒ 신수진 관련사진보기

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"아빠 사랑해 또 고마워 개속 행복하게 살자 사랑해. "

큰사진보기 ▲아이의 그림선물유치원에서 그려온 아이의 그림 선물. ⓒ 신수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲유치원생 아이의 손편지화장대 서랍에서 발견한 둘째 아이의 유치원 시절 편지. ⓒ 신수진 관련사진보기

대청소하다가 오래된 종이 뭉치를 발견했다.딸이 유치원에 다니던 시절 손으로 꾹꾹 눌러쓴 편지였다. 크레파스의 모든 색을 사용한 듯한 화려한 색감, 삐뚤빼뚤한 글씨, 아는 글자를 하나씩 이어 쓴 짧은 문장. 지금은 중학생이 된 딸의 어린 시절 흔적이었다. 신기한 마음에 한참을 들여다보다가 문득 이런 생각이 들었다.'그때는 이걸 왜 그렇게 귀찮아했을까?'아이를 키워본 부모라면 알 것이다. 유치원에서 돌아온 아이는 하루에도 몇 장씩 그림을 그려오고, 짧은 편지를 써온다. 엄마 아빠에게 주는 선물이라며 자랑스럽게 내민다. 처음에는 신기하고 예뻐서 하나하나 살펴본다. 집안의 가장 잘 보이는 곳에 전시하고 오가며 감상한다. 하지만 그런 일이 매일 반복되면 이야기가 달라진다. 비슷한 그림이 쌓이고, 편지가 늘어나고, 집 안 여기저기에 아이의 작품이 놓인다. 작품이 쌓이면 어디에 보관해야 할지 고민하게 된다.나도 그랬다. 매일 가져오는 그림과 편지가 귀찮게 느껴질 때가 있었다. 이미 비슷한 그림이 많은데 또 가져와서 난감하기도 했다. 아이가 보지 않을 때 슬그머니 버린 적도 있었다. 그때는 몰랐다. 그 종이 한 장 한 장이 시간이 지나면 다시는 얻을 수 없는 소중한 추억이 될 줄은.이번에 발견한 편지 중 유독 눈길을 끄는 것이 있었다.이 편지를 썼던 아이는 이제 중학생이다. 거실보다 자기 방에 머무르는 시간이 길어졌고, 엄마보다 친구를 더 찾는 나이가 되었다. 기념일이면 정성스럽게 꾸며서 건네던 편지도 언제부터인가 끊겼다. 그런 딸에게, 오래된 그 편지를 보여주었다.처음에는 별다른 반응이 없었다. 이런 편지를 쓴 기억조차 나지 않는다고 했다. 하긴, 그때는 거의 매일 같이 그림을 그리고 편지를 썼으니 그럴 만도 했다. 여백 없이 꽉 채운 그림과 글씨, 크레파스로 섬세하게 표현한 명암, 알록달록한 색칠을 하나하나 언급하자, 기억을 되살려보려는 듯 한참 동안 들여다보았다. 받침을 엉뚱한 곳에 붙여 놓은 글자를 보더니 딸이 씩 웃었다. 문장과 상관없이 여기저기 찍어 놓은 쉼표를 보면서는 함께 웃었다.딸은 무슨 생각을 했을까. 정확히 알 수는 없었다. 다만 그 모습을 바라보는 엄마의 마음은 조금 뭉클했다. 아이도 자신의 어린 시절을 잠시 만난 것일까. 맞춤법은 틀렸지만, 아빠가 행복하기를 바라는 마음은 또렷하게 전해졌다. 형형색색의 그림과 획마다 힘이 잔뜩 들어간 글자를 보고 있는데 저절로 웃음이 났다. 그때의 딸이 작은 손으로 얼마나 정성껏 썼을지 생각하니 한참 동안 편지에서 눈을 뗄 수 없었다.그때는 아이가 빨리 자라면 좋겠다고 생각했다. 그런데 막상 이렇게 자라고 나니 그 시절이 그리워진다. 유치원 가방 속에서 꺼내던 꾸깃꾸깃한 종이 뭉치, 그림을 건네며 환하게 웃던 얼굴, 편지마다 빠지지 않던 '고마워', '사랑해' 라는 말. 그 모든 순간이 이제는 오래된 종이 위에 남아 있다. 그리고 이제야 보인다. 엄마, 아빠를 떠올리며 그림을 그리고 편지를 썼을 아이의 마음. 때로는 건성으로 읽고 넘겼던 편지 한 장에도 아이의 온 마음이 담겨 있었다는 것을. 그땐 그 마음을 읽을 여유가 부족했다. 그저 당연하게 받아들였다. 매일 반복되는 육아와 일상에서, 그 순간이 얼마나 귀한 시간인지 미처 알지 못했다.지나고 나서야 알게 되는 것들이 있다. 매일 반복되는 일이라 특별하게 여기지 않았던 것들이 시간이 흐른 뒤에는 그리운 추억이 된다. 아이의 어린 시절은 생각보다 짧고, 지나간 하루는 다시 돌아오지 않는다.지금 내 아이는 그때와는 다른 방식으로 자라고 있다. 언젠가 지금 이 시간도 오래된 추억으로 남을 것이다. 그래서 이제는 조금 더 천천히 바라보고 싶다. 아이가 건네는 사소한 말 한마디, 함께 웃는 짧은 순간도 당연하게 여기지 않으면서.오늘도 아이가 건넨 그림과 편지를 받아 든 부모가 있을 것이다. 그 부모들에게 말해주고 싶다. 지금은 조금 귀찮게 느껴지더라도 너무 쉽게 버리지는 말라고. 비슷해 보이는 그림과 글씨도 그 안에는 아이의 하루하루 성장하는 모습이 담겨 있다고. 언젠가 그 종이 한 장을 오래도록 들여다보며 그리워할 날이 올지도 모른다고.그때는 귀찮아서 버리기도 했던 그림과 편지가, 지금은 다시 돌아갈 수 없는 그 시절을 데려오는 보물이 되었다.