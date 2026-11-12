'토성'을 직접 보다니, 천문대에 오길 잘했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

요즘 황혼 육아가 대세다. 66세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 8년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 초등학교 2학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"할머니, 내일이 입동이에요."

큰사진보기 ▲손자가 만든 미술 작품집과 미술 학원에서 별자리(카시오페이아)를 주제로 작품을 만들었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"이번 토요일, 날씨가 더 추워지기 전에 지우 연우 데리고 강화천문과학관에 가려고 하는데 같이 가시겠어요?"

"나야 좋지. 나도 천문대에 한번 가보고 싶었는데 잘 되었다."

큰사진보기 ▲강화천문과학관1층에서 볼 수 있는 안내판과 포토존, 전시물입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화천문과학관 2층 실감존어린이들이 몰입해서 즐길 수 있는 가상공간입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화천문과학관 전시물실물 모형의 '혼평의'와 '적도의' 그리고 벽면에 전시되어 있는 행성 포스터입니다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.