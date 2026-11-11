울산시, 9개 기관 실태조사 "자체감사 기능강화해야"

큰사진보기 ▲장종근 울산시 감사관이 11일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 울산시 산하 공공기관 자체감사 및 내부통제 운영 개선 방안에 대한 설명을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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민선9기 울산시가 지난 9월 말 진행한 시 산하 공공기관의 자체감사 운영 실태 점검 결과를 11일 발표했다.울산시설공단 등 지방공기업 2곳과 울산경제일자리진흥원 등 출연기관 7곳 등 총 9개 기관을 대상 실태 점검을 한 결과, 독립된 감사 전담조직을 갖춘 기관은 울산시설공단, 울산신용보증재단, 울산테크노파크, 울산경제일자리진흥원 등 4곳으로 나타났다. 전담조직이 없는 나머지 5개 기관 가운데 4곳은 감사 인력이 다른 업무를 겸임하고 있는 것으로 파악됐다.장종근 울산시 감사관은 11일 시청 프레스센터에서 브리핑을 열어 이 같이 발표하고 이번 점검에 따른 감사체계의 향후 개선 방향에 대해 설명했다.장종근 감사관은 "9개 기관의 정원은 총 859명이며 모두 공직유관단체로 지정되어 있어 공정하고 투명한 기관 운영과 부패방지를 위한 책임이 요구된다"고 전제했다.이어 "9개 기관 가운데 감사 전담조직이 설치된 기관은 4개 기관이며, 그 외 기관은 감사담당자가기획·경영·행정지원 등의 업무를 겸임하고 있다"며 "인사·예산·계약 등 감사 대상 업무를 수행하는 직원이 감사업무까지 함께 담당할 경우, 감사의 객관성과 공정성을 확보하는 데 구조적인 한계가 발생할 수 있다"고 지적했다.장종근 삼사관은 감사규정 제정 현황에 대해 "9개 기관 중 7개 기관은 자체 감사규정을 마련하고 있었으나, 울산정보산업진흥원과 울산문화관광재단 2개 기관은 별도의 감사규정을 제정하지 않은 것으로 확인되었다"고 밝혔다.그러면서 "감사 대상과 범위, 감사 실시 절차, 자료제출 요구 및 감사결과 처리 등에 관한 구체적인 기준을 마련하여 감사업무의 일관성과 적정성을 확보할 필요가 있다"고 밝혔다.장종근 삼사관은 신고·제보 창구 운영 실태에 대해 "9개 기관 모두 신고·제보 창구를 운영하고 있으나 이용 실적은 저조한 상황"이라며 "이는 신고 창구를 설치하는 것만으로는 내부 감시 기능의 실효성을 확보하는 데 한계가 있음을 보여준다"고 지적했다.이어 "신고자의 신분 보호와 비밀유지에 대한 신뢰를 높이고, 누구나 안심하고 이용할 수 있는 신고와 제보 환경을 조성하는 것이 중요하다"고 밝혔다.한편 장종근 감사관은 이번 점검을 통해 확인된 사항을 바탕으로 한 네 가지 개선 방향을 제시했다.장종근 감사관은 "첫째, 기관 규모와 업무 특성을 고려하여 감사 전담조직과 전문인력을 확보하는 등 감사기능을 강화할 필요가 있다"고 제언했다.이어 "둘째, 소규모 기관은 자체 조직개편을 통해 감사업무와 인사·예산·계약 등 주요 업무를 분리하여 감사의 독립성과 공정성을 확보해야 한다"고, "셋째, 감사규정이 마련되지 않은 기관은 규정을 제정하거나 관련 내부규정을 정비하여 감사의 절차와 결과 처리 기준을 명확히 해야 한다"고 밝혔다.또한 "넷째, 신고·제보 창구의 운영 실태를 개선하고, 신고자 보호와 비밀보장, 제도 안내 및 교육을 강화하여 실질적인 신고 활성화가 이루어지도록 해야 한다"고 덧붙였다.장종근 감사관은 마무리 발언으로 "자체감사는 잘못된 행위를 적발하는 기능에 그치는 것이 아니라, 기관 스스로 문제를 발견하고 사전 예방을 위한 중요한 내부통제 수단"이라며 "울산시 산하 공공기관이 스스로 책임 있게 운영되고 시민의 신뢰를 높일 수 있도록 자체감사 기능과 내부통제 체계를 지속적으로 개선해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.