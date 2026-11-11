"6년째 이어진 충남혁신도시 숙제... 언제, 어떻게 해결할 것인가?"

큰사진보기 ▲문병오 의원은 내포신도시 정주여건 개선과 공공기관 유치, 의료·교육 인프라 확충, 주변 지역 교통망 연결 문제를 집중적으로 제기하며 군의 적극적인 대응을 주문했다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 11일, 홍성군의회 문병오 의원이 박정주 군수를 대상으로 군정질문을 하고 있다. ⓒ 이은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍성군의회가 내포신도시의 정주여건 개선과 주변 지역 교통망 확충을 둘러싸고 홍성군의 실질적인 대응 능력을 집중적으로 점검했다.충남혁신도시 지정 이후 6년이 지났지만 공공기관 2차 이전과 국가산업단지 조성, 의료·교육 인프라 확충 등이 여전히 가시적인 성과로 이어지지 못하고 있다는 지적이다.홍성군의회는 지난 10일부터 13일까지 4일간 제324회 임시회를 열고, 11일부터 12일까지 이틀간 박정주 홍성군수를 대상으로 의원 10명이 군정질문을 시작했다.이 가운데 문병오 의원은 내포신도시 정주여건 개선과 주변 지역 교통 접근성 강화, 공공기관 유치 전략 등을 집중적으로 질의하며 군의 정책 추진 실적과 향후 실행계획을 따져 물었다.문 의원은 충남혁신도시 지정 이후 6년이 지났지만 제2차 공공기관 이전이 구체적인 성과로 이어지지 못하고 있다며, 홍성군의 적극적인 유치 전략과 실행력 강화를 주문했다.특히 군이 제출한 관계기관 협의 추진실적 자료를 근거로 공공기관 유치 검토 대상 78개 기관 가운데 방문·협의 실적이 확인되는 곳은 12개로 전체의 약 15.4%에 그쳤다고 지적했다.또한 협의·건의 활동은 2025년 2월 이후 실적이 확인되지 않고, 내포신도시 공실 현황 갱신 역시 2023년 2월 이후 확인되지 않는다며, 공공기관 이전을 위한 준비가 선언적 수준에 머문 것은 아닌지 따져 물었다.이에 박정주 군수는 충남도·예산군과 함께 중점 유치 대상기관을 50개로 확대하고, 대형 공공기관 13개에 대한 드래프트제 적용을 건의하는 등 공동 유치 활동을 추진해 왔다고 밝혔다.국립서해안기후대기센터와 KAIST 모빌리티 연구소, TBN 충남교통방송국, 한국어촌어항공단 서해지사 등의 유치·설치 성과도 제시했다.향후에는 공공기관 이전대응 전담팀 신설을 추진하고, 기관별 입지 검토부터 행정·재정 지원, 이전 종사자와 가족의 정착 지원까지 단계별 대응체계를 구축하겠다는 계획이다.특히 내포신도시 내 사무공간 공실 현황을 파악해 기관별 입주 수요에 맞는 공간 확보와 지원방안을 마련하고, 충남도·예산군과 공조해 공공기관 이전이 실제 정착으로 이어지도록 하겠다고 답변했다.내포신도시의 의료 인프라 확충도 핵심 쟁점으로 부각됐다.문 의원은 당초 525병상, 22개 진료과 규모로 계획됐던 명지종합병원 건립이 무산된 이후 의료 기반 확충이 지연되고 있다며, 현재 추진 중인 30병상 규모의 어린이병원만으로는 성인과 중증환자의 의료 수요를 충족하기 어렵다고 지적했다.특히 홍성군 전체 인구의 약 86%를 차지하는 성인 군민들의 의료 수요와 천안·아산·대전 등 외부 의료기관을 이용해야 하는 주민들의 불편을 해소할 종합적인 대책이 필요하다고 강조했다.박 군수는 충남도가 총사업비 487억 원을 투입해 추진하는 내포어린이병원은 2026년 4월 착공했으며, 2028년 4월 준공, 같은 해 10월 개원을 목표로 공사가 진행 중이라고 설명했다.