"대전시는 수소트램 확정 멈추고, 안전부터 검증하라"

큰사진보기 ▲대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(가칭)는 11일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 대전도시철도 2호선의 수소트램 방식 확정 중단과 가선·배터리 방식을 포함한 대안 검토를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(가칭)는 11일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 대전도시철도 2호선의 수소트램 방식 확정 중단과 가선·배터리 방식을 포함한 대안 검토를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전지역 시민사회단체와 진보정당 등이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(가칭)는 11일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고, 대전도시철도 2호선의 수소트램 방식 확정 중단과 가선·배터리 방식을 포함한 대안 검토를 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 시민단체와 진보정당이 대전도시철도 2호선의 수소트램 방식 확정을 중단하고, 가선과 배터리를 포함한 대안을 다시 검토하라고 촉구하고 나섰다. 민선 8기가 수소 방식을 결정했다는 이유로 안전성과 장기 운영비를 충분히 검증하지 않은 채 사업을 밀어붙여서는 안 된다는 것이다.이들은 특히 허태정 대전시장에게 수소 선정 근거를 공개하고, 급전방식을 결정하기 전에 시민과 직접 대화하라고 요구했다.대전시민사회단체연대회의와 대전참여자치시민연대, 대전경실련, 진보당·정의당 대전시당, 대전녹색당이 참여한 '수소트램 재검토 촉구 시민대책위원회'(가칭, 이하 시민대책위)는 11일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열었다.허태정 대전시장은 트램 차량에 전력을 공급하는 방식(급전방식)을 연내에 결정하겠다고 밝혔지만, 어떤 대안을 검토하고 어떤 기준으로 판단할지는 공개하지 않았다. 이날 기자회견에서 대책위는 대전시에 관련 자료를 투명하게 공개하고, 허 시장이 결정에 앞서 대책위의 면담 요청을 받아들일 것을 촉구했다.기자회견 사회에 나선 박은영 대전시민사회단체연대회의 운영위원장은 수소를 선택한 이유를 시민이 충분히 알지 못한 상태에서 공사가 시작됐다고 지적했다. 민선 9기마저 시민이 검토에 참여할 기회 없이 결론을 내리면 민선 8기의 결정 방식을 되풀이하게 된다는 설명이다.또한 대책위는 기자회견문을 통해 "한번 정하면 차량과 충전시설을 사고 30년 넘게 연료를 사야 하는데 그 돈을 낼 시민은 왜 수소인지 어떻게 결정할 건지 설명 한 번 듣지 못했다"고 밝혔다. 트램 사업 자체에 반대하는 것이 아니라, 앞으로 수십 년간 안전과 비용을 좌우할 급전방식부터 다시 따져야 한다는 게 이들의 입장이다.대책위는 2022년 2월 트램정책자문위원회가 수소 기술의 검증 문제를 들어 배터리와 가선을 함께 쓰는 방식을 의결했으나, 민선 8기 대전시가 2023년 11월 수소 방식으로 바꿨다고 설명했다.당시 기술제안 기관평가에서는 배터리 방식이 29점으로 수소보다 1점 앞섰지만, 평가위원 7명의 정성평가를 거치면서 순위가 뒤집혔다는 것이다. 대책위는 그 판단 근거가 여전히 공개되지 않았고, 전력선에서 직접 전기를 공급받는 가선 방식은 비교 대상에서 빠졌다고 지적했다.이들은 차량 계약과 안전 검증의 순서도 문제 삼았다. 대책위에 따르면 대전시는 2024년 현대로템과 2934억 원 규모의 차량 수의계약을 맺었다. 발주 문서에 임시 기술기준 제정을 명시했지만, 수소 무가선 트램에 적용할 국내 기술기준이 마련되기 전에 차량부터 계약했다는 게 대책위의 지적이다.이들은 차량 제작이 2027년 3분기에야 시작될 수 있다는 언론보도를 언급하며, 2028년에서 2030년으로 미뤄진 개통 일정도 다시 따져봐야 한다고 주장했다.대책위는 연료비를 낮출 수 있다던 전제도 달라졌다고 주장했다. 대책위는 수소를 1㎏당 4344원에 30년간 공급하겠다는 업체의 약속이 올해 4월 무산됐다고 밝혔다. 이들이 제시한 대전 충전소 평균 수소 가격은 1㎏당 1만88원으로 당초 제안가의 두 배를 넘는다. 대책위는 대전시가 2023년 운영비 평가에 어떤 수소 가격을 반영했는지, 공급 약속이 무산된 뒤 연료비와 관리운영비를 어떻게 산정할지 공개하라고 요구했다.이날 발언에 나선 김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 "지난 9월부터 정보공개를 청구했지만 30년 운영비 산정에 적용한 수소 가격은 아직 확인하지 못했다"고 밝혔다. 그는 "트램은 버스, 도시철도 1호선, 타슈와 하나로 이어질 때 제 몫을 한다"며 "급전방식과 함께 버스 노선 개편과 환승 계획도 제시해야 한다"고 말했다.이광진 대전경실련 기획위원장은 "저가 수소 공급과 생산·충전시설 민간투자 약속이 차량 계약서에 담겼는지 따져야 한다"고 지적했다. 그는 "지금 바로잡는 비용과 앞으로 수십 년간 시민이 떠안아야 할 부담 중 어느 것이 큰지부터 따져야 할 것"이라며 "방식 변경 비용과 장기 운영비를 비교하라"고 요구했다.아울러 대책위는 수소·배터리·가선 방식을 같은 기준으로 비교한 자료를 공개하라고 요구했다. 초기 사업비와 30년간의 연료비·관리운영비, 안전성과 기술기준 마련 여부, 개통 가능 시점, 방식을 변경할 때 드는 비용까지 한눈에 볼 수 있어야 한다는 것이다. 뿐만 아니라 2023년 수소 선정 근거와 업체의 투자·공급 약속이 무산된 경위도 공개할 것을 요구했다.이들은 "감사가 진행 중이라는 이유로 자료 공개를 늦춰서는 안 된다"고 강조하고, "과거 결정의 책임은 감사에서 따지더라도, 앞으로 적용할 방식을 판단하는 데 필요한 자료는 지금 공개해야 시민이 검토할 시간을 가질 수 있다"고 주장했다. 그러면서 대책위는 감사 결과에 대해서도 투명하게 공개하라고 요구했다.이날 기자회견 참가자들은 "일방적인 수소트램 확정 안 된다", "가선 트램 포함한 다양한 대안 재검토하라"는 구호를 외치며, 급전방식 결정 전에 시민 설명회를 열고 대책위와 직접 만날 것을 요구했다.한편, 허태정 대전시장은 지난 10월 6일 취임 100일 기자회견에서 민선 8기에 트램 급전방식이 수소로 바뀐 경위를 감사하고 있다고 밝히면서 "감사 결과가 정리되는 대로 2호선 트램 급전 방식을 연내에 매듭짓겠다"고 밝힌 바 있다.