정경섭 시의원 "취약계층 예산 지켜야"…하남시 "필수사업 중심 선별 편성"

큰사진보기 ▲정경섭 하남시의원(국민의힘·라선거구)은 지난 10일 열린 제354회 임시회 시정질문에서 경기도의 재정 여건 악화에 따른 보조율 조정과 세입 감소, 경직성 경비 증가 등에 대해 시의 대응 방안을 질의했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기도의 도비보조사업 조정으로 하남시가 내년 약 71억 원의 시비를 추가 부담해야 할 것으로 예상되는 가운데, 시 재정의 경직성이 심화하고 있다는 지적이 나왔다.정경섭 하남시의원(국민의힘·라선거구)은 지난 10일 열린 제354회 임시회 시정질문에서 경기도의 재정 여건 악화에 따른 보조율 조정과 세입 감소, 경직성 경비 증가 등에 대해 시의 대응 방안을 질의했다.정 의원에 따르면 경기도는 세입 여건 악화를 이유로 2027년 시·군 도비보조사업의 기준보조율을 원칙적으로 30% 적용하는 방향으로 조정하기로 했다.그러나 하남시는 2018년부터 차등보조율 최저 구간인 10%를 적용 받고 있어 다른 시·군과 비교해 시비 부담이 상대적으로 크다는 것이 정 의원의 지적이다.하남시는 시정질문 답변에서 지난 9월 23일 기준 2027년 도비보조사업 가운데 39개 사업의 보조율 인하 또는 일몰이 예정돼 있다고 밝혔다.시는 기존 사업 수준을 유지할 경우 약 71억 원의 시비 추가 부담이 발생할 것으로 추산했다. 다만 이는 당시 기준의 예상액으로, 11월 초 국·도비 내시 결과에 따라 부담 규모가 달라질 수 있다는 설명이다.정 의원은 국·도비 보조금이 2024년 최종예산 3663억 원에서 2026년 4회 추가경정예산 4386억 원으로 증가한 점도 지적했다.이 기간 보조금의 연평균 증가율은 9.4%로, 지방세 증가율 4.3%의 두 배를 넘는다는 것이다.특히 일반회계 당초예산 기준 경직성 경비 비율은 2024년 83.5%에서 2026년 86.7%로 3.2%포인트 높아졌다.정 의원은 "경직성 경비를 빼면 남는 비중은 13.3%에 불과하다"며 재정 운용의 어려움을 강조했다.다만 이 수치는 경직성 경비로 분류되지 않은 예산의 비율을 의미하며, 해당 예산 전액을 시가 자유롭게 사용할 수 있다는 뜻은 아니다.정 의원은 재정 여건이 악화하더라도 저소득층과 어르신, 장애인, 보훈단체, 여성, 아동 등 취약계층을 위한 예산은 최대한 보호해야 한다고 주문했다.이에 대해 시는 보조율이 낮아지거나 일몰되는 사업을 모두 시비로 대체하지 않고, 필수사업을 중심으로 선별 편성하겠다고 답했다.복지·안전 등 시민 생활과 직결되는 사업에 대해서는 기존 지원 수준을 유지할 수 있도록 경기도와 협의하겠다는 방침도 밝혔다.정 의원은 "수혜 시민들이 예산이 확정된 뒤에야 사업 변경 사실을 알게 되는 일은 없어야 한다"며 사업 축소가 불가피할 경우 사전 안내와 간담회 등을 통해 시민 의견을 수렴할 것을 요구했다.공공서비스 사용료와 수수료 현실화 문제에 대해서도 시민 부담과 취약계층에 미치는 영향을 고려해 신중하게 검토해야 한다고 강조했다.재정안정화기금 확충 필요성도 제기했다. 정 의원은 2023년 788억 원의 세수 결손에 대응해 통합재정안정화기금 1280억 원을 활용했던 사례를 언급하며, 향후 재정 위기에 대비한 연도별 적립 목표와 실행 계획을 마련해 의회에 보고할 것을 요구했다.정 의원은 "재정이 어려울 때일수록 시민 생활과 직결된 예산은 지켜져야 한다"며 "시민 여러분의 목소리를 예산 심사에 꼼꼼히 반영하겠다"고 밝혔다.