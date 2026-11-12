'토성'을 직접 보다니, 천문대에 오길 잘했다

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요즘 황혼 육아가 대세다. 66세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 8년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 초등학교 2학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다."할머니, 내일이 입동이에요."
금요일 저녁에 쌍둥이 손자를 데리러 갔는데 차에 타자마자 연우가 한 말이다. 요즘 쌍둥이 손자가 24절기에 관심이 많아서 늘 절기가 다가오면 알려준다. 11월 7일은 절기상 입동(立冬)으로 이름 그대로 겨울에 들어선다는 뜻이다. 초등학교 2학년인 쌍둥이 손자가 학교에서 24절기를 배운 후에 노래를 부르며 24절기를 외운다.
쌍둥이 손자가 부르는 '24절기 노래'는 동요 '구슬비'(송알송알 싸리잎에 은구슬~)의 멜로디에 24절기 이름을 가사로 붙인 것이다. 중독성이 있어 한 번 부르면 자꾸 따라 부르게 되고, 자연스럽게 24절기도 익힐 수 있다. 쌍둥이 손자는 늘 새로운 것에 관심이 많다. 손자들은 24절기 외에 지난겨울부터 별자리에 유독 관심을 보였다. 연우는 집에서도, 미술학원에서도 별자리 그림을 자주 그렸다.
6월 말부터 시작된 밤 산책, 겨울까지 이어집니다
쌍둥이 손자는 금요일 저녁부터 일요일 오후까지 우리 집에서 보내는데 6월 말부터 날씨가 좋은 날엔 밤 산책하러 나갔다(참고 기사 : 냉수 챙겨 손자들과 여름밤 산책, 할머니가 데려간 곳
). 계절마다 볼 수 있는 별자리가 바뀌는데 우리 아파트에서는 직녀성(베가), 카시오페이아, 북극성, 북두칠성, 견우성(알타이드), 백조자리, 금성, 목성 등을 볼 수 있었다. 지난주에 작은아들에게서 전화가 왔다.
"이번 토요일, 날씨가 더 추워지기 전에 지우 연우 데리고 강화천문과학관에 가려고 하는데 같이 가시겠어요?"
"나야 좋지. 나도 천문대에 한번 가보고 싶었는데 잘 되었다."
이렇게 우린 11월 7일에 강화천문과학관에 가기로 했다. 금요일에 집에 온 쌍둥이 손자는 저녁이 되자 별자리 보러 밤 산책하러 가자고 했다. 날씨도 춥고 내일 천문대에 가기로 했으니 나가지 말자고 했더니, 따뜻하게 입고 나가면 된다며 주말에는 꼭 별자리를 봐야 한단다.
손주 이기는 할머니는 없기에 하는 수 없이 내일 천문대에 가려고 준비해 온 모자를 씌우고 패딩 코트를 입혀서 나갔다. 날씨는 추웠지만 구름 한 점 없이 맑아 유난히 별이 많이 보였다. 머리 위로 보이는 카시오페이아는 맨눈으로도 선명하게 보였고, 그 별자리를 따라가다 보니 북극성도 찾을 수 있었다. 계절마다 보이는 별자리가 달라서인지, 여름에 잘 보이던 큰곰자리의 북두칠성은 보이지 않았다.
머리 위에 반짝이는 별이 있어서 무슨 별인지 손자에게 물어보았더니 행성인 '토성'이란다. 토성을 볼 수 있다니 참 신기했다. 토성은 아름다운 고리가 있는데 맨눈으로는 고리까지는 보이지 않았다. 다음 날 천문대에 가서 볼 수 있기를 기대했다.
강화천문과학관에서 관측한 '토성'
드디어 토요일, 천문대 가는 날이다. 손자들은 여름에 한 번 다녀왔는데 나는 처음 가기에 내가 더 설레었다. 아들이 일찍 와서 저녁을 함께 먹고 6시 30분경에 강화천문과학관으로 출발했다. 요즘은 저녁 5시 30분만 되어도 어둡다. 여름에 비해 별을 일찍 볼 수 있어서 그건 좋다.
강화천문과학관은 인천광역시 강화군 하점면에 위치한 천문과학 문화 공간으로, 밤하늘의 신비로운 천체를 관측할 수 있는 장소다. 옛 강후초등학교 자리에 들어선 천문대로 집에서는 한 시간 정도면 갈 수 있다.