단국대학교병원과는 지난 10월 14일 건립 및 위탁운영 업무협약을 체결했으며, 의료진 확보와 중증·응급 소아환자 전원체계 구축도 협의하고 있다고 밝혔다.2단계 중증전문진료센터는 민간투자 시범사업 신청 결과에 따라 사업방식을 결정하고 타당성조사와 기본계획 수립 용역을 재개할 계획이다.다만 종합의료시설 확충의 구체적인 추진 시기와 성인 중증환자 의료공백 해소 방안은 향후 풀어야 할 과제로 남았다.문 의원은 내포신도시의 40대 이하 인구가 73%를 넘는 상황에서 학교 과밀 문제와 교육 인프라 확충이 정주여건 개선의 핵심이라고 강조했다.공동주택 입주 시기와 학생 수 증가 추이를 분석해 학교 수용 여건을 선제적으로 점검하고, KAIST 부설 과학영재학교 신설이 정부 방침 변경으로 차질을 빚는 만큼 대체 교육 대책도 함께 마련해야 한다고 주문했다.박 군수는 정부의 정책 변경으로 당초 목표였던 2028년 영재학교 신설·개교에 차질이 발생했지만, 내포의 교육 수요와 미래산업 육성을 고려할 때 신설 필요성은 여전히 크다며 관계기관에 지속적으로 건의하겠다고 밝혔다.충남과학고 전환 추진과 별개로 내포신도시 내 KAIST 부설 영재학교 신설을 계속 요구하고, 신설 과학고 유치에도 별도로 대응하겠다는 방침이다.문 의원은 충남도가 2027년 5월까지 추진하는 충남혁신도시 개발 방향 설정 및 정주여건 개선 연구용역에 홍성군의 실질적인 주민 요구가 반영돼야 한다고 강조했다.특히 홍성·예산 주민 250명을 대상으로 한 설문조사와 관련해 조사 인원만으로 대표성을 단정할 수는 없지만, 연령과 거주지역 등 다양한 주민 특성과 정책 수요가 충분히 반영됐는지 살펴야 한다고 지적했다.박 군수는 자체 실태조사를 통해 4개 분야 7개 신규 사업을 발굴했으며, 이 가운데 내포신도시 수요응답형 교통체계(DRT) 지원과 중심상업지구 주차타워 조성사업을 충남도를 통해 국토교통부와 기획예산처에 건의하고 있다고 설명했다.또한 홍성군 혁신전략담당관을 중심으로 공공기관 이전과 정주여건 개선 사업을 총괄하고, 충남혁신도시관리본부와 협력해 도로·하천·공원·녹지 등 도시기반시설의 통합 관리도 강화하겠다고 밝혔다.내포신도시와 홍북 원도심, 금마면 등 주변 지역을 연결하는 교통망 확충 문제도 도마 위에 올랐다.문 의원은 지방도 602호선 석택리 구간의 당초 입체교차로 계획이 매장유산 발굴로 터널 방식으로 변경된 이후 주민들의 진·출입 불편이 장기간 이어지고 있다며, 공공기관 이전이나 혁신도시 확장과 관계없이 추진할 수 있는 개선 대책을 요구했다.박 군수는 2011~2013년 문화재 발굴조사 과정에서 홍성 석택리 유적과 원삼국시대 환호유적 등이 확인돼 관계기관 협의와 주민설명회를 거쳐 계획을 변경했다고 설명했다.앞으로 충남도에 교차로 개설 필요성을 지속적으로 건의하고, 유적지역을 우회하는 방안 등 실현 가능한 대안을 검토하겠다는 입장이다.화양역과 내포신도시를 연결하는 도로 건설 문제도 주요 현안으로 제기됐다.문 의원은 내포신도시에서 대동리를 거쳐 화양역으로 연결되는 도로가 지역 간 생활권을 잇는 핵심 기반시설인 만큼, 기존 철도 건널목과 도로시설 활용 가능성, 대안별 사업비 등을 비교해 도로건설관리계획에 반영해야 한다고 촉구했다.박정주 군수는 현재 추진 중인 홍성군 도로 건설·관리계획 수립 용역에서 해당 노선을 적극 검토하고 있으며, 서해선·장항선 철도 교차 구간의 입체교차시설 설치 등에 따른 재정 부담을 줄이기 위해 기존 시설 활용 가능성과 주변 도로망 연계성을 종합적으로 살펴보겠다고 답변했다.