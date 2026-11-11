사과하는 마음과 태도를 학생으로부터 배우다

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' 나'는 수업 중 말더듬이 증상이 있는 영수의 사정을 알지 못한 채, 영수를 대신해 책을 읽어 준 서훈이의 행동을 자신에 대한 반항으로 오해하고 질책한다. 뒤늦게 오해였음을 깨닫고 미안함을 느끼지만, '선생'이라는 체면과 구차한 핑계 뒤로 숨으며 결국 사과를 하지 않기로 한다.



어느 날, 몸이 불편한 딸을 위해 현관 앞에 차를 댔다가 경비원에게 거친 질타를 받은 아버지는, 자신의 체면을 내세우는 대신 거듭 허리를 굽히며 '미안합니다'라고 말하는 것을 본다. 나중에 사정을 알게 된 경비원 역시 진심으로 사과하며 두 사람의 갈등은 따뜻하게 마무리된다.



경비원에게 고개를 숙이는 아버지에게 "채신없어 보인다"라며 투덜대는 딸에게, 아버지가 던진 한마디는 "잘못한 거 사과하는데 채신이 무슨 채신이냐"라는 말을 듣는다. 아버지의 이 말을 듣고, '나'는 내일 영수에게 사과하기로 다짐한다.



"얘, 영수야, 지난번엔 미안했어. 수업 중에 읽는 것 시키지 말라고 말해 주지 그랬니. 모르고 그런 거니 용서해 줄 거지?"

"(...) 나에게 사과란 후에 자신에게 남는 뿌듯함, 후련함 등이 아닌, 상대에 대한 미안함이 남는 것이다. 그 잘못을 다시 하지 않기 위해 오랫동안 기억할 마음, 미안함이 먼저라 생각한다. 주인공은 고민 끝에 진심이 담긴 사과가 아닌 자신의 불편한 마음을 없애기 위해 사과하였다. 상대의 감정을 위한 것이 아닌 나를 위한 사과인 것이다. 오해를 풀려 하지 않고, 나의 입장을 네가 이해하라는 당연히 용서하라는 생각인 것 같다."

"사과란 자신에게 남는 뿌듯함, 후련함이 아닌, 상대에게 미안함이 남아야 한다."

우리 삶에서 '사과'라는 말을 듣지 않고 사는 날이 없는 것 같다. 국가 사이에서, 정치권에서, 그리고 개인의 생활에서도 '사과'를 놓고 논쟁과 언쟁이 끊임없이 벌어지고 있다.마땅히 사과해야 하는 일을 저질러놓고도 사과하지 않는 것을 보면 화가 치밀어 오른다. 받아들일 수 없는 형식적인 사과를 해 놓고 사과하였다고 우기는 것을 보면 '왜 저렇게밖에 못할까?' 하는 한숨이 절로 나온다.나는 오늘 사과하는 마음과 태도를 학생으로부터 배웠다.중학교 2학년 국어 교과서에 장영희의 '미안합니다'라는 수필이 있다. 줄거리는 다음과 같다.내가 가르치고 있는 아이들(프놈펜한국국제학교)에게 물었다. 이 작품을 읽고 '공감한다' / '공감하지 않는다' 그 이유는?'공감한다'와 '공감하지 않는다'로 갈렸다. '공감한다'라는 아이들은 그 이유를 다음과 같이 말했다. 늦었지만, 선생님이 자신의 잘못을 깨닫고, 그래도 선생님이 학생에게 사과한다는 것은 참된 '용기'라고 말하였다. 학생들도 자신이 잘못했을 경우 바로 사과하겠다는 다짐도 덧붙였다.그런데 '공감하지 못한다'라고 쓴 학생의 글 한 편이 눈에 들어왔다.사과는 먼저 자신을 낮추고 반성하는 데서 비롯한다. 잘못으로 상대에게 상처를 입혔으니, 사과의 첫걸음은 자신을 낮추고 반성하는 것에서 비롯해야 한다는 것이다. 당연한 말이다. 여기에 권위가 들어가서도, 권위를 인정해서도 안 된다.사과에서 유의해야 할 것 가운데 하나가 서로의 지위가 다를 경우이다. 잘못해 놓고 지위가 높다고 하여 사과를 대충 하여서는 안 된다. 우리 사회에서는 지위 높은 사람이 사과하는 그 자체만을 대단한 것으로 평가하는 경향이 있다.지위가 높은 사람의 잘못은 그 파급력이 크다. 그러므로 사과 또한 그에 걸맞은 사과가 되어야 한다. 형식적인 사과가 되어서는 안 된다.또한 지위가 높은 사람이 아랫사람에게 잘못하는 경우는 대부분 갑질에서 비롯된다. 그러므로 형식적인 사과가 아닌 진심으로 사과해야 한다. 그래야 풀린다.잘못하여 사과할 상황이라는 것은 나는 모르거나 놓칠 수 있다. 하지만 제삼자는 알고 있다. 이런 상황에서 사과하지 않는다면 사람됨은 어떻게 평가되겠는가? '뻔뻔한', '파렴치한', '양심도 없는' 등의 사람으로 평가될 것이다.이런 평가에서 벗어날 수 있는 유일한 길이 사과이다. 그런데도 이런저런 핑계를 생각하며 사과를 피하려 한다. 체면, 자존심, 그리고 상황의 합리화 등등. 이렇게 되면 자신을 더욱더 초라하게 만든다.무엇보다 사과를 이런 마음으로 하면 진정한 사과에 이를 수 없다. 진정한 사과가 아니면 이를 받아들이는 사람은 용서할 마음이 일어나지 않는다. 오히려 화를 부추기는 결과를 초래할 뿐이다. 사과하려면 제대로 해야 한다. 제대로 하는 사과는 어떻게 하는 것인가?학생이 내린 사과의 뜻매김은 이렇다.사과는 자신의 불편한 마음을 풀기 위한 것이 아니라 상대의 응어리진 감정을 풀어주는 사과가 되어야 한다. 그 출발점은 상대에 대한 미안함이다. 미안함을 오랫동안 기억하여야 그 잘못을 되풀이하지 않을 수 있다.교과서에 실린 이 작품에 학생들이 공감하지 못하는 경우도 두 가지 이유 때문이다.하나는 '수업 중에 읽는 것 시키지 말라고 말해 주지 그랬니?'이다. 자신의 실수를 상황 탓으로 돌리고 있다. 다른 학생이 대신 읽었을 때 그 이유를 알아보고 야단을 쳐야 하는데, 지레짐작하여 야단부터 쳤다. 선생이 잘못했다. 그런데 선생은 미리 자신에게 말해 주지 않은 학생을 탓하고 있다.잘못한 구실은 용서받고 서로의 감정을 풀면서 해야 할 말이다. 사과하면서 그 구실을 앞세워서는 안 된다.또 하나, 사과하면서 '용서해 줄 것이지'라는 말이다. 용서는 사과하는 사람의 몫이 아니다. 사과받는 사람의 몫이다. 사과는 용서를 전제로 하는 것이 아니다. 사과는 잘못을 그대로 인정하는 것이다.이렇듯 학생의 눈은 정확하다. 그리고 엄격하다.학생의 말을 거듭 빌린다. 사과는 사과하는 사람의 불편함을 없애기 위한 사과가 아니라 응어리진 상대의 마음을 풀어주는 사과가 되어야 한다. 그 출발점은 상대에 대한 미안함이다.