주말 저녁이라 그런지 쌀쌀한 날씨에도 주차장은 이미 차들로 가득 차 있었다. 차에서 내려 밤하늘을 올려다보니 하늘이 손에 닿을 듯 가깝게 느껴지고 별들이 정말 쏟아질 듯 빛나고 있었다. 손자들은 하늘을 손으로 가리키며 "저건, 카시오페이아. 저건 페르세우스자리!"라며 무척 신나 했다. 그런 손자를 바라보는 나도 덩달아 즐거웠다.
우리가 천체 망원경으로 별을 관측할 수 있는 예약 시간이 8시부터라서 30분 정도 시간이 있었다. 손자들은 한 번 다녀간 적이 있어서 2층 실감존에 가자고 했다. 실감존은 우주 한가운데 속에서 별의 탄생과 죽음, 우주의 순환 과정을 수려한 영상미와 함께 실감해 볼 수 있는 장소이다. 몰입형 예술 작품과 같이 전면에 투사되는 영상이 거울을 통해 확장되고, 벽면을 터치할 때 나타나는 다양한 효과를 즐길 수 있다. 다행히 실감존에는 사람이 많지 않아, 손자들은 신나게 뛰어다니며 벽을 터치하고 잠시 즐거운 시간을 보냈다.
1층에는 휴게실과 체험실이 있어서, 3층 옥상 관측실로 올라가기 전 잠시 둘러보며 쉬었다. 8시가 다 되어 별자리를 관측하러 올라가 보니, 이미 먼저 온 분들이 길게 줄을 서 있었다. 우리처럼 아이들과 함께 온 가족이 많았다.
3층 옥상 보조 관측실에서는 고성능 망원경으로 별과 행성을 직접 관측할 수 있다. 야외 공간이라 바람이 불면 추울 수 있어 옷차림을 따뜻하게 준비하는 것이 좋다. 옥상 통로에 줄지어 서 있자, 가이드분이 레이저로 밤하늘의 별을 가리키며 설명해 주셨다. 아들 말로는 지난여름 방문 때는 별자리를 하나하나 자세히 설명해 주었는데, 이날은 날씨가 추워서인지 설명이 조금 간결해진 것 같다고 했다.
드디어 망원경으로 별자리를 보는 시간, 손자들도 별자리 볼 생각에 들떴다. 망원경은 우리가 조작하는 것은 아니고 계절별로 망원경을 미리 세팅해 두는데 우리가 방문한 11월 7일에는 가을철 별자리로 안드로메다 은하, 견우성, 북극성, 이중 성단, 토성을 차례로 볼 수 있었다.
오늘 관측한 천체 중 단연 으뜸은 '토성'이었다. 책이나 영상으로만 보던 아름다운 원반형 고리가 있는 토성이 눈앞에서 뚜렷하게 보여 그저 신기하기만 했다. 주관측실에서는 토성을 조금 더 크게 관측할 수 있었고 스마트폰 사진 촬영도 도와주셨는데, 기다리는 줄이 길어 사진 촬영은 포기하고 토성만 한 번 더 눈에 담고 별을 자유롭게 볼 수 있는 2층 야외 테라스로 내려왔다.
2층 야외 테라스에서 많은 별을 볼 수 있었다. 손자들은 평소 밤 산책길에 쓰곤 했던 별자리 앱을 켜고 열심히 밤하늘을 비춰보았다. 오늘 관찰한 별자리를 물으니 견우성과 직녀성, 북극성은 물론 카시오페이아와 페르세우스, 백조, 마차부, 양, 쌍둥이자리까지 찾아냈다며 신나서 이야기했다. 그러고는 겨울에 다시 와서 오리온자리를 꼭 보고 싶다고 했다.
강화천문과학관은 집에서 그리 멀지 않아 날씨 좋은 날 시간만 맞으면 언제든 갈 수 있는 곳이다. 손자들의 별자리 사랑이 식지 않는 한 또 방문하게 될 것이다. 오늘은 추웠지만, 날씨가 맑아 천문대에서 아름다운 별자리를 관찰할 수 있어 참 감사한 날이었다. 반짝반짝 빛나는 밤하늘의 별처럼 우리 쌍둥이 손자들의 꿈도 환하게 빛나기를 기도한다. 아이와 함께 방문하면 좋은 체험의 장이 될 것이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.